Проект газопровода в обход Украины «Северный поток-2» российского монополиста «Газпрома» уже частично достиг своей цели: внес очередные разногласия между странами ЕС. На это в Брюсселе указывают некоторые европейские политики и эксперты. Большинство из них, как и их коллеги в Украине, не верят в «благие намерения» Кремля обеспечить энергетическое будущее содружества. Прошлое и нынешнее внешнеполитическое поведение Москвы свидетельствует: новый газопровод ‒ это новое оружие давления на Украину и ЕС, ради кремлевских интересов. Некоторые политики содружества откровенно называют «Северный поток-2» «проектом-убийцей».

«Верить «подаркам» России нельзя», ‒ заявляет немецкий евродепутат Ребекка Хармс, комментируя заявления хозяев Кремля вроде тех, что «Газпром» бесплатно проложит газопровод «Северный поток-2», и это якобы обеспечит «безоблачное будущее» европейскому энергетическому сектору.

«Учитывая действия России в последнее время, я не верю этому ни секунды. С каждым днем я убеждаюсь все больше, что «Северный поток-2» и другие крупные российские газопроводы реально противоречат принципам независимости, большей диверсификации, энергетической безопасности и всей идее Европейского энергетического союза».

«Слушания по «Северному потоку-2» и его геополитических последствиях: проект увеличивает противоречия и ослабляет ЕС»

Хармс говорит, что не только для ЕС, но и для Украины этот российский проект очень нежелателен:

«Украинцы не только требуют от нас, но и сами участвуют в преодолении вызовов в сфере энергетики: реформа «Нафтогаза» ‒ это одна из самых успешных историй, а то, что они существенно сократили потребление газа, демонстрирует их действенную позицию».

К тому же, Украина убедительно заявляет, что будет и впредь надежным партнером ЕС в транзите газа, добавляет европарламентарий-либерал от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Я называю «Северный поток-2» проектом-убийцей: он убивает европейскую солидарность

Президент Путин хвастался, что после 2019 года через Украину российский газ не пойдет, отмечает евродепутат. «Хуже всего то, что ЕС становится в этом партнером Путина. Я называю «Северный поток-2» проектом-убийцей: он убивает европейскую солидарность, правила конкуренции, наше региональное сотрудничество, а также подрывает многие вещи, на которых была построена идея Европейского энергетического союза».

Поэтому, заявляет Ауштрявичюс, это «время позора для господина Шредера (бывший канцлер Германии, Герхард Шредер возглавил совет директоров «Северного потока-2» ‒ КР), потому что концепт «шредеризма» распространяется: бывшие европейские политики, которым платит «Газпром» и другие российские государственные структуры, работают против европейской солидарности, говорит евродепутат.

Газопроводы «Газпрома» ‒ для влияния на Украину, балтийские государства и Польшу

Концепция использования энергетических рычагов для продвижения своих интересов во внешней политике буквально записана в основных официальных документах России. На это указывает евродепутат от Польши Анна Фотыга: «С самого начала российский «Северный поток-1» и нынешняя его вторая ветвь ‒ это чисто политический концепт для сохранения влияния на Украину, балтийские страны и Польшу».

Впрочем, из-за опасений по поводу конкуренции и энергетической безопасности, Европейская комиссия не безосновательно считает: реализация проекта «Северный поток-2» приведет к тому, что доля одного поставщика вдоль одного транзитного коридора будет слишком высокой. На это обращает внимание аналитик Гаагского центра стратегических исследований и преподаватель геоэкономики Лейденского университета Сийбрен де Йонг.

Он говорит, что стремление Москвы получить некоторые рычаги давления на решающую страну ЕС ‒ Германию ‒ могут как раз реализоваться благодаря «Северному потоку-2». Однако, по словам Йонга, часть немецких политиков и дальше живо отстаивает идею этого газопровода.

«Для некоторых немецких законодателей выгладит немыслимым предположить, что Россия может использовать свою систему газоснабжения как геостратегический инструмент для политического и экономического давления на Германию. Но то, что этого никогда не случалось, не означает, что этот ход, собственно, немыслим», ‒ говорит эксперт.

Евродепутат от Люксембурга и спикер по энергетической политике Клод Тюрмес: «Северный поток-2» дестабилизирует весь Энергосоюз. Нам нужно больше солидарности между Востоком и Западом относительно поставок газа и сокращения спроса»

«Северный поток-2» посеял раздор в ЕС

Уже тот факт, что проект «Северный поток-2» поделил страны Евросоюза, означает, что Москва частично достигла своей цели: ослабить содружество. В этом смысле, как говорит аналитик по вопросам энергетики варшавского Центра восточных исследований Агата Лоскот-Страхота, в случае реализации этого газпромовского проекта, первой пострадает Украина. Ведь она потеряет большой источник прибыли. С другой стороны, ее позиции в переговорах с Россией станут еще более слабыми.

«Если закроется украинский газотранспортный коридор, то это уменьшит европейскую безопасность энергопоставок, ведь путей поступления газа в ЕС станет меньше», ‒ говорит польский аналитик.

На днях глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев еще раз призвал европейских партнеров «попробовать посмотреть не на непосредственные последствия, а на один шаг вперед, что произойдет чуть позже, после того, как «Северный поток-2» будет запущен».

По словам руководителя украинской нефтегазовой компании, годовая мощность этого запланированного подводного газопровода, которая составляет 55 миллиардов кубометров, приведет к эквивалентному падению объемов газа, которые сейчас перекачиваются через Украину и Польшу, и полностью уничтожит этот газотранспортный маршрут.

«Я не думаю, что это имеет хоть что-то общее с диверсификацией или повышением надежности поставок, ‒ подчеркнул он. ‒ Это означает увеличение доминирующего положения «Газпрома» в этой части Европы».