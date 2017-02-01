Во вспышке насилия на украинском востоке некоторые западные СМИ видят первое испытание президента России Владимира Путина для президента США Дональда Трампа. Поощряя новую эскалацию конфликта на Донбассе, «Москва в настоящее время стремится проверить, какими могли бы быть новые «красные линии» Белого дома, и даже воспользоваться нынешними колебаниями в Вашингтоне, чтобы переместить эти линии», констатируют некоторые западные издания. Другие журналы пытаются понять, какие еще цели преследует Кремль, восстанавливая бои под Донецком. В то же время французское издание Le Monde рассказывает, как и почему один из самых рейтинговых парижских университетов вдруг отменил антипутинское выступление.

Резкий рост напряженности на Донбассе наступил вскоре после первого телефонного разговора президента Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным, в ходе которого оба обсудили конфликт в Украине и объявили о планах по улучшению отношений, пишет американский журнал Washington Post. Издание обращает внимание на то, что отношения между Россией и США достигли самого низкого уровня как раз из-за российской поддержки антиправительственных сепаратистов на востоке Украины и ее участия в войне в Сирии. Между тем, новый американский президент в течение своей избирательной кампании относительно военного конфликта в Украине «повторял российские тезисы, говоря, что Путин не послал свои войска в Украину, и большинство людей в Крыму, на полуострове, который был аннексирован Россией в 2014 году, не хотели оставаться частью Украины».

Эндрю Рот, автор статьи «Вспышка насилия в Украине может быть для Трампа первым тестом в отношении Путина» пишет, что в то время как украинская власть стремится установить отношения с Трампом, рассчитывая на традиционный скептицизм в отношении России со стороны республиканцев, есть предположение, что Кремль таким образом устроил Трампу тестирование в начале его президентства на фоне международного кризиса или стремится «воспользоваться хаосом в Вашингтоне, чтобы укрепить свои позиции на юге и востоке Украины».

«Однако для Трампа, который теперь хозяйничает в Белом доме, Кремль может видеть именно переговоры лучшим способом для получения того, чего он так хочет именно сейчас: отмены санкций, введенных после аннексии Крыма, а также признания России мощной силой, которая может доминировать над сферами воздействия, включая Украину», ‒ добавляет Washington Post.

В этом же номере, в редакционной статье сделан анализ ситуации, и обозреватели, ища причины нарастания боев под Авдеевкой, приходят к выводу: у президента Порошенко, который из-за осложнений на Донбассе был вынужден прервать свой визит в Германию, вряд ли есть причины начинать очередную серию военных действий. Экономика Украины демонстрирует признаки роста, тогда как в России продолжается рецессия. «Украина постепенно достигает успехов в деле экономических и управленческих реформ, а возобновление боевых действий создает этим успехам угрозу», ‒ пишет издание, утверждая, что это может быть одной из целей Кремля. Другая причина ‒ принудить Трампа к уступкам, в частности, к снятию санкций, признанию российских сфер влияния.

В случае, если Дональд Трамп на это согласится, Владимир Путин достигнет и третьей цели ‒ ослабления глобального влияния Америки. Лидеры Конгресса, в частности, сенатор- республиканец Джон Маккейн, пытаются указать на это президенту. Об этом же наглядно свидетельствует и история отношений двух последних президентов Америки с Путиным. «Если Белый дом это проигнорирует, среди проигравших будет не только Украина», ‒ резюмирует американский журнал.

Свежий номер бельгийского крупнейшего франкоязычного журнала Le Soir также поместил статью «Война на Донбассе восстановилась». Автор материала Стефан Сиоан пишет, что «жестокие бои вспыхнули в Авдеевке севернее Донецка»: «По меньшей мере 13 погибших и, как следствие, небывалый гуманитарный кризис вызван еще и сильными морозами в регионе». И это при том, что «соглашения, подписанные в Минске еще два года назад, должны принести Украине мир». В свою очередь, газета констатирует: небольшая, 35-тысячная Авдеевка, «территория движения угля и денег», сейчас, как и два года назад, снова стала театром интенсивных боев с привлечением тяжелой артиллерии и военных маневров.

«Как уже стало традицией, генеральный штаб в Киеве и лидеры донецких сепаратистов взаимно обвинили друг друга в первых выстрелах. Однако похоже на то, что в воскресенье утром артиллерия сепаратистов со своих позиций на севере Донецка «щедро поливала» промышленную зону Авдеевки, которая находится под контролем украинских правительственных войск. Цель ‒ восстановить контроль над этой стратегической зоной», ‒ объясняется в статье.

Влиятельная французская Le Monde также констатирует: «В Украине вспышка (боев) на донбасском фронте». Журнал обращает внимание на то, что «с момента частичного замораживания конфликта вспышки насилия на Донбассе периодически повторяются, но «климат» на международной сцене делает ситуацию особенно взрывоопасной».

«После субботнего наведения контактов между президентами России и США многие обозреватели опасаются, что Москва сейчас хочет проверить, какими теперь могли бы быть новые «красные линии» Белого дома, и даже воспользоваться нынешними колебаниями в Вашингтоне, чтобы переместить эти линии», ‒ пишет автор статьи Бенуа Виткин. Он добавляет:

«Кроме простого заявления миссии США в ОБСЕ, бои в Авдеевке еще, по состоянию на утро среды, не вызвали ни одного комментария от администрации США».

В этом же номере Le Monde рассказывает, почему в университете Парижа вдруг отменили конференцию американского журналиста-расследователя о роли терроризма в построении путинской России.

Американский журналист Дэвид Саттер, автор книги под названием «Чем меньше вы знаете, тем лучше спите: путь России к террору и диктатуре при Ельцине и Путине», где описана роль терроризма в строительстве нынешнего российского правительства. С лекцией на эту тему он должен был выступить в парижском университете в отделе политических наук. Однако за два дня до выступления лекцию аннулировали, что вызвало полемику в научных кругах Франции. Как выяснилось, руководство университета просто «побоялось спровоцировать гнев со стороны России, которая в ответ могла отменить программы обмена студентами и учеными, поэтому... применило принцип предосторожности».

В статье «Факультет политических наук отменяет конференцию о путинской России» бывший ректор Жан-Франсуа Баяр подверг решение отменить выступление резкой критике, потому что, говорит он, «ученые уже и без этого находятся под постоянным давлением властных структур, которые сужают их свободу мысли». «Выглядит очень странным отказ в проведении конференции с критикой путинской России в интересах университетского сотрудничества», ‒ говорит он.

Руководство университета уверяет, что отмена выступления не была связана с самоцензурой, политическим давлением или опасениями, но и сам американский журналист, и научные круги утверждают, что эти оправдания не заслуживают доверия. Возмущение ситуацией, по данным издания, выразили и студенты, заявив, что «именно университет и должен быть местом для дебатов и обмена мнениями», настаивая, чтобы американского журналиста-расследователя пригласили для выступления повторно.

«Один из самых известнейших французских университетов аннулировал анти-путинское выступление»