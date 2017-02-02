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Навальный не дал суду подписку о невыезде (видео)

Навальный не дал суду подписку о невыезде (видео)
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Суд в Кирове избрал российскому оппозиционеру Алексею Навальному меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но он ее не дал. В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условным срокам по обвинению в организации хищения 10 тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело «Кировлеса» на новое рассмотрение.

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