«Вы забрали Крым, но теперь все кончено»

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Марин Ле Пен: «Не было вторжения в Крым», – телевизионное интервью с таким заголовком опубликовано на сайте телеканала CNN.

«Крым «всегда был российским» и санкции против Кремля – полная глупость, говорит лидер французской партии Национальной Фронт», – сообщается в подводке к видео. В самом интервью Ле Пен утверждает, что «референдум» в Крыму состоялся после «переворота» в Киеве, а на вопрос ведущей об оккупации и аннексии заявляет: «Никакого вторжения в Крым не было. Крым был российским. Он всегда был российским! Советский Союз не так давно передал его… Люди там чувствуют себя россиянами. Они подавляющим большинством голосов решили, что хотят жить в России».

«Украина: США никогда не примут российскую аннексию Крыма», – сообщает американское информагентство ABC News.

«Представитель Украины в ООН (Владимир Ельченко – КР) заявил, что посол США Никки Хейли подтвердила, что администрация Трампа полностью поддерживает территориальную целостность и независимость его страны и никогда не примет российскую аннексию Крыма. Ельченко сообщил журналистам в среду, что Хейли также подтвердила на их недавней «очень хорошей» встрече, что США «полностью против действий Россия в восточной части Украины». Ельченко сказал, что он «абсолютно удовлетворен ее реакцией и ответами».

«Империя другими средствами: стратегия России в XXI веке», – материал под таким заголовком опубликован на сайте Йельского университета YaleGlobal Online. Автором является Агния Григес, старший научный сотрудник «Атлантического совета», написавшая в прошлом году книгу «За пределами Крыма: новая Российская империя» (Beyond Crimea: The New Russian Empire).

«В ночь на 27 февраля 2014 года российские войска специального назначения захватили местный законодательный орган Украины в Автономной Республике Крым. В то же время, российские войска, ранее дислоцированные в Крыму и городе Севастополе, напали на украинские войска, правительственные здания и инфраструктуру в том же регионе. 16 марта российские силы и пророссийские сепаратисты провели незаконный референдум в Крыму и Севастополе о присоединении к России с заявленным, но маловероятным итогом в 96,7% поддержавших аннексию».

«Крым – это часть России? Мост в Украину ищет студентов для строительства отрезка от материка через Керченский пролив», – сообщает международное издание International Business Times.

«Один из самых престижных университетов России ищет «мотивированных студентов» с отличной академической репутацией, чтобы помочь построить мост в Крым этим летом. Студенты Московского государственного университета будут работать по восемь часов в день и пять дней в неделю, наряду с инженерами на кремлевском флагмане – Керченском мосту, по сообщению Федерального дорожного агентства России. Это будет не первый раз, когда студенты помогают строительству моста в Крым. Восемьдесят семь студентов из шести российских вузов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Тюмени и Иркутска работали на мосту прошлым летом. Кремль планирует приобщать все большее число студентов в этом году, а также расширить «географию объектов, которые будут организованы для практики студентов» – говорится в пресс-релизе».

«Крым призывает западные страны усмирить Киев», – информирует ливанское издание Аlmanar. «Депутат Российской Думы от Республики Крым Руслан Бальбек сказал в четверг, что жители Крыма призывали Запад усмирить киевские власти. Бальбек заявил агентству «Спутник»: «Крымчане крайне возмущены этим инцидентом с украинским самолетом Антонов-26. Западу уже давно пора осознать опасность подобной политики и усмирить киевский режим, который намеренно создает искусственные конфликты на границе с Россией», пытаясь «выторговать себе очередной международный кредит».

В материале не представлена украинская точка зрения на произошедшее и отсутствует пояснение о статусе аннексированного Крыма.

«Вы забрали Крым, но теперь все кончено», – цитирует нового госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона швейцарская газета Der Bund. Накануне сенат США после обсуждения утвердил его кандидатуру на этот пост. В ходе дебатов «когда его спросили, как Тиллерсон поступил бы (на месте администрации Барака Обамы – КР), он ответил: «Мы могли бы оснастить украинскую армию оборонительным оружием и послать на восточную границу. Кроме того, было бы необходимо организовать разведку и воздушное наблюдение за границами со стороны либо Соединенных Штатов или НАТО». Вашингтон, таким образом, направил бы жесткое, но понятное послание России. И продолжил: «Вы забрали Крым, но теперь все кончено».