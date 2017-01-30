Жителю Казахстана Дмитрию Ванякину пытаются запретить делать спортивную карьеру.

До августа прошлого года пенсионер, который живет в Алматы, занимался спортом в одном из залов крупной сети фитнесс-клубов Fidelity. Шесть лет подряд Дмитрий Иванович посещал врача фитнес-клуба, проходил обследование и не имел никаких противопоказаний к занятиям. Однако, после того как Ванякину исполнилось 75 лет, руководство клуба уведомило его, что отныне он сможет посещать зал и бассейн только в присутствии сопровождающего.

Фитнес-клуб считает это заботой о здоровье клиента, а сам пенсионер – дискриминацией по возрасту и намерен судиться с заведением.

"Я считаю, что это ущемление моих прав, что меня заставляют, чтобы кто-то водил меня за – возмущается Ванякин.

Дмитрий Иванович отказался подписывать контракт на новых условиях и остался без спортзала. Раньше он проводил в фитнес-клубе не менее полутора часов в день и в том числе плавал в бассейне. Поддерживать физическую форму дома у пенсионера не получается, а тратить время и средства на поиск сопровождающего Дмитрий Иванович не хочет и не может.

"Родственники мои не смогут все время ходить за мной, а кого-то нанимать – нужно платить приличную сумму денег, – говорит Ванякин.– А так, как я пенсионер, где я возьму деньги, чтобы нанять кого-то, чтобы ходил со мной постоянно? Получается, что я ходить в фитнес-центр не смогу".

История пенсионера уже вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Многие фитнес-залы Казахстана в ответ на историю Ванякина заявили, что у них верхней возрастной планки не существует и приглашают Дмитрия Ивановича заниматься у них бесплатно. Такой возрастной клиент, по мнению спортивных менеджеров, для репутации зала – большой плюс.

"На мой взгляд, это хорошо. Это в самом деле показывает здоровье народа, людей в любом возрасте, – говорит Алла Воронцова, управляющий фитнес-центром "Гаваи фитнес". – И для клуба это наоборот должно быть показателем того, что люди должны заниматься своим здоровьем в любом возрасте".

Прецедентом Ванякина заинтересовались и местные юристы. Дмитрия Ивановича уже бесплатно проконсультировали и предложили представлять его интересы в суде первой инстанции. Фитнес-клуб, в котором ранее занимался пенсионер, после визита юристов пошел на уступки и предложил Ванякину взять сопровождающим свою супругу, однако этот вариант пенсионеру не подошел.

"Ответчик предъявляет требования для сопровождающего лица: оно должно быть не моложе 18 лет и не старше 53 лет, – рассказывает Максим Батурин, юрист компании "Профпартнер". – Мы обратили на это внимание, и тогда Дмитрий Иванович понял, что, наверное, представители ответчика не совсем добросовестно действовали. И он решил, что это дело принципа. Мы пойдем в суд, и я хочу попытаться доказать, что права потребителей в его возрасте должны защищаться и нельзя создавать отдельные условия для лиц старше 75 лет".

Судебное заседание по делу Ванякина состоится 9 февраля. Дмитрий Иванович рассчитывает вернуться в привычный фитнес-клуб и продолжить тренировки. При этом, он убежден, что его случай должен стать примером для других людей "золотого возраста".