Крым в обмен на Севастополь?

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Правительство Крыма претендует на грант для широкополосного расширения», – сообщает специализированный телекоммуникационный портал Тelecompaper.

«Правительство Крымского региона обратилось к российскому федеральному правительству за грантом в около 237 миллионов рублей для поддержки широкополосных услуг на полуострове, в том числе в отдаленных районах, сообщает Tdaily.ru. Использовать средства планируют местные компании, поскольку федеральные операторы не работают в Крыму. В общей сложности 161 миллион рублей будет использоваться для предоставления услуг широкополосного доступа по оптоволоконным линиям, и 76 миллионов рублей будет потрачено на запуск беспроводных услуг в некоторых областях. В настоящее время около 411 000 домохозяйств могут использовать беспроводные широкополосные и мобильные услуги и 657 000 домохозяйств покрыты фиксированной широкополосной связью, из общего числа 708 000 домохозяйств на полуострове».

В материале не затрагивают проблему российской аннексии украинского полуострова и не сообщают о западных санкциях против властей и компаний Крыма.

«Украина России: а обменять Севастополь на Крым?» – цитирует бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Думанского сербское издание Vesti Online. Тот считает, что Киев мог бы «оставить на переходный период» Севастополь Москве, вернув себе Крым.

«Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится Черноморский флот России, на какой-то переходный период оставить», – сказал Думанский в интервью украинской газете «Апостроф». Сербское издание полагает, что «Крым вновь стал регионом России» после проведения там в марте 2014 года «референдума» с якобы 97% проголосовавших за вступление в состав России ввиду «путча в феврале 2014 года». Однако упомянуто, что «Украина, как и раньше, считает, что Крым своей, но временно оккупированной территорией».

Юрий Думанский подал в отставку с поста замначальника Генштаба Украины 20 февраля 2014 года в связи с «несогласием с политикой втягивания Вооруженных Сил во внутренний гражданский конфликт»

Сербия в марте 2014 года голосовала против резолюции ООН по территориальной целостности Украины.

И в продолжение предыдущей новости: «Вице-премьер-министр Крыма игнорирует мнение Киева о статусе полуострова» – информирует коста-риканское издание ElPais. «Вице-премьер Крыма, Дмитрий Полонский, сообщил в понедельник, что предпочитает игнорировать мнение Киева о статусе полуострова. Ранее украинский генерал-лейтенант Юрий Думанский, бывший заместитель начальника Генштаба, предложил президенту своей страны, Петру Порошенко, «оставить» Севастополь в руках России на «переходный период», чтобы вернуть себе контроль над Крымом. «Их мнение для нас не является авторитетным. Это все нулевое, неавторитетное мнение, обращать на это внимание в принципе не нужно. Мы прекрасно знаем, что Крым российский и нам никому доказать это точно не нужно», – заявил Полонский. Крымский полуостров официально предупредил, что развивается как часть России, не обращая внимания на мнение тех, кто выступает против их статуса».

В качестве бэкграунда в материале представлена пророссийская схема: «насильственная смена власти в Украине» и «демократический и законный референдум» с 96% поддержкой «возвращения в Россию». Однако упомянуто, что «украинские чиновники продолжают считать полуостров частью своей территории, хотя она и «временно оккупирована». Кроме того, в материале, взятом у российского информагентства Sputnik, допущена ошибка в написании фамилии «вице-премьера».

«Крым – появится новый аэропорт», – сообщает польский портал Wirtualna Polska.

«Новый аэропорт, который может принимать до 400 тысяч пассажиров в год, – еще одна идея для развития Крыма. Уже подписан контракт на строительство объекта на сумму 25 миллионов долларов, теперь остается ждать начала инвестиций. Севастопольский аэропорт Бельбек должен, среди прочего, привлечь больше туристов на курорты в южной части полуострова. Стоимость перестройки аэропорта оценивается в 25 миллионов долларов.

Как рассказал Rzeczpospolita Вадим Базыкин, директор аэропортов в Севастополе, строительство будет осуществляться на два этапа. На первом этапе, который, как ожидается, займет 2,5 года, должны построить пассажирский терминал, который может принимать до 400 тысяч пассажиров в год. На второй планируют оборудовать его всеми удобствами гражданского аэропорта.

Строительство аэропорта является лишь одним из ряда инвестиционных планов, осуществляемых россиянами после аннексии Крыма. Одним из самых известных и спорных является создание моста через Керченский пролив, который соединит два полуострова – Крымский и Таманский».