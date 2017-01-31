В Киеве 31 января прошла акция в поддержку крымского адвоката Эмиля Курбединова, а также остальных жителей полуострова, против которых направлены репрессии России. На мероприятии присутствовали представители украинской власти, Меджлиса, различных украинских и международных организаций, активисты, волонтеры. Координатор инициативы «Крым SOS» Тамила Ташева призвала защитить Курбединова не только как профессионального адвоката, но и как «человека, который живет своим делом». Организаторы акции также провели перформанс, в котором наглядно показали действия российских властей и силовиков, происходившие после 26 февраля 2014 года в Крыму.