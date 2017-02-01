Die Welt: «Не предавайте отважных украинцев»

Немецкий ежедневник Süddeutsche Zeitung пишет, что Берлин наблюдает за событиями на Донбассе с беспокойством, так как видит в них все большую долю вины Киева, который, по мнению Германии, идет на провокации, чтобы сорвать возможные планы отмены санкции в отношении России. Британский ежедневник Financial Times обращает внимание, что нападения на Донбассе произошли как раз после первого телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Немецкий ежедневник Die Welt призывает «не предавать отважных украинцев»: «Если новый президент США снимет санкции против России, ...это будет разрушительным для будущего Запада. Для демократического мира, основанного на общих ценностях и принципах, это будет признанием собственной недееспособности». А бывший посол США в ОБСЕ Даниел Бэр в еженедельнике Foreign Policy предупредил: «Если Трамп попытается пойти на сделку с Путиным, то он уже проиграл».

Немецкий ежедневник Süddeutsche Zeitung обратился к теме роста напряженности в «конфликте с Россией», как он определил события на востоке Украины, в статье под названием «Расчет Киева». Газета пишет, что Берлин наблюдает за событиями на Донбассе с беспокойством, так как видит в них все большую долю вины Киева, который, по мнению Берлина, идет на провокации, чтобы сорвать возможные планы отмены санкции в отношении России.

Вспомнив о заявлениях канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Петра Порошенко во время их встречи в понедельник в Берлине (канцлер назвала ситуацию тревожной, президент призвал не только продлить санкции против России, но и усилить их, если усилия для решения конфликта не будут продвигаться), издание пишет, что взгляды на конфликт принципиально не изменились ни в Киеве, ни в Берлине: «Киев уже давно добивается твердого подхода к Москве, и Меркель преимущественно солидарна с этим». Кроме того, недавний министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер в очередной раз подчеркнул, что ответственность за кризис лежит на Москве и сепаратистах.

Но, говорится в статье, «в правительстве Германии все отчетливее и со все большим беспокойством осознают не только то, что положение на так называемой линии контакта обострилось, но и то, что за это все большую вину несет украинская сторона».

Как пишет газета, по данным, которыми обладает Берлин, украинские войска сейчас пытаются сдвинуть линию фронта в свою пользу, понимая, что это усиливает напряженность. Кроме того, кое-кто в правительстве Германии считает, что расчет Киева может быть на то, чтобы обострить ситуацию настолько, чтобы это остановило планы президента США Дональда Трампа ослабить санкции: «По толкованию Берлина, Порошенко будет пробовать пойти на все возможное, чтобы помешать завершению санкций против России».

Но, говорится в статье, «в правительстве Германии также нарастает беспокойство, что такой расчет Киева окажется контрпродуктивным»: Трамп может ослабить санкции независимо от положения на линии контакта, и тогда Киев испытывает двойной вред ‒ облегчение положения для России с одновременным обострением конфликта на востоке Украины. «Удастся ли в связи с этим убедить Киев отказаться от его провокаций, никто в Берлине не берется предвидеть», ‒ завершается статья.

Dmitry, который радуется тому, что «Крымнаш», и публикует тексты сепаратистских и российских СМИ с их взглядами на Украину: «Немецкая газета обвинила Киев в эскалации конфликта у Авдеевки»

«Восточная Украина ‒ Расчет Киева. Напряженность в конфликте с Россией снова растет. Берлин следит за событиями на Донбассе с беспокойством»

Британский ежедневник деловых кругов Financial Times, тоже сообщив о том, что «На востоке Украины усиливаются боевые действия» (это заголовок статьи), обращает внимание, что нападения там произошли как раз после первого телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, в ходе которого обсуждался, в том числе, и конфликт в Украине.

Журналисты издания напоминают: «В Киеве возросли опасения, что Трамп, желая «перезагрузить» отношения с Россией в рамках совместной борьбы против «Исламского государства», может отменить санкции в отношении Москвы, наложенные в ответ на ее агрессию в Украине, или признать незаконной аннексию Россией в 2014 году Крымского полуострова». Правда, напомнили в статье, Трамп на прошлой неделе заявил, что сейчас «слишком рано» говорить об отмене санкций США против России, хотя ранее он давал знать, что такой шаг рассматривается.

Новая вспышка боевых действий стала главным моментом на переговорах в понедельник в Берлине президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель. Канцлер, напоминают авторы статьи, решительно выступает за сохранение трансатлантических санкций в отношении России, пока та и боевики-сепаратисты не пойдут на постоянное прекращение огня и урегулирование. Но, говорится в статье, немецкие чиновники обеспокоены, что если США выйдут из режима санкций, то и в ЕС консенсус относительно санкций также разрушится.

