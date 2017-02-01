Музыка – истинная общечеловеческая речь. В сегодняшнем выпуске поговорим о звуке, музыке и музыкальных инструментах.

Luğat (словарь): музыка – çalğı.

Сегодняшний урок наша команда записала в студии звукозаписи.

Luğat (словарь): звук – ses, davuş, записывать звук – sesini yazıp almaq.

Luğat (словарь): музыка – çalğı

Композиторы всегда обращают внимание на мелодию как на ведущее начало в музыке.

Luğat (словарь): композитор – bestekâr, besteci, музыка – çalğı, музыкальный – muzıkalı, музыкальные инструменты – çalğı aletleri.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com.