Обострение конфликта на Донбассе и ситуацию в Авдеевке до сих пор не прокомментировали в Белом доме, тогда как многие европейские лидеры и международные организации уже выступили с заявлениями, в которых осуждают возобновление стрельбы, призывают к перемирию и предостерегают от гуманитарной катастрофы. От чего зависит дальнейшая судьба Донбасса ‒ от переговоров Москвы и Вашингтона, от давления Брюсселя на обоих или способности Киева обороняться самостоятельно?

Судьба Донбасса решится за закрытыми дверями переговоров между президентами России и Америки ‒ такая точка зрения распространяется и в Украине, и за ее пределами. Особенно после того, как эскалация конфликта снова началась на следующий день после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Одной из причин обострения боевых действий может быть то, что первый контакт Путина с американским коллегой состоялся не так, как хотелось бы Кремлю. Об этом в комментарии Радіо Свобода сказал журналист и политический аналитик Зенон Завада. Будущее отношений двух президентов зависит непосредственно от украинского вопроса, утверждает аналитик, ‒ если договориться не удастся, обещанное Трампом «потепление» отношений с Москвой сорвется сразу.

Однако Завада напомнил, что в команде Трампа есть откровенные сторонники защиты Украины, такие как глава Министерства обороны Джеймс Маттис или советник Белого дома Себастьян Горка. Аналитик ожидает, что США предпримут шаги в деле Донбасса в ближайшие дни, однако о наложении новых санкций не будет идти речи. А вот Киев, по мнению Завады, является лишь разменной монетой.

Порошенко сразу полагался на западный мир. Следствие этому ‒ Украина не имеет козырной карты. Украина ‒ это разменная монета

«Самый большой повод для оптимизма ‒ это то, что как-то команды Путина и Трампа договорятся за закрытыми дверями. Правительство Порошенко должно было осознать, что украинцы должны играть главную роль в защите от России, ‒ сказал Зенон Завада. ‒ Порошенко сразу полагался на западный мир ‒ не только в военном, но и в финансовом плане. Следствие этому ‒ Украина не имеет козырной карты. Украина ‒ это разменная монета».

А вот по мнению российского журналиста и главного редактора «Ежедневного журнала» Александра Рыклина, Украина является полноправным игроком в вопросах дальнейшей судьбы Донбасса. Прежде всего потому, что речь идет об украинской территории ‒ этот факт Европа не может игнорировать. Дональд Трамп, в свою очередь, не может не прислушиваться к «антироссийской» позиции европейских коллег, сказал Рыклин. Более того, есть и сильное противостояние действиям Трампа внутри США ‒ в частности, со стороны судебной власти.

У Трампа не будет возможности открыто игнорировать факты. И точно он не окажется непосредственно на стороне России в этом конфликте

«Игнорировать Киев в этом конфликте совершенно невозможно. Ведь тогда непонятно: а в рамках какой стратегии должен действовать западный мир? Я думаю, что у Трампа не будет возможности открыто игнорировать факты. И точно он не окажется непосредственно на стороне России в этом конфликте, по крайней мере в ближайшее время, ‒ утверждает российский журналист. ‒ Я думаю, что в ближайшее время ни о какой отмене санкций против России не может быть и речи. И игнорировать мнение своих европейских коллег он не может».

Наступать не будем, но обороняться научились ‒ Владимир Арьев

А вот народный депутат от «Самопомочі», член украинской делегации в ПАСЕ Елена Сотник опасается, что Владимир Путин пытается использовать нестабильность позиций и представительства лидеров как в Европейском союзе, так и Америке. Депутат объясняет: на Западе «кто занят подготовкой к выборам, кто только вступил на пост и не до конца сформировал кабинеты» ‒ для Кремля это шанс заставить Украину использовать международные договоренности в одностороннем порядке.

Сотник утверждает, что ряд европейских СМИ (например, во Франции и Германии) распространяет точку зрения о том, что в последней эскалации виноваты обе стороны. По мнению депутата, Украина в таких условиях должна предоставлять доказательства российской агрессии и добиваться встреч со всеми, кто принимает решения.

Украина должна максимально быть в фокусе Соединенных Штатов. Дипломаты должны сидеть в Вашингтоне, добиваться встреч с советниками, со всеми ключевыми фигурами

«В риторике президента, председателя СНБО появилось так называемое «российские гибридные войска» или «российский оккупант». Если они используют сейчас такую терминологию, то нашим логическим шагом сейчас должно стать признание оккупации этих территорий со стороны Российской Федерации, ‒ сказала Сотник в комментарии Радіо Свобода. ‒ Официальный Киев должен ставить требование к Кремлю, к нашим западным партнерам, в частности Европейскому союзу и Соединенным Штатам Америки, что за стол переговоров мы должны садиться с Россией именно как с агрессором, а не как это было до этого ‒ фактически, как с миротворцем. Украина должна максимально быть в фокусе Соединенных Штатов. Дипломаты должны сидеть в Вашингтоне, добиваться встреч с советниками, со всеми ключевыми фигурами».

Народный депутат, член парламентского комитета по иностранным делам и председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев соглашается, что Киев должен и дальше убеждать партнеров в опасностях гибридной войны. Однако он уверен, что переговоры в «минском» и «нормандском» форматах доказали: договариваться о судьбе Украины за ее спиной не получится.

В эфире Радіо Свобода Арьев сказал, что Путин действительно пытается использовать ситуацию неопределенности в Европе и США, но в ответ на усиление эскалации на Донбассе получит более жесткую реакцию. «Я не думаю, что давлением Путин достигнет своей цели», ‒ сказал депутат.

По его словам, Европа наконец-то начинает воспринимать Кремль как угрозу ‒ уже есть заявления об участии России в кибератаках не только в Америке, но и в Германии и Франции. К тому же, отметил Арьев, Европейский союз уже начинает создавать систему контрпропаганды, тогда как «ранее ЕС даже слова «пропаганда» не хотел слышать».

Кроме этого, по мнению политика, за последние несколько лет Украина повысила свою обороноспособность и может обороняться сама.

«Почему Украине так важна была поддержка? Потому что в 2014-м году мы армии фактически не имели, ‒ сказал он. ‒ У нас была просто разваленная предыдущим министром обороны при Викторе Януковиче структура. Мы нуждались во времени, чтобы максимально сконцентрироваться для восстановления нашего оборонного потенциала. Нам до сих пор необходима поддержка на международной арене, но мы готовы сопротивляться врагу самостоятельно. Никто наступать не будет, но обороняться мы научились».