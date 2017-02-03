Министерство обороны России отказалось возводить парк «Патриот» на земельном участке у горы Гасфорта в Балаклаве. С таким заявлением выступил нынешний врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Что ждет землю, которая неоднократно становилась предметом судебных разбирательств и публичных скандалов, разбирался корреспондент Крым.Реалии.

«Мы получили письменную позицию Министерства обороны, в которой говорится, что они не готовы рассматривать земельный участок у горы Гасфорта для реализации филиала парка «Патриот». Это связано, в том числе, с учетом мнения горожан, которые приняли активное участие в общественных слушаниях», – ответил Овсянников на вопрос корреспондента севастопольского телеканала «ИКС».

Он добавил, что саму идею строительства филиала военно-патриотического парка он поддерживает и в целом от нее не отказывается. В ближайшее время стороны намерены приступить к поиску альтернативных участков для возведения проекта.

Оставить природу в покое

Против строительства «Патриота» в Балаклаве изначально выступал Общероссийский народный фронт (ОНФ), объясняя это рядом аргументов экологической, логистической и бюджетной направленности. По мнению члена ОНФ, главы севастопольского отделения «Партии Роста» Олега Николаева, территорию горы Гасфорта необходимо в первую очередь уберечь от хаотичной застройки.

Ничего там не нужно строить, возводить или сооружать. Желательно, чтобы эта земля осталась в собственности город

«Нужно оставить природу в покое. Ничего там не нужно строить, возводить или сооружать. Желательно, чтобы эта земля осталась в собственности города. Там есть ряд историко-культурных объектов. Например, итальянское кладбище. Насколько мне известно, после визита в Севастополь Сильвио Берлускони (итальянский политик – КР) у итальянцев появились планы по восстановлению и облагораживанию мемориала. Эти начинания я поддерживаю, в частности, по причине того, что нужно отдать должное усопшим солдатам», – заявил Николаев.

Впрочем, территория горы до сих пор фигурирует в материалах судебных тяжб между Балаклавским рудоуправлением, местным правительством и байкерами. Более двух лет предприятие пытается вернуть этот «национализированный» участок размером 267 гектаров и готово к реализации на горе своих инициатив, в частности проекта Balaklava Green.

«Мы настаиваем на том, что, согласно законодательству России, территория Гасфорта находится в пользовании предприятия, – говорит руководитель пресс-службы Рудоуправления Олег Левандовский. – Этот участок можно и нужно развивать с пользой для Севастополя. О конкретных проектах сейчас говорить рано, поскольку идут судебные разбирательства. Спорить о дальнейшей судьбе земли, на наш взгляд, корректнее будет лишь после того, когда будет четко определен ее юридический статус».

Во всем виноват Чалый

Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург», комментируя ситуацию севастопольскому ресурсу «Информер», заявил, что до конца не верит в то, что Минобороны отказалось от проекта. В то же время ответственность за его провал он возложил лично на депутата Законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого, охарактеризовав его как олигарха, имеющего желание контролировать город и опасающегося конкуренции.

При этом Залдостанов утверждает, что жители Балаклавского района Севастополя и близлежащих сел единодушно поддерживают инициативу байкеров и надеются, что проект парка, несмотря на самоустранение Министерства обороны России, все-таки будет воплощен в жизнь.

Мы понимаем, что должны доводить проект до конца, принимаем вызов и ответим

«Поддержка людей стала причиной того, что этот проект так активно не хочет допустить кучка олигархов – Чалый и его окружение, – которая пытается рулить Севастополем. Конечно, мы понимаем, что должны доводить проект до конца, принимаем вызов и ответим», – сообщил Залдостанов в комментарии «Крыминформу».

Байкер отказался давать конкретную оценку действиям военного ведомства России и, говоря о продолжении борьбы за реализацию «Патриота», не уточнил, каким образом «Ночные волки» намерены обходиться без материального ресурса Минобороны, которое должно было обеспечить порядка 30% от общей финансовой стоимости проекта.

Член Общественной палаты Севастополя Иван Комелов считает, что сконцентрировать внимание необходимо на объектах историко-культурного наследия, расположенных на указанной территории.

«Мы говорим об итальянском кладбище, но не стоит забывать, что помимо него там находятся несколько обелисков и некрополь, то есть объекты историко-культурного и археологического наследия. Говоря о развитии Гасфорта, в моем понимании, нужно в первую очередь говорить о сохранении и развитии этих памятников. Должен быть обеспечен соответствующий доступ компетентным людям, которые провели бы анализ их состояния и высказали бы соответствующие предложения», – заявил Комелов.

Заповедная зона и благодарственные письма

По информации экологов, флора и фауна горы Гасфорта уникальна, на ее территории произрастает ряд краснокнижных растений, уничтожение которых чревато серьезным экологическим ущербом для севастопольского региона.

Территория должна иметь заповедный статус – это позволит сохранить краснокнижную флору

«На горе Гасфорта растет можжевельник. Конечно, не каждый вид можжевеловых растений занесен в Красную книгу, но там находится уникальное можжевеловое редколесье. Кроме того, там много травянистых краснокнижных растений, в частности, орхидеи. Эта земля также ценна уникальным овражным ландшафтом. Все эти факторы в совокупности делают строительные и иные промышленные работы на Гасфорте нежелательными и вредными. По моему мнению, эта территория должна иметь заповедный статус, не абсолютный, разумеется, но статус локального заказника. Это наиболее благоприятный сценарий для земельного участка, который позволит сохранить краснокнижную флору и уменьшит потенциальный экологический ущерб», – заявила в комментарии Крым.Реалии глава Общественного экологического совета Маргарита Литвиненко.

А пока жители сел, расположенных рядом с горой Гасфорта, пишут «благодарственные письма» в адрес местных общественников за то, что уберегли их от строительства «Патриота».