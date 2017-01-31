«Немцы ‒ на стороне Украины»

Берлин ‒ В столице ФРГ 30 января состоялась десятая встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель. Среди вопросов, которые обсуждали ‒ дорожная карта по выполнению Минских соглашений, сотрудничество двух стран в области экономики, в частности в сфере газоснабжения, безвизовый режим. На этот раз участники переговоров затронули новый фактор, который они должны учитывать: позиция по Украине президента США, с которым глава немецкого правительства разговаривала накануне. Именно с него началась пресс-конференция перед встречей глав двух государств в ведомстве канцлера.

Канцлер Германии Ангела Меркель, открывая пресс-конференцию, сделала заявление относительно указа президента США Дональда Трампа о запрете въезда в страну лицам с двойным гражданством, прежде всего из исламских стран. Она осудила такое решение, объяснив, что никого нельзя осуждать только по национальному признаку.

Эксперт Германского совета внешней политики (DGAP) Вильфрид Ильге в беседе с Радіо Свобода отметил, что, несмотря на то, что встреча лидеров Германии и Украины в Берлине происходит в узком формате, она чрезвычайно важна.

Из-за смутного развития во внешней политике США европейские партнеры Украины несут еще большую ответственность

«Именно Украина ‒ с проблемой российской агрессии на востоке ‒ находится в очень опасном политическом окружении. После прихода Дональда Трампа к власти неизвестно, как поведут себя Соединенные Штаты относительно конфликта, и какую роль будет играть в нем Украина. Именно поэтому важно, чтобы ее главный партнер в Европе ‒ Германия ‒ еще раз заверила свою поддержку также и внутренним процессам реформ. Поэтому эта встреча служит признанию двусторонних отношений в очень смутные времена. Именно из-за ситуации в США и их смутного развития во внешней политике европейские партнеры Украины несут еще большую ответственность. Ведь Германия ‒ одна из главных стран, которая пытается разрешить конфликт путем выполнения Минских соглашений, поэтому и встреча между двумя странами имеет значение», ‒ сказал немецкий эксперт.

Принципиальная позиция Германии

Ангела Меркель подтвердила дружеские отношения Украины и Германии, которые в течение последних двух лет значительно углубились. Поэтому ФРГ «словом и делом готова поддерживать Украину», сказала канцлер. На переговорах речь шла о реализации Минских соглашений.

«Нормандский формат» ‒ это правильный путь, и мы будем его придерживаться, чтобы добиться мира в Украине

«Мы верим в то, что «нормандский формат» ‒ это правильный путь, и мы будем и в дальнейшем его придерживаться, несмотря на преграды, которые существуют, чтобы добиться мира в Украине, политической стабильности и территориальной целостности», ‒ сказала Меркель.

Президент Украины Петр Порошенко также отметил, что альтернативы Минским соглашениям не существует. Он проинформировал Меркель о новом обострении ситуации на Донбассе и обвинил в этом российские войска.

«Это варварские методы ведения огня, когда обстрелы ведутся из жилых районов, не давая украинским солдатам возможности защищаться», ‒ сообщил президент Украины. Он требовал решительных действий в отношении России.

Убийство гражданского населения на Донбассе ‒ это абсолютно неприемлемо. Нужно мотивировать российскую сторону сесть за стол переговоров

«Мы уверены в том, что сейчас нужны объединенные и решительные действия, чтобы мотивировать российскую сторону сесть за стол переговоров, мотивировать к имплементации Минских соглашений в полном объеме, прежде всего их компонент безопасности. Также прекратить убийство гражданского населения на Донбассе ‒ это абсолютно неприемлемо, и поэтому наша координация имеет сегодня высокую важность», ‒ сказал Порошенко на совместной пресс-конференции в Берлине.

При этом он добавил, что для процесса разрешения ситуации на Донбассе Украине нужна Германия ‒ как лидер в Европе, который бы объединил европейские страны в противостоянии вызовам, которые возникли сегодня. Единство и солидарность Европейского союза ‒ это то, чего ожидает Украина от ЕС.

«Немцы ‒ на стороне Украины»

Для немецкого эксперта Ульриха Шпека этот деловой визит служит для обсуждения позиций обеих стран. В интервью Радіо Свобода он отметил, что о его важности свидетельствует уже сам факт личного принятия Порошенко канцлером Меркель.

«Немцы ‒ на стороне Украины, поэтому, конечно, они хотят, чтобы Украина в процессе разрешения конфликта продвигалась вперед и выполняла собственные обязательства. Сложность в этом создает российская сторона, поэтому Германия пытается постоянно убеждать в этом европейских партнеров. Это берлинская линия, которой придерживается канцлер», ‒ отметил Ульрих Шпек.

Относительно недавно назначенного министра иностранных дел ФРГ, то немецкий эксперт Шпек не уверен, сможет ли Зигмар Габриэль гармонично сотрудничать с канцлером Меркель, как это делал его предшественник Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Что касается Украины ведомство канцлера имеет руководящую роль, что очень хорошо работало со Штайнмайером. Возможно, и Габриэлю это удастся, но он явно захочет придерживаться собственной линии. Причем возможностей у него мало, поэтому в общей ситуации с Украиной я не думаю, что что-то изменится», ‒ прогнозирует немецкий эксперт.

В Берлине президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов.