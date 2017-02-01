Агентство Франс-пресс с помощью инфографики объяснил, как связан указ президента США Дональда Трампа об ограничении въезда граждан семи мусульманских стран, террористические атаки на территории США, и бизнес-интересы главы государства.

На карте с инфографикой видно, что Кыргызстан оказался на месте Казахстана, а один из небоскребов Трамп-тауэр разместился в районе Ростова-на-Дону (позже агентство опубликовало исправленный вариант).

Это далеко не первый случай, когда медиа и политики путают бывшие советские республики Центральной Азии. Ошибки допускают как западные, так и российские издания.

New York Times и Кырзбекистан

Этого государства нет ни на одной карте мира. Но у нее есть собственный твиттер, коммьюнити национальных меньшинств, известны даже основные статьи экспорта (электричество, шерсть, превосходные усы).

Страну случайно создал журналист американской газеты New York Times Джон Бранч. Он описывал приключения скалолаза Томми Колдуэлла на Памире. Опечатка понравилась его коллегам из других изданий.

Журнал Conde Nast Traveller разработал туристический путеводитель по несуществующему государству, где "сбываются мечты". В официальном аккаунте Кырзбекистана в твиттере описывалась внешняя политика страны: постоянная вражда с Австранией.

А агентство Bloomberg опубликовало колонку под заголовком "Кырзбекистан – это не смешно".

Кырзбекистан в социальных сетях вспоминают каждый раз, когда то или иное издание перепутает страны на карте, или политик придумает несуществующее государство.

Храбрые американцы в Кырзахстане

В феврале 2013 года теперь уже бывший госсекретарь США Джон Керри только вступал в должность. Он произносил речь, посвященную внешней политике Соединенных Штатов, в университете штата Вирджиния. Во время своего первого официального выступления он случайно придумал новую страну.

"Смелые американские сотрудники работают в самых опасных местах планеты. Они борются с коррупцией в Нигерии. Они устанавливают верховенство закона в Бирме (Мьянме – НВ). Они поддерживают демократические перемены в Кырзахстане и Грузии, и, по нашему опыту, требуется много времени для перехода страны к демократии", – сказал Керри.

Позже текст речи ​опубликовали на официальном ресурсе. Выяснилось, что под Кырзахстаном госсекретарь подразумевал Кыргызстан. Оговорку Госдепартамент никак не прокомментировал.

Славный Юбеки-беки-беки-стан

Но не только американские политики-демократы испытывают затруднения со Центральной Азией. Перед президентскими выборами в США в 2012 году Германа Кейна, одного из номинантов от Республиканской партии, в интервью спросили, готов ли он к вопросам о внешней политике США. Он ответил саркастически.

Ведущий: Готовы ли вы к сложным вопросам, которые будут задавать журналисты о внешней политике? Например, кто президент Узбекистана?

Герман Кейн: Я готов к таким вопросам, и они уже начинают появляться. Если меня спросят, кто сейчас президент Юбеки-беки-беки-беки-стан-стана, я намерен сказать, что я не знаю. А вы знаете?

Краснодар в пакете

Спортивный телеканал "Матч-ТВ" запустился в октябре 2015 года. Во время торжественной презентации председатель совета директоров "Газпром-Медиа Холдинг" рассказывал, в каких городах телеканал нашел региональных партнеров.​

На карте, использованной в презентации, видно, что Россия лишилась одного из крупнейших городов: Краснодар оказался в Казахстане, на восточном берегу Каспийского моря (примерно где в реальности находится город Актау).

Краснодар оказался в Казахстане, на восточном берегу Каспийского моря

Но сместился не только Краснодар: Москва расположилась между Самарой и Саратовом. Казань авторы презентации поместили где-то в районе Омска, а Екатеринбург оказался неподалеку от Новосибирска или Барнаула. Красноярск тоже сместился восточнее, в малонаселенный район между Кызылом и Иркутском.

Не совпадают с реальными географическими координатами и точки с названиями городов в других государствах. Париж оказался на юге Германии, Мюнхен – в Польше. Нью-Йорк остался на атлантическом побережье Северной Америки, но сместился значительно севернее. То же самое произошло с Монреалем — он оказался севернее Гудзонова залива, за Полярным кругом.

Переименовать Казахстан

Около трех лет назад президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озаботился проблемой названия страны. Он пришел к выводу, что пять государств с приставкой "стан" на регион (если не считать Пакистан и Афганистан) – слишком много. Назарбаев предложил подумать над переименованием.

Возможно, надо рассмотреть со временем вопрос перехода на название нашей страны "Қазақ елі"

"В названии нашей страны есть окончание "стан", как и у других государств Центральной Азии. В то же время, иностранцы проявляют интерес к Монголии, население которой составляет всего два миллиона человек, при этом в ее названии отсутствует окончание "стан", – сетовал Назарбаев.

"Возможно, надо рассмотреть со временем вопрос перехода на название нашей страны "Қазақ елі", но прежде следует обязательно обсудить это с народом", – сказал глава Казахстана.

В буквальном переводе "Қазақ елі" – это "отечество казахов". Эти слова президента СМИ страны обсуждали около двух недель, после чего какие-либо публикации прекратились. А в прошлом году в Казахстане выпустили почти двухчасовой мультфильм с таким названием.