Rebeka Foley, аналитик правозащитной организации Freedom House: «Возможные улучшения в отношениях США и России представляют угрозу суверенитету Украины, начались вспышки боев на востоке Украины»

Немецкий ежедневник Die Welt публикует точку зрения своего политического обозревателя Рихарда Герцингера под заголовком «Не предавайте отважных украинцев». Автор, комментируя возможную договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о снятии санкций с Москвы, обращает внимание: «Если новый президент США снимет санкции против России, хотя Москва не предпримет никаких шагов к тому, чтобы положить конец аннексии Крыма, которая нарушила международное право, и военной агрессии на востоке Украины, это будет разрушительным для будущего Запада. Для демократического мира, основанного на общих ценностях и принципах, это будет признанием собственной недееспособности».

Автор обращает внимание на имеющиеся признаки того, что Трамп ищет сделки с Путиным, которым увлекается, ‒ «ценой права Украины на самоопределение».

Он предостерегает: «Если Запад бросит на произвол судьбы свои принципиальные позиции, это станет с его стороны роковой исторической ошибкой. Если Россию вознаградить за политику насилия в отношении Украины, это не только будет означать конец этого европейского мирного порядка ‒ это также будет равнозначно отказу демократий от самих себя».

Ведь Кремль добивается никак не «справедливого» компромисса, говорится в статье: «Глубинной основой агрессивной политики Путина является его навязчивое стремление во что бы то ни было помешать развитию Украины в демократическое государство, потому что такой успешный путь станет примером, привлекательным и для российского общества, и тем поставит под угрозу путинское автократическое господство».

При этом автор обращает внимание: «В буйстве спекуляций вокруг будущего санкций и отношений Запада с Россией тенденциозно опускают на дно то, что все-таки должно быть в первой строке, а именно судьбу Украины ‒ страны, которая, несмотря на чрезвычайное внешнее и внутреннее сопротивление, твердо идет курсом демократизации ‒ и при этом, вопреки распространяемым на Западе утверждением об обратном, достигла в этом замечательных успехов».

«Как вести себя с Россией: Не предавайте отважных украинцев»

Бывший постоянный представитель США в ОБСЕ Даниел Бэр, известный решительными выступлениями в защиту Украины от агрессии России, который покинул пост с завершением работы предыдущей администрации США, тоже критически оценил возможную договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В статье «Если Трамп попытается пойти на сделку с Путиным, то он уже проиграл», обнародованной в еженедельнике Foreign Policy, он пишет: «Международный порядок основывается на ценностях, институтах и нравственном лидерстве, а не на политике сделок».

Автор обращает внимание, что Трамп считает, что может перенести свое главное умение в частном секторе, умение заключать деловые соглашения, в мир внешней политики. «И, возможно, нигде этот опасный подход Трампа к внешней политике не вызывает большого беспокойства, как в его очевидном желании удовлетворить путинскую Россию», ‒ пишет автор и обращает внимание на то, что именно президент США может быть готов сдать своему визави из России для легкого достижения соглашения: «До сих пор заявления Трампа наводили на мысль, что он может быть готов сдать два взаимно связанных аспекта внешней политики США со времен от завершения Второй мировой войны: стратегические инвестиции в систему международной политики, основанной на признанных правилах, и нравственное лидерство, основанное на преданности человеческому достоинству и свободе».

Автор отмечает, что такие действия были бы не образцом искусства управления государством, а продажей трудно завоеванного лидерства Америки в мире, причем дешевой продажей.

«Трамп может подумать, что был очень хитрым, завлекая Путина мыслью о том, что США примут незаконное вторжение в Крым и попытку его аннексии, или об отмене санкций за действия России на полуострове и за устроенный ею конфликт на востоке Украины. Но Трамп и его команда, кажется, так и не поняли, что в тот самый момент, как они сядут за стол, чтобы заключить такие сделки, ‒ ... Америка уже будет проигравшей», ‒ говорится в статье.

И причина этого проигрыша в том, что не имеет значения, какую цену выбьют Трамп и его команда из Кремля, пишет Даниел Бэр: «Пойдя на сделки с Путиным, подрывающие принципы международного права, такие, как преждевременное снятие санкций или изменение политики США по Крыму, Белый дом будет куплен системой, основанной на соглашениях, а не на правилах. И именно к такому соглашательству, лишенному принципов, и стремятся Путин и другие авторитарные руководители ‒ такому соглашательству, для преодоления которого так тяжело работали те, кто хочет мира, благополучия и человеческих свобод во всем мире».

Даниел Бэр: «Моя последняя статья в Foreign Policy ‒ об опасностях соглашательства и очевидную стратегическую слепоту Трампа»