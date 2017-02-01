Музыка – истинная общечеловеческая речь. В сегодняшнем выпуске поговорим о звуке, музыке и музыкальных инструментах.
Luğat (словарь): музыка – çalğı.
Сегодняшний урок наша команда записала в студии звукозаписи.
Luğat (словарь): звук – ses, davuş, записывать звук – sesini yazıp almaq.
Luğat (словарь): музыка – çalğı
Композиторы всегда обращают внимание на мелодию как на ведущее начало в музыке.
Luğat (словарь): композитор – bestekâr, besteci, музыка – çalğı, музыкальный – muzıkalı, музыкальные инструменты – çalğı aletleri.
«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.
Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.
Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!
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