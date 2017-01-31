Авдеевка находится на грани гуманитарной катастрофы. В результате обстрелов город обесточен, нет воды, в квартирах температура упала до минимума. Создан специальный координационный штаб, власти области в любой момент готовы эвакуировать жителей города. Но пока такое распоряжение не поступало. Как выживает город?

В Авдеевке мороз -15, на улицах практически пусто – жители боятся обстрелов и сидят дома. Скопления людей – только возле пунктов обогрева. Большие армейские палатки. И пожилые люди, и молодежь заходят внутрь, после трескучего мороза здесь очень тепло. Расставлены столы, горячий чай, каша и суп. Женщина, которой на вид за 70, подходит к военным и спасателям, расставившим пункты обогрева, плачет и благодарит их: «Будьте живы-здоровы, скорее бы мир наступил».

Город обесточен, а рядом с пунктами обогрева работает генератор. Внутри палаток есть свет, и можно подзарядить телефон. К розеткам очередь больше, чем за горячим чаем.

​Дозвониться в Авдеевку практически невозможно. Линии перегружены, у многих жителей разряжены телефоны. Город без воды, температура в квартирах 15 градусов. Котельные отапливаются за счет остатков коксового газа, который подается с Авдеевского коксохимического завода. Сам завод остановлен из-за обесточивания, сообщил корреспондент «Донбасс.Реалии» из Авдеевки Артем Лютый:

«Люди в каком-то шоке. Все, кого мы спрашивали о том, как он пережил эту ночь, люди срываются в слезы. Видно психологическую травму и истерику. Город обесточен. Все упирается в ОБСЕ. Электрики компании ДТЭК ожидают ОБСЕ, чтобы они обеспечили какой-то режим тишины».

Власти готовы эвакуировать 12 тысяч жителей Авдеевки

В городе создан координационный оперативный штаб. Уже разработан возможный сценарий эвакуации жителей Авдеевки, рассказывает спикер службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области Вероника Бахал:

«Отработан вопрос эвакуации более 12 тысяч граждан. В случае необходимости они будут эвакуированы в ближайшие 10 населенных пунктов, которые расположены рядом с Авдеевкой. Для этого подготовлены 80 автобусов, которые могут одновременно эвакуировать 3 тысячи человек. На территории города работают 11 пунктов обогрева».

По данным координационного штаба, Нацполиция организовала дополнительные патрули для обеспечения в городе порядка. Социальные работники и участковые постоянно работают с жителями. Паники в городе нет, сообщают журналисты. Близлежащие города готовы принять жителей Авдеевки. Но пока решение об эвакуации не принято.

Когда не будет возможности отапливать город, тогда будет рассматриваться эвакуация, сообщил глава военно-гражданской администрации в Донецкой области Павел Жебривский:

«1400 детей уже готов принять Святогорск, 8 тысяч взрослых готовы принять Покровск, Мирноград, Селидово и другие города. Мы знаем также, куда переселить людей, которые имеют особые потребности. Сейчас пока что не видим необходимости в эвакуации, но если родители захотят эвакуировать детей, то мы начнем такую добровольную эвакуацию».

Эвакуация в Авдеевке начнется после того, как отопление «разморозится» – Жебривский

По данным службы по чрезвычайным ситуациям, за прошедшие сутки был ранен один мирный житель. Больница в Авдеевке продолжает работать за счет собственного генератора. Школы и детские сады закрыты. Боевики обещали «режим тишины» с 11 до 17 часов. Но сильные обстрелы города и позиций ВСУ не прекращаются. В город подтягиваются военно-полевые кухни.

Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения, сообщил на своей странице в соцсети Павел Жебривский.​

Ожесточенные бои вблизи Авдеевки начались утром 29 января. В обстрелах стороны обвиняют друг друга. Украинская сторона заявляет, что боевики обстреливают и сам город. В результате обстрелов Авдеевки с воскресенья, по последним данным украинской стороны, погибли 6 военнослужащих, десятки ранены, также ранены 5 мирных жителей.

Сложная гуманитарная ситуация и в оккупированной Ясиноватой, напротив Авдеевки по ту сторону линии фронта. Из-за боевых действий на оккупированных территориях тоже погибают или получают ранения мирные жители.

Боевики обвиняют украинских военных в обстрелах ряда населенных пунктов, в частности, по словам сепаратистов, в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ сегодня погибла мирная жительница. Накануне вечером боевики сообщали, что ранения получили трое мирных жителей, проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе неоднократно объявляла «режим тишины» на востоке Украины, однако обстрелы продолжаются, а стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия.