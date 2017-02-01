Три тысячи фейковых танков НАТО

Сеть сайтов, посвященных теориям заговора, распространила фейковую новость об усилении военного контингента США в Европе. А позже этот фейк попал в российские СМИ. Такой анализ представил старший научный сотрудник по информационной безопасности в Лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета (@DFRLab) Бен Ниммо.

Четвертого января на малоизвестном новостном сайте, работающем из Донецка, опубликовали статью, в которой утверждалось, что США направляют в Европу 3600 танков для «подготовки НАТО к войне с Россией». Бен Ниммо отмечает, что, как и в других фейковых материалах, в этой истории была доля правды: США действительно собрались усилить свои бронетанковые силы в Европе. Однако в статье тысячи других машин (в том числе сотни «Хаммви» и трейлеров) превратились в танки, и тем самым танковые силы США в Европе увеличились в 20 раз. Новость распространили в сети. За 2-3 дня ее перепечатал десяток сайтов в США, Канаде и Европе. Ею поделились примерно 40 тысяч раз. Статью переводили на английский, на нее как на достоверный источник ссылалось российское государственное агентство «РИА Новости» и материал распространяли русскоязычные сайты.

Факты

Шестого января Третья бронетанковая бригадная боевая группа 4-й пехотной дивизии США, базирующаяся в Форте Карсон, штат Колорадо, высадилась в немецком Бремерхафене и приступила к девятимесячной службе в рамках американской операции Atlantic Resolve. С Бремерхафена американские военные отправились по железным и автомобильным дорогам в Польшу. В феврале они должны прибыть в места дислокации в странах Балтии, Румынии и Болгарии. Согласно официальному сообщению командования американских войск в Европе, в парк техники 3-й БББГ входят 446 гусеничных машин, 907 колесных машин и 650 трейлеров (всего ‒ 2003 машины различных типов). Парк тяжелой бронетехники бригады состоит из 87 танков М1А1 «Абрамс», 18 самоходных артиллерийских установок «Паладин» и 144 боевых машин пехоты «Брэдли». Это широко цитировали западные СМИ, в том числе BBC, The Independent, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel и NDR.

В рамках этой стратегии Atlantic Resolve, предполагающей быструю доставку подкреплений в Европу, на хранение на бывшую военную базу в Ейгельсховене (Нидерланды) поступило примерно 1600 единиц техники, в том числе танки, САУ и другие боевые и вспомогательные машины. Как пишут в материале, суммарно парк техники, связанной с операцией Atlantic Resolve, составляет около 3600 машин. Из них достоверно известно о 87 основных боевых танках (ОБТ), поставленных в Европу в составе 3 БББГ. Достоверных данных о количестве ОБТ на сохранении в Ейгельсховене нет, однако известно, что техники на сохранении «достаточно для одной бригады». В состав стандартной американской бронетанковой бригадной боевой группы входит около 90 танков. Таким образом, всего в рамках операции Atlantic Resolve поставлено около 180 танков, половина из которых находятся на сохранении, заключают в материале.

Фейковая новость

Четвертого января агентство Donbass News International (DNI), которое базируется в оккупированном Донецке и с сентября 2016 года является так называемым «государственным СМИ» группировки «ДНР», опубликовало статью под сенсационным заголовком «Массированное развертывание НАТО: США послали против России 3600 танков».

Бен Ниммо пишет, что этим агентством DNI руководит Янус Путконен, финн, которого СМИ Финляндии YLE называло «солдатом информационной войны», а также первый иностранец, который получил так называемый «паспорт» от группировки «ДНР».

Автор анализирует сенсационное утверждение в первом абзаце статьи. «Подготовка НАТО к войне против России, так называемая операция Atlantic Resolve, идет полным ходом. В ближайшие дни из Германии в Восточную Европу будет отправлено 2000 американских танков, а еще 1600 танков будут размещены на сохранении в Нидерландах. Одновременно с этим страны НАТО направляют тысячи солдат к границам России».

Бенн Ниммо отмечает, что здесь содержится очевидная фактическая ошибка: случайно или умышленно перепутано общее количество техники с количеством одних только танков и в результате танковый парк завышен в 20 раз. Для справки: согласно сайту globalfirepower.com, всего в американских войсках есть 8848 танков. Поэтому, по мнению эксперта, если бы новость DNI была правдой, это означало бы, что США внезапно переправили в Европу 40% своих танков.

