В Авдеевке Донецкой области ввели чрезвычайное положение. Огонь ведется по территории между Авдеевкой (ее формально контролирует Киев), и Донецком (который занят сепаратистами боевиками). Президент Украины Петр Порошенко поручил председателям областных и Киевской городской государственным администрациям принять безотлагательные меры по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки. Как сообщает пресс-служба Администрации президента Украины, среди первоочередных мер – обеспечение теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания.