Подсанкционное удовольствие

Специально для Крым.Реалии

В самом центре Севастополя открыто торгуют санкционными сырами из Европы. Это не смущает ни властей, ни горожан. Потому что санкции санкциями, а откушать вкусненького-то хочется.

В «Пассаже» на Центральном рынке в Севастополе – сырное разнообразие. На покупателей из стеклянных витрин смотрят итальянский пармезан, французский бри, произведенный в Польше Hochland, а также сыры из Германии, Швейцарии, Нидерландов и Украины.

Цены кусаются. Килограмм пармезана стоит 2000 рублей, а за бри придется выложить от 2200 до 2700. Отдельные произведения европейского сырного искусства стоят до 3900 рублей. При средней зарплате в 26 тысяч (по данным статистики), не многие горожане могут себе позволить такое удовольствие. Особенно, если учесть, что реальная зарплата для большинства населения составляет от 15 до 18 тысяч рублей.

Тем не менее, по словам продавцов, севастопольцы покупают европейские сыры охотно, «берут кто 200 грамм, а кто и целый килограмм». Есть и постоянные покупатели. Каким образом запретная продукция попадает к ним на прилавок, торговцы не знают, поскольку являются лишь реализаторами.

Еще в 2014 году президент России Владимир Путин указом запретил ввозить в страну товары из стран, которые ввели санкции против России. Эмбарго вводили в три этапа: с 2014 года – в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года – в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года – в отношении Украины.

Роспотребнадзор предложил штрафовать россиян рублей за провоз и хранение санкционных продуктов

В Севастополе российская прокуратура совместно с Россельхознадзором регулярно организовывают показательные рейды, изъятые санкционные продукты уничтожают в специально закупленных для этого печах. К примеру, в ноябре 2016 года в севастопольском магазине Bonne Vie изъяли 11 килограмм запрещенной к ввозу продукции. По иронии судьбы, еду из Европы уничтожали с помощью европейской техники. Инсинераторы марки Brener производит ООО ПО «Экосистемы», они комплектуются горелками итальянского производства Lamborgini.

Но такого надругательства над собственным народом кажется мало российским законодателям. Ранее гражданин России мог ввозить для собственного потребления определенное количество продуктов. Теперь же Роспотребнадзор предложил штрафовать россиян за провоз и хранение санкционных продуктов (от 3 тысяч до 100 тысяч рублей). При этом ведомство может начать проводить рейды после доносов от граждан. Юристы считают законопроект спорным, допуская, что он может создать почву для злоупотреблений и ограничения прав граждан.

Поправки в закон еще не приняли, а излишнее рвение контролирующие структуры уже проявляют. Недавно пермского туриста, прилетевшего с Крита, оштрафовали за ввоз сыра в багаже прямо в аэропорту. Было всего 200 грамм – лучше бы съел на месте. Но не дали, пришлось заплатить 500 рублей ветеринарной службе Россельхознадзора, так как у него не было необходимых документов на сыр. Впоследствии суд постановил, что несчастный турист нарушил федеральный закон «О ветеринарии», касающийся охраны территории России от заноса заразных заболеваний животных из иностранных государств.

Стукачи – на каждом углу, не успеешь сыр домой принести, а уже донесли куда надо

В Орле в декабре прошлого года хозяйке небольшого кафе начисто разорили бизнес только за то, что в качестве подарка подавала гостям «сырную тарелку» – по восемь ломтиков импортного пармезана. Как говорится, был бы сыр, а статья найдется.

Поэтому севастопольцам стоит поспешить с покупками деликатесов, пока карательные меры не сделали еще более карательными. Тем более, что стукачи – на каждом углу, не успеешь сыр домой принести, а уже донесли куда надо.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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