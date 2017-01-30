Британское издание деловых кругов Business Insider UK приводит Соглашение об ассоциации Украины с ЕС как возможную модель для новых отношений Лондона с Брюсселем. Сайт американского вещателя ABC News сообщает о проведении необычного проекта памяти жертв конфликта на востоке Украины. Американский еженедельник Newsweek размышляет над возможными направлениями развития американско-российских отношений.​

Британское издание деловых кругов Business Insider UK печатает материал «Британия может заключить соглашение о Brexit в стиле «Украина Плюс». Издание отмечает, что с тех пор, как британцы проголосовали за решение выйти из Европейского союза в июне прошлого года, обсуждались все возможные модели сосуществования Соединенного Королевства с ЕС ‒ «швейцарская, норвежская, канадская, мягкая, твердая, красная, белая и голубая». Сейчас на поверхности возникла еще одна, предложенная политологической организацией «Центр европейской политики». Аналитики этой организации предлагают формировать отношения Британии с ЕС по схеме «Украина Плюс». Эта схема предусматривает построение связей Соединенного Королевства с ЕС на тех же принципах, на которых строит свои отношения с Евросоюзом Украина. Издание добавляет, что именно этот тип связей, который предусматривает свободную торговлю и сотрудничество в области безопасности и обороны, был бы оптимальным как для Британии, так и для ЕС.

Британское издание напоминает, что в ключевой речи по Brexit, которую произнесла в январе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава правительства заявила о выходе страны из европейского общего рынка. Поэтому «Центр европейской политики» предлагает проект соглашения Лондона с Брюсселем, основанный на базе Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. Таким образом, считают аналитики центра, «украинская модель» отношений Великобритании с Европейским союзом действительно соответствует британским интересам и целям, ведь включает доступ к рынкам, но не обязывает применять законодательство ЕС. Важным в этой модели, по мнению обозревателя Business Insider UK, является то, что разрешается заключение торговых соглашений с третьими странами.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, конечно, не является идеальным для Соединенного Королевства, заключает издание. Поэтому Британия должна взять на вооружение некоторые моменты соглашения и выработать чисто британскую версию этой схемы, которая полностью удовлетворяла бы интересам Соединенного Королевства.

«Британия может заключить соглашение о Brexit в стиле «Украина Плюс»

Сайт американской телекорпорации ABC News публикует статью «Из Украины с любовью: память о погибших в войне на почтовых открытках». В материале рассказывается о проекте Анастасии Тейлор-Линд и Алисы Соповой, которые рассылают открытки с именами погибших в конфликте на востоке Украины. Тейлор-Линд и Сопова говорят, что таким образом хотели бы вызвать больше сострадания к жертвам этой войны. Фотожурналистка американского журнала National Geographic Анастасия Тейлор-Линд рассказывает, что идея проекта возникла у нее, когда она делала фото в почтовом отделении в зоне конфликта на востоке Украины.

ABC News напоминает, что в результате российской агрессии на востоке Украины погибли уже 9600 человек. Издание добавляет, что Украина подала иск против России в Верховный суд ООН, обвиняя Москву в противозаконной аннексии Крымского полуострова и финансировании группировок боевиков на Донбассе. И хотя интенсивность боевых действий на востоке Украины несколько уменьшилось, фотожурналистка Анастасия Тейлор-Линд испытывает реальную потребность почтить память тех, кто потерял жизнь во время конфликта.

Именно в истерзанном здании почтового отделения Славянска Тейлор-Линд нашла открытки с идеалистическими ‒ и мирными ‒ пейзажами востока Украины. Например, открытка с надписью на английском «Добро пожаловать в Донецк!» ‒ город, в настоящее время является эпицентром конфликта. Летом 2015 года Тейлор-Линд заказала 1000 почтовых открыток и начала рассылать их с именами погибших в конфликте на востоке Украины по всему миру. Так начался проект, набравший обороты в прошлом году, когда Тейлор-Линд стажировалась в Гарвардском университете. К проекту присоединилась еще один стажер ‒ украинская журналистка из Донецка Алиса Сопова. По состоянию на сегодня по миру разлетелось уже более 2000 почтовых открыток с именами погибших на востоке Украины.

«Из Украины с любовью: память погибших в войне в почтовых открытках»

Американский общественно-политический еженедельник Newsweek публикует статью «Трамп перехитрит Путина или Путин Трампа?». В подзаголовке автор спрашивает: «Россия для Вашингтона ‒ соперник или партнер?». В Newsweek считают, что США и Россия входят в новую фазу двусторонних отношений. Однако очертания этих новых связей довольно размыты. Вероятное сближение Трампа и Путина пока является темой сплетен и предсказаний, однако реально их отношения довольно осторожны. Издание добавляет, что Путин был заметно осторожным относительно возможных перспектив развития российско-американских отношений.

Все это, однако, не дает ответа на вопрос, вынесенный в заголовок. Взгляды Трампа на Россию явно противоречат позиции большинства в Республиканской партии и даже некоторых из его кандидатов на назначение в правительство, которые рассматривают Россию как соперника и главную угрозу интересам США в мире. Поэтому Трамп, по мнению издания, должен будет искать компромисс, а противоречия в отношении к России продолжатся.

Newsweek напоминает слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о желании России начать переговоры по ядерным вооружениям. Он назвал такие переговоры одной из важнейших тем в повестке дня в отношениях США и России. Лавров также добавил, что диалог по стратегической стабильности в отношениях США и России был якобы разрушен предыдущей администрацией президента Барака Обамы.

В Newsweek, однако, предполагают, что американо-российские отношения отойдут несколько на второй план, а на передний план выйдет динамика развития американо-китайских отношений. В любом случае, как заключает американский еженедельник, неопределенность в отношениях между США и Россией останутся на горизонте еще в течение определенного времени. На этом этапе Владимир Путин выглядит, по мнению издания, несколько более предсказуемым, чем Дональд Трамп: по крайней мере, российские интересы в Украине и Сирии четко очерчены. В то время как Путин, так и Трамп любят пространство для маневра, что только будет способствовать неопределенности.

«Трамп перехитрит Путина или Путин Трампа?»