Если бы новость DNI была правдой, это означало бы, что США внезапно переправили в Европу 40% своих танков

Бен Ниммо считает это преднамеренной «ошибкой». По его мнению, автор фейкового сообщения достаточно хорошо знал детали размещения американских войск, чтобы дальше написать в той же статье: «В январе 26 танков, 100 машин и 120 контейнеров отправятся по железной дороге в Литву. Германия направит 122-й пехотный батальон». Однако при таком знакомстве с деталями автор якобы считает, что вся техника, задействованная в операции Atlantic Resolve, ‒ танки, о чем и сообщает в заголовке и первом абзаце. Это вряд ли можно назвать непреднамеренной ошибкой.

Единственное объяснение, по мнению эксперта, заключается в том, что новость DNI ‒ умышленный фейк, призванный демонизировать НАТО, США и Германию.

Распространение

Сначала распространение новости в интернете было весьма ограниченным. В день публикации ее перепечатали четыре других сайта. Первый, timesofnews.com, в основном посвящен событиям в Украине, а второй, trump24h.com, перепечатывает новости из многих источников, в том числе USA Today, Yahoo News, BBC и Washington Post.

«Еще два сайта ‒ тематические платформы: FriendsofSyria.wordpress.com в основном публикует новости о конфликте в Сирии, а therussophile.org посвящен России и ее отношениям с Западом. Оба сайта открыто поддерживают президента Сирии Башара Асада и президента России Владимира Путина и придерживаются антизападных, антиамериканских и антинатовских взглядов. Таким образом, размещение фейковой новости об агрессии НАТО отвечает их редакционной политике, хотя и не лучшим образом характеризует их журналистские стандарты», ‒ говорится в материале.

Пятого января новость DNI получила широкое распространение, когда ее полностью перепечатал зарегистрированный в Канаде сайт globalresearch.ca. Однако это был не просто репост: оригинальный заголовок был дополнен обвинением президента США Барака Обамы в «политическом безумии», а также был добавлен пояснительный абзац.

Globalresearch.ca, или «Центр исследований глобализации», публикует статьи, касающиеся более широкого спектра тем, чем материалы Russophile и FriendsofSyria.

Как пишут в материале, многие из этих статей являются теориями заговора. В частности, это уже неоднократно опровергнутое заявление, что Хиллари Клинтон руководит «педофильской» организацией из пиццерии в Вашингтоне; сообщение о том, что во время тайных государственных операций с самолетов распыляются ядовитые газы по всей Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии (которые в статье неверно именуются как «все страны НАТО») сообщение, что в декабре 2016 года в восточном Алеппо были захвачены в плен американские командиры (впоследствии этот же сайт заявил, что силы Асада «отпустили их, чтобы лишить НАТО стыда»).

Сайт выступает за Путина и против НАТО – ресурс обвиняли в финансировании со стороны Кремля

«Сайт выступает за Путина и против НАТО. Поэтому ресурс обвиняли в финансировании со стороны Кремля, однако никаких доказательств финансовой поддержки, кроме редакционной политики сайта, приведено не было. При этом публикация очевидного фейка вполне соответствует этой редакционной политике», ‒ пишет Бен Ниммо.

Эксперт и дальше исследовал распространение новости уже с добавлением в заголовок пассажа о «безумии Обамы». Это позволило ему более точно отследить дальнейшее распространение. 5 января о «3000 танков» сообщили еще шесть англоязычных сайтов: tapnewswire.com, thefringenews.com, блог на WordPress peoplestrusttoronto, beforeitsnews.com, alternative-news-network.net и «Центр глобального стратегического мониторинга». Все они использовали вариант globalresearch с «безумием» в заголовке.

«Первые пять ‒ псевдоновостийные сайты, специализирующиеся на теориях заговора, особенно таких, которые дискредитируют Запад в целом и администрацию Обамы в частности. Например, все они публикуют упомянутые уже истории о ядовитых газах (tap, thefringenews, beforeitsnews, alternative-network-news, peoplestrusttoronto)», ‒ говорится в материале.

Шестой ‒ «Центр глобального стратегического мониторинга» ‒ напоминает какой-то экспертный центр. Согласно описанию сайта, это «некоммерческая и внепартийная исследовательская и аналитическая организация, посвященная анализу публикаций экспертного сообщества». Действительно, на сайте появляются экспертные доклады, посвященные, например, Турции и американо-китайским отношениям. Однако эти доклады являются работами других экспертных центров, часто без указания авторства (например, упомянутые доклады принадлежат Института Брукингса, хотя это нигде не упоминается). На сайтеинет ни адреса, ни других контактов, кроме электронной почты, а некоторые записи в длинном списке экспертов, очевидно, скопированы с сайтов других организаций.

