Авдеевка. «Хватит нас убивать!»

Надежда Волкова, упав на колени среди окровавленного снега, осматривает мертвое тело своей 60-летней матери Екатерины. Ветрено. 24-летняя девушка гладит руку погибшей, ее тело дрожит, ее глаза покраснели и опухли от слез. Она ждет, когда за телом приедут следователи.

Война вернулась в Авдеевку четыре дня назад. Первого февраля около 7:30 утра, как утверждают жители города, на них обрушился залп ракет. Екатерина Волкова, вышла из дома на рынок ‒ и неожиданно попала под обстрел.

Война на востоке Украины снова заявила о себе. Авдеевка пострадала больше всего. С 28 января и днем, и ночью артиллерийские снаряды летели в обе стороны почти непрерывно. Этот промышленный город превратился в свалку битого стекла.

По интенсивности и кровопролитию новое обострение перекликается с боями под Дебальцево ‒ борьбой за стратегический железнодорожный узел в 70 километрах к северо-востоку от Авдеевки, которая унесла жизни сотен украинских солдат после того, как их окружили российские войска и их сепаратистские подручные.

В результате заключили мирное соглашение ‒ «Минск-2», ‒ так и не принесшее обещанного мира.

Это еще не Дебальцево. Пока

Но в Авдеевке все еще не так плохо, считает Петр Иванович (как и многие другие жители города, он назвал только имя и отчество). Он проснулся среди ночи от звука ракет разнесших школьный двор, прилегающий к его дому. «Это еще не Дебальцево. Пока», ‒ говорит мужчина.

Темные кратеры от разорванных артснарядов легко распознать среди снега. Опустевшее поле напоминает лунный ландшафт. По меньшей мере десять гражданских лиц и бойцов с обеих сторон погибли за последние четыре дня. По информации украинских военных, еще два солдата погибли во время ночного боя и двое – получили ранения. Пока неизвестно, включили ли упомянутых ими жертв в общий список погибших.

Со стороны сепаратистов никакой статистики по смертям не предоставили, но один из их командующих подтвердил гибель трех бойцов, включая своего товарища-командующего.

Жители Авдеевки обвиняют обе стороны

«Они говорят об украинских героях? Вот так героизм!» ‒ возмущается Петр, указывая на обломки дома своего соседа. Он говорит, что не поддерживает ни одну из сторон, потому что «с обеих хватает преступников».

Почти весь город оказался без электричества и тепла

Почти два десятка домов остались без крыши из-за обстрелов, отметил в комментарии для Радіо Свобода секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время своего приезда в Авдеевку 1 февраля.

Почти весь город оказался без электричества и тепла, когда температура упала до 18 градусов мороза.

«Мы выжили и выживем»

Авдеевский коксохимический завод, который выполняет здесь роль главного работодателя, помогающий обеспечить отоплением большую часть города. Генеральный директор завода Муса Магомедов рассказывает, что сейчас четыре тысячи его сотрудников вынуждены для этого работать сверхурочно, ведь из-за обстрелов город остался без электричества и мощность объекта уменьшилась на 80%.

Если завод придется закрыть, добавляет Магомедов, люди начнут покидать город, и он «превратится в село».

В обеднее время в стихийно организованном центре гуманитарной помощи более двух тысяч человек выстроились в очередь за тарелкой супа, хлебом и сухим пайком. Здесь полевыми кухнями руководят солдаты. Люди греются в палатках.

Ответственный за помощь пострадавшим госслужащий Владислав Хусинський сообщил, что 175 человек, включая 88 детей, утром эвакуировали из окрестных городов. С прибытием автобусов из Святогорска и Мариуполя это число увеличится. Но не все хотят или могут оставить Авдеевку. Махая рукой на прощание соседу, пенсионерка Алла Александровна говорит, что останется здесь ухаживать за своей дочерью и внучкой. Они втроем пытаются как-то выжить на ее ежемесячную пенсию в 1300 гривен.

«Мы выжили и выживем», ‒ говорит Алла.

Другие не настолько в этом уверены.

Павел Жебривский, председатель Донецкой военно-гражданской администрации, уверяет толпу ‒ преимущественно пожилых женщин в тулупах и шапках, ‒ что власть сделает все возможное для восстановления электроснабжения и отопления в городе. Его постоянно перекрикивают:

– А как насчет обстрелов?

– Как, по-вашему, нам спать ночью?

– Мы хотим, чтобы эта война наконец-то закончилась. Хватит нас убивать!

(Перевод с английского – Ярослава Куцай)