Экс-председатель алуштинского Меджлиса Энвер Арпатлы – важный свидетель по «делу Чийгоза» и «массовых беспорядках» 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета Крыма. Он принимал активное участие и в февральском митинге, и в событиях, которые ему предшествовали. Ранее Арпатлы уже дал показания следователю против зампреда Меджлиса. После этого он уехал в Татарстан, где сейчас работает чиновником администрации одного из муниципальных районов. Но несмотря на то, что Арпатлы пригласила сторона обвинения, фактически он стал первым свидетелем защиты.

Трехстороннюю видеосвязь между Верховным судом Крыма, Симферопольским СИЗО, где находится Ахтем Чийгоз, и Пестричинским районным судом, откуда говорил Энвер Арпатлы, наладили только к обеду. До этого отсматривали 40-минутное видео митинга 26 февраля 2014 года. Экран для трансляций был повернут к судьям, наблюдатели в зале его не видели. Каждая сторона описывала происходящее по-разному, и создавалось впечатление, что видео они смотрят тоже разное.

Трансляцию останавливали каждую минуту для комментариев.

«Здесь мы видим, как группа сторонников Меджлиса прорывается в здание Верховного Совета через боковой вход», – говорила прокурор.

«Термин «прорыв» не корректный, – парировал ей адвокат Николай Полозов. – Мы видим двери, открытые наружу, на них – никаких видимых повреждений. Люди входят спокойно внутрь. В центре мы видим российского журналиста Илью Азара, и вообще, судя по всему, значительная часть людей, которые входят, – журналисты. Считаются ли они лицами, прорвавшимися в здание, или исполняющими свои обязанности?»

«Нет никаких процессуальных решений с 2014 года, – подсказал коллеге адвокат Александр Лисовой. – Если утверждать, что Илья Азар врывается в здание, то делает это очень медленно».

Если бы все здания так захватывались, ни одно бы не было захвачено. Люди заходят, двери открыты, повреждения имущества нет

«Если бы все здания захватывались так медленно, ни одно бы не было захвачено, – подхватил мысль Полозов. – Люди заходят, двери открыты, повреждения имущества нет. Максимум, что они нарушают, – это порядок прохождения в здание, за которое нет даже административной ответственности».

Ахтем Чийгоз комментировал еще более пространно. «По поводу агрессивно настроенных митингующих, я бы сказал, что они эмоционально возбуждены. Думаю, что их специально пропустили в здание, потому что они не были агрессивными», – предположил зампред Меджлиса. Связь с СИЗО была ужасного качества, несколько раз пропадала вовсе – и тогда суд объявлял короткий перерыв.

«Настроение обвинить во всем крымских татар доминировало в показаниях свидетелей, – говорил Чийгоз. – Вы же видите, что помимо спецподразделений внутри здания Верховного Совета находились внутренние войска. Вот они в железных касках. Вопрос: почему такие большие силы внутри Совета не были задействованы? Может быть, не как Аксенов сказал, что они были деморализованы, а поступили приказы. Может, массовые беспорядки нужны были Партии регионов, которая теряла власть и которой нужны были столкновения и кровь. Лиц, которые прошли в Раду, следствие опознало выборочно. Не составило бы труда опознать всех 12 человек».

Продолжить рассуждать ему дальше не дали, судья остановил: «Давайте по видео будем комментировать». В ответ зампред Меджлиса пояснил, что о «прорыве», как это называет обвинение, нескольких митингующих в здание Верховного Совета он узнал уже после митинга. Действия митингующих он объяснил эмоциями.

В отличие от «самообороны Крыма», никаких провокаций, захватов здания мы не совершали

«В отличие от «самообороны Крыма», никаких провокаций, захватов здания мы не совершали и Меджлисом они не планировались. Мы не марионетки, какими себя многие проявили, как Аксеновым управляют извне, мы своих политических целей не меняем. А группа людей действовала хаотично, на эмоциях». В качестве примера он назвал Рустема Каджаметова – одного из прорвавшихся в здание. «Он был мужем депутата Верховной Рады Крыма Сабуре Каджамбетовой. Он был в числе свидетелей обвинения, но по приказу Руслана Бальбека (депутат Государственной Думы России – КР) или Ремзи Ильясова (зампред подконтрольного России Госсовета Крыма – КР) его из свидетелей убрали, как и Заура Смирнова (председатель подконтрольного России Госкомнаца Крыма – КР). Мне не понятно, почему следствие уже второй год фабрикует и фальсифицирует обвинение против меня!» – возмутился в конце выступления Чийгоз.

