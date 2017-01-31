"Не может один человек сказать, что все решено. Ничего не решено. Здесь огромное количество людей и это говорит о том, что никакого решения не принято", – вот так, надрывая голос, свою точку зрения пришлось доказывать участникам несогласованного митинга на Марсовом поле в Петербурге.

Микрофоны и громкоговорители полицейские запретили, чтобы протестующие не мешали сторонникам передачи храма русской православной церкви.

Сторонников передачи храма церкви можно было легко определить по георгиевским лентам на груди, их противники предпочли синие. Среди последних: художники, преподаватели университетов, студенты, пенсионеры и экскурсоводы музея архитектуры "Исаакиевский собор"

"Я хочу сказать, как верующий человек, еще в Иерусалиме, когда был храм Ирода Иисус Христос изгонял торговцев из храма. И Православная церковь просто заинтересована еще в одной торговой площадке. Это же очевидно", – говорит бывший экскурсовод Исаакиевского собора Татьяна Борисова.

Православная церковь просто заинтересована еще в одной торговой площадке. Это же очевидно

После заявления Патриарха Кирилла о готовности к диалогу, Василеостровский суд на минувшей неделе все равно отказался отменить распоряжение о передаче Исаакиевского собора церкви. Активисты это решение намерены оспорить. Если даже отбросить финансовую составляющую – только налогов в городскую казну Исаакий давал порядка 100 миллионов рублей при довольно демократичной цене за входной билет – остается неясным, как РПЦ будет проводить реставрацию собора. В Исаакии это непрерывный процесс.

"Как показывает опыт передачи Казанского собора и других памятников архитектуры, у РПЦ нет профессиональных реставраторов. Даже если и проводят реставрацию, это временные заказы на высшем уровне и качество оставляет желать лучшего", – говорит депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

Не исключено, что будущее Исаакия определят уже на этой неделе. Но, возможно, как и с решением о передаче собора – точку в споре попробуют поставить без участия граждан. Предположительно 1 февраля патриарх Кирилл встретится с президентом Владимиром Путиным. Не дожидаясь итогов переговоров, активисты в Петербурге готовятся провести референдум по вопросу Исаакия.