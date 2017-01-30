Сколько украинцы платят политическим партиям?

Государственное финансирование партий в Украине начали с июля прошлого года. По итогам первого этапа активисты организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ) отмечают необходимость усовершенствовать законодательство, чтобы партии рационально использовали бюджетные деньги. Почему политические партии получают средства налогоплательщиков, объясняет аналитик КИУ Денис Рыбачок.

Какие партии в Украине получают финансирование из государственного бюджета?

Сейчас государственные средства получают 6 партий, которые прошли в парламент по итогам выборов 2014 года: «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко», «Объединение «Самопомощь», «Оппозиционный блок», «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Всеукраинское объединение «Батькивщина».

«Оппоблок» ранее заявлял, что отказался от госфинансирования, но в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (ответственном за распределение средств) эту информацию опровергают.

Как ожидается, после следующих парламентских выборов право на государственное финансирование получат те партии, которые преодолеют 2-процентный барьер. Это прописано в законе «О политических партиях в Украине». То есть партия может не попасть в парламент, но будет иметь возможность получать на развитие средства из госбюджета.

На каких основаниях партии финансируют из государственного бюджета?

Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу 1 июля 2016 года.

«Государственное финансирование политических партий ‒ это механизм (общепризнанный, потому что в Европе лишь единичные государства не имеют такой нормы), который обеспечивает независимость партий от, например, определенных олигархических групп, ‒ говорит Денис Рыбачок. ‒ Вместо того, чтобы идти к какому-то богатому человеку и просить деньги, партии получают их от налогоплательщиков».

О какой сумме идет речь?

Согласно закону «О политических партиях в Украине», ежегодный объем государственного финансирования политпартий «составляет две сотых размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, предшествующего году выделения средств из государственного бюджета, умноженного на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании в общегосударственном многомандатном избирательном округе на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины».

В 2017 году эта сумма составит около 398 миллионов гривен. Если распределить эту сумму на численность населения (42603854 человека, по данным Госкомстата на 1 декабря 2016 года), то получится около 10 гривен с человека в год.

На что партиям дают государственные средства?

За счет средств государственного бюджета финансируется уставная деятельность политических партий, не связанная с их участием в выборах, а также возмещаются расходы политических партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации во время очередных и внеочередных выборов народных депутатов Украины.

В то же время в КИУ настаивают, что перечень статей, по которым могут расходоваться средства, стоит детализировать. «Само понятие «уставная деятельность» – достаточно расплывчатое. К тому же, у разных партий разные уставы», ‒ говорит Денис Рыбачок. Среди перечня статей, КИУ предлагает для распределения средств ‒ в частности, проведение встреч с избирателями, организация петиционных кампаний, оплата труда наемным работникам парторганизаций и тому подобное. Там, однако, выступают категорически против расходов бюджетных средств на саморекламу партий.

Кто эти расходы контролирует?

Государственный контроль за использованием партиями средств, выделенных из государственного бюджета, осуществляют Счетная палата Украины и Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Политическая партия должна ежеквартально отчитываться об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, а также обнародовать доклад. Если партия не подает такой отчет или подает его с указанием недостоверной информации, это будет основанием для приостановления ее государственного финансирования.

Какова вообще структура финансирования партий в Украине?

Кроме государственного финансирования тех партий, которые могут на него претендовать по закону, материальную и финансовую поддержку партиям предоставляют также в форме взносов. Подробнее об этом ‒ в статье 14 закона «О политических партиях в Украине».