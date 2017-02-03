Десятки тысяч людей продолжают протесты против ослабления законов по борьбе с коррупцией в Румынии. Активисты стоят на улицах румынских городов уже третью ночь подряд. Несмотря на масштабные протесты после падения коммунизма в 1989 году, правительство отказалось отозвать выданный 31 января указ о декриминализации некоторых нарушений со стороны представителей власти. По данным полиции, 250 тысяч человек вышли на улицы по всей стране, а около 80 тысяч собрались перед зданием правительства на самой большой площади Бухареста.