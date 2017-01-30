Минсоцполитики Украины: пенсии жителям зоны АТО выплатят после освобождения территорий

В Министерстве социальной политики Украины заявили, что пенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса будут выплачены после их освобождения, необходимые для этого средства в бюджете Пенсионного фонда есть. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики Украины.

Как отметили в ведомстве, гражданам Украины, которые остались на неподконтрольной Украине территории, начисляются все социальные выплаты, в том числе пенсии, но их выплатят только после освобождения.

«Пенсионные выплаты будут восстановлены в полном объеме с момента прекращения их выплаты. Средства на выплату пенсий указанной категории пенсионеров предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда Украины», – сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Мущинин.

По его словам, на данный момент остановлены все виды финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года. Тогда власть Украины объявила о проведении антитеррористической операции на части территории Донецкой и Луганской областей. Ряд населенных пунктов Донбасса, в частности Донецк и Луганск, оккупированные поддерживаемыми Россией боевиками. По данным ООН, около 3,8 миллиона человек нуждаются в помощи в результате конфликта на Донбассе.