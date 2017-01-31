Авдеевка за последние три дня вновь превратилась в место ожесточенных боев между украинскими силами и пророссийскими сепаратистами. Обстрелам подвергается не только промышленная зона к юго-востоку от Авдеевки, но и жилые кварталы города.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, ночью сепаратисты обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня "Град". Впервые за долгое время были повреждены несколько жилых домов. По предварительным данным, есть раненые среди местного населения.

​Утром, 29 января, сепаратисты предприняли штурм в районе промзоны, что привело к потерям с обеих сторон. Из-за обстрелов Авдеевка, где живут свыше 20 тысяч человек, осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

В городе готовится эвакуация жителей. Туда доставляется гуманитарная помощь.

Немецкий журналист Юлиан Репке опубликовал в Твиттере видеозапись ракетного удара, нанесенного, по его словам, пророссийскими силами из Донецка по Авдеевке.

В свою очередь, посол Канады в Киеве Роман Ващук написал в Твиттере: "Обстрелы "Градами" мирных жителей, совершаемые пророссийскими сепаратистами, должны быть остановлены. Все стороны должны создать безопасные условия для мирного населения".

Европейский союз выступил с резким заявлением, потребовав немедленно остановить боевые действия:

"Интенсивные бои около Авдеевки в последние дни, которые включали тяжелые обстрелы из запрещенных видов вооружения и привели к значительным жертвам, являются грубым нарушением перемирия, предусмотренного Минскими соглашениями. Это подвергает мирных жителей серьезному риску.

Последние события уже серьезно нарушили базовые системы жизнеобеспечения.

Мы призываем к немедленному прекращению боев. Это позволит, среди прочего, срочно восстановить жизненно важную инфраструктуру. Полное соблюдение перемирия – важный шаг к выполнению Минских соглашений, которые являются основой мирного и устойчивого разрешения конфликта, уважающего суверенитет и территориальную целостность Украины. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить неограниченный доступ во все затронутые конфликтом районы".

Президент Украины Петр Порошенко накануне прервал визит в Германию из-за боев под Авдеевкой. Киев предупреждает об угрозе гуманитарной катастрофы и возлагает на Москву ответственность за срыв мирных Минских соглашений. Москва, в свою очередь, обвиняет Киев в "агрессивных действиях".

Днем во вторник бои продолжались: по сообщению украинских военных, сепаратисты запросили перемирие, однако уже через 10-15 минут вновь атаковали позиции украинских сил.

Берлинская скрипачка Марина Бондас, которая ездит на восток Украины, чтобы доставить гуманитарную помощь, а также сыграть концерты мирным жителям и украинским военным, оказалась свидетелем обстрелов Авдеевки. Она приехала в город как раз в воскресенье:

Дом в Старой Авдеевке, в котором мы жили, ходил ходуном. Город сидит без света и практически без отопления, на улице минус 20

– Когда мы еще на подъезде были, водителю позвонили и сказали, что в Авдеевке пропал свет. Слышен был крупный калибр. Сначала это как-то не восприняли всерьез, я такое уже слышала время от времени. Но к ночи творилось что-то страшное. Дом в Старой Авдеевке, в котором мы жили, ходил ходуном. Большой калибр, издалека, потом звук нарастал. В первую ночь было практически без затиший. Вчера к вечеру стало затихать, думали, что все успокаивается, а потом опять ночью началось. Город сидит без света и практически без отопления, на улице минус 20. С той стороны обычно целятся по позициям (украинских военных – КР), но, говорят, долетало до города. Мы вот выехали из города сегодня, и по дороге была свежая воронка от чего-то очень большого.

– Вы слышали рассказы, но сами не видели, что снаряды попали в жилые дома?

– Сама не видела, потому что мы практически не ходили. Там еще сейчас очень большая проблема со связью, телефонной связи практически нет, там все в растерянности. До соседа в соседний квартал легче дойти, чем дозвониться. Но те, кто приходили сегодня откуда-то из города, говорили: вот, сегодня попало с утра, видели воронку на стадионе, прилетало по городу. И я слышала: влетало что-то очень большое в город. Куда оно попало, я не знаю. Говорят, такого не было вот с 2015 года.

– Вы говорите, в городе нет света, нет отопления, то есть в домах холод? Или на каком-то уровне отопление поддерживается?

– У кого как. Где мы жили – отопление автономное, на газу, поэтому у нас более-менее тепло было. В каком-то из районов отопления полностью нет. И темнота, ходим с фонариками, со свечками. Романтика.

– Известно о поступлении какой-то гуманитарной помощи? Есть сообщения, что Авдеевку собираются эвакуировать.

– Что касается эвакуации, начальство города достаточно серьезно к этому относится, вроде готовились. В городе расставили палатки с обогревом, там генераторы, то есть люди могут пойти погреться, зарядить телефоны хотя бы. Проблема лично для меня, например, что хочется помочь, но не знаю как – не поступает информация, очень трудно разобраться. Так что пока ждем.

– Но о срочной необходимости в гуманитарной помощи Вы не знаете?

Там срочная необходимость в том, чтобы из Донецка перестали "фигачить" "Грады"

– Там срочная необходимость в том, чтобы из Донецка перестали "фигачить" "Грады", извините! Вчера ночью и сегодня под утро обстреливали, на Авдеевку падали гранаты, не знаю, где точно. Срочно надо, чтобы восстановили электричество, но электропровода на той стороне нет, и восстанавливать сейчас практически невозможно. Сегодня прошла информация, что обещали где-то около 12 (часов – КР) перемирие, или режим тишины, чтобы люди могли выехать. Но в 12 (часов – КР) как раз с той стороны что-то прилетало, я слышала.

– Вы там говорите про "Грады", но Вы же не специалист, Вы вряд ли можете определить точно.

– Вы знаете, когда там два дня сидишь, начинаешь различать. И судя по звуку, были "Грады", и было фото и видео с той стороны, как они вылетали. У многих из местных жителей связей очень много с Донецком, люди перезваниваются, если могут, и с той стороны рассказывают, как оттуда вылетает или когда туда прилетает.

– Панических настроений в городе нет?

– Да нет, привыкшие уже. Не знаю, сегодня я в городе не была. Конечно, все немножко озадачены, скажем так, кто-то уже детей вывез, кто-то еще раздумывает, вывозить или не вывозить. Ситуация какая-то дурацкая. Когда там сидишь, все время кажется, что вот сейчас все закончится, поэтому все еще надеются. Там, где я была, до паники далеко. Но я по городу много не ходила, так что про общие настроения сказать не могу, – рассказывает Марина Бондас.

Президент Украины Петр Порошенко, как сообщается, отдал указание обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с ситуацией в Авдеевке.