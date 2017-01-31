Мир, беженцы и «подлый указ» Трампа

Пошли третьи сутки с того момента, как президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи стран.

Документ полностью свернул прием беженцев на срок в 120 дней, а из Сирии – на неопределенный срок (в 2016 году США приняли 12.486 беженцев из этой страны) и приостановил въезд в США лиц из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена на срок в 90 дней, в том числе обладателей действующих виз и двойного гражданства.

Из-за того, что указ был подписан неожиданно для всех, в том числе для сотрудников аэропортов и пограничных служб, 109 человек по прилету в США были сняты с самолетов и задержаны. Большинство из них удалось освободить благодаря помощи адвокатов, которые бесплатно работали во многих аэропортах, но часть была выслана из США, несмотря на то, что они имели действующие визы.

Сам Трамп утром 30 января прокомментировал ситуацию в твиттере следующим образом:

"Если бы о запрете въезда было известно заранее, хотя бы за неделю, то за это время в страну бы успело въехать много "плохих парней". А мы не хотим их здесь!" - заявил Трамп.

Трамп также заявил, что лишь 109 человек были задержаны по прилету, и, сославшись на советников, заявил, что "все идет нормально, лишь с небольшими сложностями":

Сделаем Америку снова безопасной

"Сделаем Америку снова безопасной", – заявил также Трамп, перефразировав свой главный лозунг "Make America Great Again".

Итак, какие же меры предлагает ввести президент США для того, чтобы обезопасить страну от терроризма?

В документе – восемь страниц. Это перечень шагов, которые президент хочет предпринять для приостановки выдачи виз лицам, проживающим в Йемене, Судане, Сомали, Сирии, Ирана И Ирака и Ливии.

1. Остановлен прием беженцев на 120 дней.

То есть, получить статус беженца в США итак очень сложно. Этот процесс занимает от 18 до 24 месяцев и предполагает систему тщательной проверки каждого члена семьи, включая многочисленные собеседования сразу нескольких федеральных агентств, занимающихся миграцией. Трамп хочет еще более ужесточить эту систему, но пока еще непонятно как.

Те беженцы, которые уже получили одобрение и ждали скорейшего перемещения в США, это и сирийцы, иракцы, иранцы и так далее, сейчас оказались в неопределенной ситуации, когда непонятно, что с ними будет дальше.

2. На неопределенный срок приостановлена программа по приему сирийских беженцев.

Следует отметить, что в прошлом году США приняли около 12,5 тысяч беженцев из Сирии, тогода как Германия приняла 300 тысяч.

С начала сирийской войны:

Турция приняла 2.7 млн сирийцев,

Иордания – 650 тысяч,

Ливан – более миллиона.

3. Гражданам Ирана, Ирака, Сомали, Судана, Сирии, Ливии и Йемена запрещен въезд в США на 90 дней.

4. Граждане запрещенных стран, у которых двойное гражданство, также не могут въезжать в США в течение следующих 90 дней. Многие иранцы, суданцы, сомалийцы являются держателями, например, британских или французских паспортов, и сейчас непонятно, как власти США будут выявлять их на предмет двойного гражданства, и что с ними делать. Приоритет тем, кто принадлежит к религиозному меньшинству

Запрет Трампа делает исключение для представителей религиозных меньшинств из этих стран. Это позволит Белому Дому принимать христиан из стран Ближнего Востока. Это исключение и стало поводом для того, что бы указ Трампа назвали антимусульманским. Дональд Трамп это отрицает.

Реакция на указ как внутри США, так и в других странах была резко отрицательной. Помимо массовых протестов в аэропортах и приостановке действия указа в отдельных штатах, случилось также следующее:

парламент Ирака проголосовал за аналогичный запрет на въезд для граждан США, который действует в Америке. Пока указ еще не подписан президентом страны, но у политологов мало сомнений в то, что это будет сделано в ближайшие дни,

Глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, иорданский принц Зейд Рахад Аль Хуссейн назвал указ Трампа "подлым" и противоречащим законам о соблюдении прав человека,

Сенатор-республиканец Боб Коркер, глава комитета Сената США по международным делам, призвал Трампа внести изменения в указ как минимум в части, которая касается владельцев грин-карт (разрешений на постоянное проживание в США),

Google объявил, что создаст специальный фонд объемом в $4 млн для помощи беженцам,

Сеть кофеен Starbucks заявила, что примет на работу 10 тысяч беженцев.

Президент США Дональд Трамп заявил позже, что хаос в аэропортах США вызван не его указом, а сбоем компьютерной системы Дельта.

Иммиграционные власти США столкнулись с трудностями из-за того, что указ Дональда Трампа вошел в противоречия с уже действующими американскими законами. В Министерство юстиции это объяснили тем, что их эксперты не участвовали в разработке этого документа. Почему это произошло Настоящее Время узнало у преподавателя колумбийского университета, эксперта в области права Скотта Хортона.

В Белом Доме утверждают, что в Министерство юстиции просмотрели указ, но я знаю людей, которые прочитали указ и сомневаются в этом: слишком много очевидных ошибок

"Я считаю, что этот указ был подготовлен не так, как это обычно принято делать с президентскими указами в США. Этот процесс должен включать в себя длительные консультации с представителями госструктур, ответственных за выполнение указа, – то есть с Министерством внутренней безопасности. Но в этом случае указ готовили политконсультанты Трампа в Белом доме, которые в свою очередь консультировались с другими политическими советниками. В результате глава Министерства узнал о существовании указа только после его подписания и не успел написать инструкции пограничникам и так далее. В результате и получился тот хаос, который мы наблюдали в эти выходные.

Его будут оспаривать, и уже успешно оспаривают. В указе достаточно много юридически спорных моментов, и, вероятно, судебные решения оставят людей в США. Четыре федеральных суда уже приняли такие решения. Но разумеется в американском праве не нужно оспаривать каждый отдельный случай – суды принимают решения на основе базового принципа понимания и интерпретации закона. То есть решения, принятые в этих четырех случаях, могут принести пользу всем, кто приезжает в США.

В Белом Доме сейчас утверждают, что в Министерство юстиции в последний момент просмотрели указ, но я знаю людей, которые прочитали указ и сомневаются в этом: слишком много очевидных ошибок. Я бы сказал, что американская Конституция не допускает дискриминации по религиозным признакам, и так называемый исламский запрет абсолютно неконституционен, по словам всех экспертов. Но в этом случае он создан таким образом, что запрещает въезд в страну гражданам семи государств, более 90% населения которых – мусульмане, за исключением религиозных меньшинств. В указе нет слова ислам или мусульманский. Но он воспринимается таким образом потому что Трамп так его описывал во время своей предвыборной кампании и регулярно говорил о том, что запретит мусульманам приезжать в США".