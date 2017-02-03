И союз НАТО, и представитель Украины при этой организации заявляют, что никаких планов обсуждения системы ПРО между Украиной и НАТО не было. В альянсе добавляют, что у них со странами-партнерами до сих пор не было отменено никаких встреч. Так реагируют на информацию о якобы отложенном обсуждении между Киевом и НАТО противоракетной обороны в Европе. Между тем, планы президента Петра Порошенко провести референдум относительно членства в альянсе европейские эксперты оценивают как чисто символические.

Никаких планов по консультациям между Украиной и НАТО относительно системы натовской противоракетной обороны не было. Об этом заявил Радіо Свобода Егор Божок, исполняющий обязанности главы Представительства Украины при НАТО, комментируя информацию об отложенных переговорах представителей альянса и Киева об использовании системы ПРО в Европе.

Украинский дипломат объясняет, что у Украины и НАТО есть значительно более насущные темы для переговоров.

О последствиях размещения ПРО в Румынии не было ни разговоров, ни планов проводить такие беседы

«Мы не планировали и не обсуждали с НАТО вопрос консультаций по ПРО, ‒ пояснил дипломат. ‒ У нас на повестке дня другие, более важные на сегодня темы, в том числе ситуация безопасности в Черноморском регионе, углубление взаимодействия между Украиной и НАТО с целью усиления безопасности и сдерживания агрессии в Черном море. А о последствиях размещения ПРО в Румынии не было ни разговоров, ни планов проводить такие беседы».

«Не знаю, откуда журналист взял эту информацию», ‒ констатирует Егор Божок.

Консультации и сотрудничество НАТО с партнерами продолжаются

В то же время официальный представитель НАТО на условиях анонимности заявил Радіо Свобода, что «ни одна встреча ни с одной страной не была отменена», а консультации и сотрудничество с партнерами НАТО будут продолжаться.

Целью НАТО является, насколько это возможно, сохранять прозрачность относительно ПРО

«НАТО признает и уважает интересы других стран к системам противоракетной обороны НАТО. В последние годы мы обсуждали вопрос ПРО с нашими партнерами и продолжаем взаимодействие по этому вопросу, ведь целью НАТО является, насколько это возможно, сохранять прозрачность относительно ПРО, особенно в период, когда мы повышаем нашу обороноспособность», ‒ сообщил представитель НАТО.

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в НАТО сообщило, что из-за политической чувствительности вопроса привлечения Украины к переговорам по ПРО и опасений чрезмерной реакции со стороны России представители Североатлантического альянса отложили запланированные переговоры с Киевом.

Также отмечалось, что некоторые дипломаты склонны считать, что осторожный подход к обсуждению ПРО с Украиной имеет смысл, если альянс хочет избежать дальнейшего подрыва отношений с Россией. Но другие союзники опасаются, что альянс рискует, проявляя нерешительность в помощи такому партнеру как Украина.

В то же время в интервью немецким СМИ президент Украины Петр Порошенко заявил о намерениях организовать референдум относительно будущего членства государства в НАТО.

Перспективы украинского членства в НАТО все более сомнительны

Может ли положительный результат этого всенародного волеизъявления повлиять или ускорить вступление Украины в НАТО? Европейские эксперты говорят, что если раньше это может и имело бы какой-то отклик среди государств-союзников НАТО, то с приходом президента США Дональда Трампа такие перспективы выглядят еще туманнее. К тому же, говорит аналитик из Европейского политического центра Аманда Поль, невыполнение обещаний, данных Украине и Грузии на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, отразилось на доверии к целому альянсу.

Шансы Украины присоединиться к НАТО уменьшились, поэтому референдум не будет иметь никакого влияния

«Еще до администрации Трампа, шансы Украины присоединиться к НАТО были очень малы. А сейчас они уменьшились еще больше, ‒ сообщила Поль. ‒ Поэтому референдум не будет иметь никакого влияния. Хотя некоторые члены альянса и были бы рады видеть Украину в НАТО, это не является позицией всего альянса, а особенно его самого крупного члена ‒ нынешних Соединенных Штатов».

Аманда Поль предполагает, что Порошенко таким образом, возможно, хочет послать Трампу свой сигнал, но в достижении желаемого результата эксперт сомневается.

Референдум об Украине в НАТО принесет смятение без конкретных результатов ‒ эксперт

Эксперт брюссельского аналитического центра «Группа по исследованиям и информации о мире и безопасности» (GRIP) Федерико Сантопинто говорит, что украинский референдум несколько смутит членов НАТО, но вступление Украины в альянс и дальше будет оставаться вне повестки дня этой организации.

«Это, возможно, и внесет в НАТО некоторое смятение, но не думаю, что референдум будет продвигать украинский вопрос. Поэтому, на мой взгляд, это будет в основном символическая инициатива Порошенко для оказания давления, однако, не уверен, что она даст какие-то конкретные последствия», ‒ пояснил эксперт.

Сантопинто отмечает, что в нынешней ситуации неуверенности в отношениях как внутри НАТО, так и между ЕС и США, не только позиция Украины, но и всей объединенной Европы значительно ослабляется.

В Брюсселе убеждены: политика Дональда Трампа по улучшению отношений с Москвой подрывает позиции НАТО, поэтому европейцы в своей жесткой позиции в отношении агрессии России могут просто оказаться с Кремлем один на один. Эксперты подчеркивают, что все из-за того, что нынешняя администрация США поставила под вопрос многие вещи, которые в евроатлантических отношениях ранее не вызывали никаких сомнений.