Имя Руслана Бальбека на этом заседании прозвучало еще несколько раз. «Он должен стать изгоем в крымскотатарском обществе за то, что предал все», – кричал о Бальбеке Рефат Чубаров на видео с митинга. На этом же видео глава Меджлиса пояснил, что заседание Верховного Совета Крыма, на котором должны были быть приняты «сепаратистские законы», позволившие бы легитимизировать последующую аннексию, не состоялось из-за отсутствия кворума депутатов: зарегистрировалось 49 человек, одного не хватило. Во время допроса в качестве свидетеля Сергей Аксенов упоминал, что хоть и присутствовал в Верховном Совете, регистрироваться не стал.

После обеденного перерыва связь с судом в Татарстане наладили. Первой вопросы свидетелю задавала прокурор. Отвечал он сначала неохотно, потом стал рассказывать подробнее. Просил дать ответить даже на те вопросы, которые суд снимал. Допрос длился чуть больше двух часов.

По словам Арпатлы, 26 февраля он приехал к зданию Верховного Совета утром, за час до официального начала митинга крымских татар и проукраинских активистов. Решение о проведении митинга Меджлис принял накануне во время заседания, где было решено «выразить гражданскую позицию в связи с событиями в Украине». Оповещение о митинге и приглашение к участию распространялось через СМИ, официальное заявление в горадминистрацию подал руководитель юридического отдела Меджлиса Тейфук Гафаров. О желании партии «Русское единство», которой руководил Аксенов, провести митинг на том же месте, чтобы помешать крымским татарам заявить о целостности страны, Арпатлы не знал, пока не приехал к зданию.

После переизбрания Меджлиса обязанности организации митинга были возложены на Заура Смирнова

«Кто занимался организацией митинга?» – спросила свидетеля прокурор. Она говорила спокойно, вопросы не отличались от заданных другим свидетелям. «Сначала организацией митинга по своим обязанностям занимался Ахтем Чийгоз, а в январе 2013 года, после переизбрания Меджлиса эти обязанности были возложены на Заура Смирнова», – неожиданно ответил Арпатлы, и с этого момента его показания полностью опровергали версию обвинения.

Он рассказал, что когда прибыл к зданию Верховного Совета, там, с правой стороны от входа, уже начали собираться казаки и сторонники «Русского единства», милиция редкой цепью стояла в оцеплении. «Людей было много, потихоньку нарастало напряжение. Я занимался предотвращением столкновений, поскольку был руководителем местного Меджлиса и членом Курултая. Объяснял людям, что нужно быть сдержанными и не переходить в контакт. Чийгоз тогда был руководителем Меджлиса Бахчисарайского района. Предпринимал те же действия, – чтобы не допустить столкновений. Милиция в это время организовала оцепление, ее было мало. Милиция разделила двор на две части, но в какой-то момент исчезла», – пояснял Арпатлы.

С правой стороны двора Верховного Совета сторонники «Русского единства» и казаки стали давить на крымских татар. «Это же видно и на видео, которое мне показывали в Следственном комитете», – отметил свидетель. По его словам, когла стали возникать конфликты, члены Меджлиса перемещались по двору, пытаясь утихомирить и развести стороны.

Никакого прорыва в здание не видел – позже узнал об этом

«Конфликтные ситуации возникали с обеих сторон, мы вмешивались, чтобы не допустить их развития, – рассказывал Арпатлы. – Там, где мы могли предотвратить, так и делали, в том числе с Сергеем Аксеновым. Насильственных действий в отношении сотрудников милиции не видел. Применение газа я видел на видео, которое мне показывал следователь, на самом митинге не видел. Также не видел никакого прорыва в здание – позже узнал об этом».

Все команды сторонникам Меджлиса по громкоговорителю раздавал Рефат Чубаров, вспоминал свидетель. Митингующие с одной стороны держали крымскотатарские и украинские флаги, с другой – российские и флаги Севастополя. Еще накануне Чубаров предупреждал Меджлис, что из Севастополя в столицу выдвинулась колонна пророссийских активистов, очевидно вооруженная, чтобы помешать провести митинг. Среди крымскотатарских флагов был один красно-черный.

