Русская поэтесса Анна Ахматова как-то сказала: «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам». Это она писала о тех, кто после большевистского переворота бежал из России. По ее мнению, когда враги захватили твою страну, ты должен с ней оставаться.

Это огромная нравственная проблема: оставаться со страной на растерзание, или попытаться этого избежать

Это, конечно, огромная нравственная проблема: оставаться со страной на растерзание, или попытаться этого избежать. Быть со своим народом там, где он, к несчастью, пребывает, или побыть самим с собой и немногочисленными близкими. И что делать, когда быть вместе со своей страной и своим народом, значит что-то убивать в себе, может быть, самое важное?

Самую свою интереснейшую прозу Бунин написал во Франции. Но, может быть, останься он в России, то написал бы еще более интересную?

Драмы побежденной части российской нации прошлого века переживают сейчас уже крымчане. Вопросы остаются те же. А именно: бежать из Крыма или нет, и стоило ли бежать, если уже так сделал.

В отличии от Ахматовой, многие бежали, посчитав это меньшим злом. Например, Иван Бунин. Большевики вызывали у него отвращение, и, вероятно, он предчувствовал, что его литература, оставайся он в России, будет под угрозой. И самую свою интереснейшую прозу Бунин написал во Франции. Но, может быть, останься он в России, то написал бы еще более интересную?

Может быть, оставаться в Крыму и оттуда вести полуподпольные заметки, куда важнее, чем в Киеве или Праге демонстрировать свободный крымский дух?

Так может быть, и сейчас оставаться в Крыму и оттуда вести полуподпольные заметки – это куда важнее и значительнее, чем в Киеве или, скажем, Праге демонстрировать свободный крымский дух, и агитировать там освобождать Крым?

Второе, конечно, во многом комфортнее, но первое лишено особой эмигрантской горечи. В Крыму этого не понять – «беженскую» горечь. Белогвардейцы и члены их семей иногда возвращались в Россию и жили там потом недолго. Сейчас крымским политбеженцам возвратиться назад в Крым, скажем прямо, немного опасно.

Но все же, если спросим, чья же правда, Ахматовой или Бунина, то придется признать правыми обоих. И еще придется признать то, что и Ахматовой, и Бунину пришлось расплатиться за свою правду сполна. Каждому – своим комплектом бед.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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