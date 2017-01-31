Только за прошлый год в Минске произошло около 30 публично анонсированных встреч трехсторонней группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Как в Минск на эти важные переговоры добирается официальная украинская делегация? Обеспечена ли она самолетом из, скажем, государственного авиапарка? Или переговорщики летают рейсовыми самолетами? Наша съемочная группа обнаружила, что украинская делегация действительно летает между Киевом и Минском чартерами. Но не государственными, а частными. Передача «Схемы. Коррупция в деталях» – телевизионная программа журналистских расследований. Совместный проект Радіо Свобода и «UA:Перший».