«Однажды появился красно-черный флаг, который был убран, потому что не представлял интересы Меджлиса. Потом я познакомился с человеком, который поднял этот флаг, Сергеем. Ему было сказано, чтобы он не лез не в свое дело, не будоражил народ – здесь другие настроения. Он был одним из раздражителей на площади», – пояснил Арпатлы.

«Раздражителем – то есть провокатором?» – уточнил Полозов. «Именно так», – ответил свидетель. «Аксенов объяснял вам, почему появился раньше времени?» – спросил адвокат. «На такие душевные разговоры не было времени», – ответил Арпатлы. Он сказал, что не видел, чтобы сторонники «Русского единства» пытались организовать «коридор» между митингующими, как это делали члены Меджлиса. Казаки, по его словам, и вовсе приказы Аксенова слушали неохотно. «А вы слышали, чтобы Чийгоз давал указания «Дави, толкай»?» – уточнил Полозов. «Были только фразы: «Стойте, остановитесь и не бейте», – ответил Арпатлы.

Были только фразы: «Стойте, остановитесь и не бейте»

Свидетель сообщил, что митинг покидал лишь два раза: первый, когда нужно было вывести из толпы мужчину, у которого случился эпилептический приступ, – его довели до «скорой». А второй раз – когда через сквер от митинга, стало плохо мужчине, наблюдающему за событиями со стороны. Ему вызвали «скорую», но оказать помощь врачи не успели. Это была одна из двух жертв, гибель которых вменяют в вину обвиняемым в массовых беспорядках крымским татарам. Чийгоза следствие считает организатором.

Арпатлы рассказал, что ему ничего не известно «о плане массовых беспорядков, в бумажной, электронной или зашифрованной форме», который, по версии следствия, готовил Меджлис. «Даже вопрос мне не понятен», – заявил свидетель. По его словам, у крымских татар не было оружия, флаги висели на обычных тонких флагштоках, а не на черенках лопат, как утверждает обвинение.

«Как вы получили статус свидетеля?» – спросил Полозов и получил неожиданный ответ: «Меня нашел следователь, связал с ними и дал им мой телефон – Руслан Бальбек. Он меня вызвал и сказал, что есть такой вопрос». «Руслан Бальбек предложил обратиться к свидетелю, где?» – удивился адвокат. «В Совете Министров, он меня туда вызвал», – ответил Арпатлы. Говорил он неохотно. «На вас оказывалось давление?» – спросил Полозов. «Надавить можно на лопату, когда копаешь. Я свою позицию выразил», – раздраженно ответил Арпатлы.

К концу заседания прокурор заявила, что у нее есть дополнительные вопросы. «Принималось ли решение Меджлисом о проведении митинга для недопущения сессии Верховного Совета?» – спросила она. Свидетель ответил отрицательно. «Целью было выразить свое мнение по ситуации, сложившейся на территории Украины, республиканским властям и властям страны. Возможно, стоял вопрос о сессии, но сейчас я затрудняюсь сказать. Точно стоял вопрос о единстве страны», – пояснил Арпатлы.

«На февраль 2014 года на Чийгоза возлагалась ответственность за организацию митинга?» – снова спросила прокурор, но получила тот же ответ: организацией митинга 26 февраля занимался нынешний председатель Госкомнаца Заур Смирнов.

Прокурор заявила ходатайство об оглашении показаний, которые Арпатлы давал во время следствия. Началась перепалка, суд ходатайство удовлетворил. Выяснилось, что допрашивали Арпатлы дважды, а в деле почему-то только один протокол. В показаниях Чийгоз назван техническим руководителем митинга: он отдавал команды, занимался расстановкой митингующих, руководство осуществлял через активистов.

Следователь не поставил запятую, и получается, что Чийгоз осуществлял руководство

«В показаниях четко указано, что митинг был организован для недопущения проведения заседания Верховного Совета. Вы говорили следователю, что Чийгоз осуществлял общее руководство на митинге», – обратилась к Арпатлы прокурор. «Руководство на митинге осуществлял Чубаров, не путайте меня. Я сказал следователю, что осуществлял он и его заместитель. Чийгоз тоже был заместителем, я не виноват, что следователь не поставил запятую и получается, что Чийгоз осуществлял руководство. Это же проблемы следователя, а не мои», – окончательно обескуражил гособвинителя свидетель. Чийгоз стал громко возмущаться и просить суд, чтобы запретил прокурору давить на свидетеля, суд объявил об окончании заседания.

«Держись, брат», – сказал Арпатлы, прежде чем экран для трансляций погас.