Крымские чиновники намерены в течение ближайших четырех лет направить на борьбу с отходами 11 миллиардов рублей. В подконтрольном России правительстве Крыма утвердили программу по обращению с отходами до 2021 года. В рамках нее планируют решить проблему с переполненными полигонами и изменить подходы к вопросу утилизации мусора, в том числе с отходами животного происхождения.

Программу по обращению с отходами в конце января утвердил подконтрольный России Совет министров Крыма. Документ обнародовали на сайте Совмина. В нем представлена стратегия чиновников по очистке полуострова на ближайшие четыре года, а также смета расходов. Планируется, что основную сумму запланированных расходов вложат инвесторы, начиная с 2018 года.

Мусорные горы у каждого села

Борьбу со стихийными свалками в Крыму сложно назвать успешной, несмотря на неоднократные поручения со стороны подконтрольных России руководителей полуострова. Как указано в программе, ежегодно от 700 до 1,3 тысяч тонн твердых коммунальных отходов захоранивают на свалках и полигонах, которые давно исчерпали свои ресурсы.

«28 объектов захоронения отходов в Крыму исчерпали свои возможности и нуждаются в рекультивации. Кроме того, на полуострове действуют 269 несанкционированных свалок площадью до 2 гектаров и высотой до 2,5 метров. Они расположены практически у каждого села», – говорится в программе.

Больше всего свалок, по данным чиновников, зафиксировали в Джанкойском (27), Бахчисарайской (18) и Кировском (12) районах.

На полуострове действуют 269 несанкционированных свалок – практически у каждого села

Одной из главных задач программы является снижение уровня захоронения твердых коммунальных отходов. Это как раз касается полигонов и борьбы с несанкционнированными мусорными свалками.

Изменятся и правила обращения с биологическими отходами животного происхождения, к которым относятся трупы животных, ветеринарные конфискаты и других отходы, получаемые при переработке сырья животного происхождения. По информации, указанной в паспорте программы, таковых в Крыму ежегодно образуется до 800 тысяч тонн. В документе определяется особый порядок их сбора и транспортирования, а также единый производственный процесс их обезвреживания

Полуостров заводов и полигонов

Основная стратегия чиновников по борьбе с твердыми коммунальными отходами заключается в строительстве комплексов по сортировке и переработке мусора. Об этом еще в начале января заявлял крымским СМИ министр ЖКХ подконтрольного России правительства Крыма Александр Жданов. «Для реализации проектов необходимо более 9 миллиардов рублей инвестиций, 171 гектаров земли и 15,5 мегаватт электричества», – говорил он.

Согласно программе крымского Совмина, на полуострове планируют построить 7 автоматизированных мусоросортировочных и 17 мусороперерабатывающих комплексов. Они должны появиться здесь до 2021 года.

Основные средства на эти цели чиновники планируют привлечь в рамках инвестиционных предложений. В минЖКХ подконтрольного России правительства Крыма даже заявляют об уже поступивших инвестпроектах, но никакой информации о них не раскрывают.

В рамках программы чиновники также планируют создать пять полигонов для размещения твердых коммунальных отходов. В этом эксперты видят большую ошибку. Например, руководитель проекта «Украина без мусора» Евгения Аратовская в эфирах теле- и радиопроектов Крым.Реалии неоднократно разъясняла, что борьба со свалками с помощью создания других свалок является бесперспективной. От этого способа во всем цивилизованном мире, по ее словам, давно отказались. А в Европе из старых полигонов даже научились добывать топливо.

«Свалки рекультивируют, засыпают грунтами, утрамбовывают, а затем ставят специальную установку по добыче биогаза, ведь в таком мусоре очень много метана. Можно поставить специальную установку, которая будет генерировать электроэнергию. Можно получать свалочный газ, очищать его и заправлять те же мусоровозы, как это делают в Швеции. Потом на таких территориях в некоторых странах даже сажают парки», – говорит Аратовская.

О чем забыли чиновники

В рамках борьбы с биологическими отходами крымские чиновники пошли по более простому пути: решили закупить новую технику – девять единиц спецтранспорта для перевозки отходов и 1,5 тысячи специальных сменяемых контейнеров. Всего за четыре года на эти цели планируют потратить 11 миллиардов рублей. Из средств крымского бюджета на эти цели рассчитывают выделить лишь чуть более 200 миллионов рублей. Еще 1,4 миллиарда планируют получить из федерального бюджета. Основной объем расходов – свыше 9 миллиардов рублей – хотят возложить на инвесторов.

Еще одно нововведение – Крыму хотят создать региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как разъясняют чиновники, такими операторами будут юридические лица, которые работают на профильном рынке. Они будут заключать договоры с собственниками отходов и получать за это государственную поддержку. Таким образом чиновники намерены сделать услуги по вывозу мусора более доступными для крымчан.

Однако в программе не предусмотрели разъяснительную работу с населением относительно необходимости сортировки мусора. Этот фактор напрямую влияет на продуктивность работы мусоросортировочных линий, утверждает Евгения Аратовская.

В развитых странах принято сортировать отходы. Это денежно, но это еще и очень грязная работа

«Вы видели, как выглядит такая фракция (несортированный мусор – КР), пока ее довезут? Она грязная, заплесневелая, чистой макулатуры там нет – все это уже непригодно для переработки. Стекло и металл еще можно отмыть, но это большие расходы для завода, перерабатывающего вторсырье. Такое вторсырье не будет дешевым. Именно потому в развитых странах принято сортировать отходы – чтобы компания, заготавливающая вторсырье, получила деньги, заплатила налоги в местный бюджет и развивалась. Это неприятная тема, никто не хочет иметь бизнес, связанный с мусором. Это денежно, но это еще и очень грязная работа», – пояснила она в эфире Радио Крым.Реалии.

Пока инициативы по сортировке мусора в Крыму имеют лишь локальный характер – их продвигают в основном местные власти. И несмотря на признание чиновниками катастрофического состояния крымских полигонов, первые реальные изменения в рамках новой программы борьбы с отходами могут появится не ранее, чем через два года.