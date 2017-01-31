Самозахват или самозащита? Несколько переселенцев с инвалидностью не хотят оставлять школу-интернат в Одесской области. Люди самовольно заняли интернат осенью, когда искали себе очередное убежище. Предложенные чиновниками варианты на тот момент были для них неприемлемыми. Но и то, что было предложено позже, тоже не понравилось. Антонина Маровди побывала в гостях у переселенцев и выяснила, в чем причина: в завышенных требованиях людей, бежавших от войны, или в равнодушии чиновников. (Видео специального проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии»)