Бен Ниммо делает вывод, что сайт «экспертного сообщества», перепечатывающий фейковые новости, пожалуй, сам является фейковым.

В последующие дни историю перепечатали еще два малоизвестных англоязычных сайта. Первый из них, davidicke.com, посвященный теориям заговора и также писал о «ядовитых газах с самолетов», использовал вариант globalresearch с «безумием». Другой, американский сайт ультралевых активистов ‒ popularresistance.org ‒ процитировал вариант DNI.

Фейковая новость также неплохо распространилась в социальных сетях. Согласно сайту DNI, его сообщением поделились 28 тысяч раз в Facebook. Новостью Globalresearch поделились 11600 раз на разных платформах. Однако история не получила дальнейшего распространения в англоязычных СМИ, где цитировали цифры, указанные армией США. Даже кремлевский англоязычный канал RT сообщил только о «сотне» новоприбывших американских танков.

При этом в заголовке немецкого RT появились 2000 танков.​

Путь в мейнстрим

Новость все же попала в мейнстримные СМИ, но только на русском языке.

«Девятого января российское государственное агентство «РИА Новости» опубликовало статью с цифрой в 3600 танков, при этом осторожно отметив: «СМИ сообщают о 3600 американских танков, предназначенных для европейского театра военных действий». Ссылка на источник указывала на статью globalresearch. Через два абзаца в статье приведена цифра в 87 танков. При этом не указано, что цифра в 3600 танков неверна. Вместо этого автор статьи, «обозреватель» агентства «Россия Сегодня» (владеющей «РИА Новости» и Sputnik) Александр Хроленко взялся анализировать причины развертывания танков», ‒ говорится в материале.

«Американская бригада предназначена для обороны фронта шириной не больше 20 километров. То есть с максимально растянутым построением в один эшелон четыре бригады прикроют около 80 километров фронта, потенциальная протяженность которого в Восточной Европе может достигать 1500 километров (с севера на юг). Очевидно, для обороны ЕС четыре бригады интернационалистов альянса в Восточной Европе бесполезны. Тогда на что выделены деньги? Возможно, на очередную геополитическую авантюру в ковбойском стиле. <...> Для нового витка «гражданской войны в Украине» американской танковой бригады вполне достаточно. И остается только найти повод для вмешательства (или «сдерживания» России)», ‒ цитирует Хроленко «РИА Новости».

На следующий день Хроленко опубликовал еще одну статью, в которой представил обзор недавних военных и политических шагов США. В статье, в частности, было сказано: «Седьмого января США начали перебрасывать в Европу свою многотысячную военную группировку, в составе которой 3600 танков, из имеющихся у Пентагона 9000». Ссылались на этот раз не на globalresearch, а на статью самого Хроленко, опубликованную днем ранее. Таким образом, сомнительный источник оказалось скрытым. При этом само издание «РИА Новости» наводило правильное количество американских танков 9 января и еще раз – 11 января. Поэтому, по мнению эксперта, фактическая ошибка Хроленко вряд ли является случайностью или недостатком редактора.

Это классический пример «отмывания дезинформации»

«Позже статья Хроленко также распространилась, хотя и не так широко. 11 января ее перепечатал известный пропагандистский сайт NewsFront, латвийский русскоязычный сайт Telegraf и сайт томской радиостанции. На следующий день ее также опубликовал сайт imperianews.ru», ‒ пишет Бен Ниммо.

Автор заключает, что анализ распространения фейковой новости о 3600 танков США демонстрирует классический пример «отмывания дезинформации». «Сначала фейк запустил небольшой сепаратистский сайт в Украине с сомнительной репутацией, с которой ее заимствовали западные конспирологические ресурсы. «РИА Новости», в свою очередь, использовали один из этих ресурсов в качестве источника, запустив фейк в русскоязычные СМИ, где он получил некоторое распространение. Этот случай наглядно демонстрирует, как даже самые очевидные фейки могут распространяться в сети, если они соответствуют редакционной политике сайтов, их перепечатывающих».

Оригинал публикации ‒ на блог-платформе Medium