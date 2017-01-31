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Авдеевка осталась без воды и света после массированных атак (видео)

Авдеевка осталась без воды и света после массированных атак (видео)
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В Авдеевке Донецкой области ввели чрезвычайное положение. Огонь ведется по территории между Авдеевкой (ее формально контролирует Киев), и Донецком (который занят сепаратистами боевиками). Президент Украины Петр Порошенко поручил председателям областных и Киевской городской государственным администрациям принять безотлагательные меры по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки. Как сообщает пресс-служба Администрации президента Украины, среди первоочередных мер – обеспечение теплой одеждой, дизтопливом, средствами обогрева, продуктами питания.

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