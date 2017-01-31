Авдеевка: позиции боевиков заняли ВСУ

Более суток не прекращаются тяжелые бои в районе Авдеевки. По данным штаба украинской военной операции, все воскресенье и по нынешний момент сепаратисты усиленно обстреливают позиции ВСУ. Были попытки штурма позиций украинских военных группами военных наемников. По официальным данным, погибло 7 украинских военных. Потери со стороны боевиков, за данными штаба АТО, 24 человека убитыми. Есть раненые и среди мирного населения. Авдеевка обесточена. Стороны обвиняют друг друга в нарушении Минских соглашений.

Сепаратисты попытались штурмом взять украинские позиции в районе авдеевской промзоны. Об этом сообщают в Минобороны Украины. Ранним утром 29 января артобстрел, затем – штурм позиций ВСУ несколькими группами по 30 человек. После диверсионные группы боевиков были отброшены, а украинские военные вышли на передовые позиции противника и зафиксировались на них, рассказывает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, бои продолжаются до сих пор.

Враг продолжает обстреливать наши позиции с использованием тяжелой артиллерии и минометов. Но наши военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать врагу отпор

«Развивая успех и предупреждая дальнейшие агрессивные действия со стороны противника, силы антитеррористической операции овладели одной из передовых позиции российских оккупационных войск. По состоянию и на данный момент ситуация в авдеевской промзоне сложная. Враг продолжает обстреливать наши позиции с использованием тяжелой артиллерии и минометов. Но наши военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать врагу отпор», – сообщил Александр Мотузяник.

По официальным данным штаба, 29 января под Авдеевкой погибло 5 украинских военных, а 30 января еще двое. Боевики потеряли убитыми 24 человека. Также погиб комбат сепаратистов Иван Балакай по прозвищу «Грек». Он участвовал в конфликте с 2014 года и возглавлял батальон «Восток».

Боевиков погибло не меньше полусотни, судя по данным из радиоперехватов, рассказывает волонтер Андрей Рымарук, который сейчас находится в Авдеевке. По его словам, из-за больших потерь российские военные подтягивают значительные резервы.

Из глубинки Донецкой области с разных направлений стягиваются подразделения регулярной армии России. Потому что потерь очень много и они не могут сдерживать свои позиции

«Из глубинки Донецкой области с разных направлений стягиваются подразделения регулярной армии России. Потому что потерь очень много и они (боевики – ред.) не могут сдерживать свои позиции. Один из радиоперехватов, который удалось подслушать нашим ребятам, – о том, что в направлении Амвросиевки двигаются порядка 100 человек главного разведывательного управления (ГРУ)», – рассказал Андрей Рымарук.

После захвата позиций боевиков украинские военные теперь контролируют важнейшую Ясиноватскую развилку, сообщают волонтеры. В результате боев ранено двое жителей Авдеевки. Школы закрыты, город обесточен, люди не имеют возможности зарядить телефоны, рассказывает жительница Авдеевки Татьяна Шокот.

«Вода есть, а света нет, поэтому между нами мы созвониться не можем ни с кем. Ни с микрорайоном «Химик», ни с заводом, ни с работой. Люди стараются из домов не выходить, даже по магазинам», – сообщила жительница Авдеевки Татьяна Шокот.

Украинские войска первые начали обстрел и наступление, но были отброшены. Такую версию событий озвучил так называемый заместитель главы «минобороны» группировки «ДНР» Эдуард Басурин. «Всего за сутки украинские силовики потеряли более 25 убитыми и более 40 ранеными», – заявил он.

По сообщениям сепаратистских сайтов, в группировке после обстрелов – двое погибших гражданских. Казначейская служба Украины временно прекратила обслуживать свой филиал в Авдеевке из-за отсутствия связи.