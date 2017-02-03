Обостряется ситуация на Донбассе. Как сообщает штаб украинской военной операции на Донбассе, с полуночи 3 февраля до 8:00 в зоне боевых действий погибли двое военных, еще один ранен. За это время зафиксировано 24 обстрела, боевики применяют запрещенные Минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию, –заявляет штаб АТО. В группировке «ДНР» утверждают, что в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны ВСУ вечером 2 февраля погибли двое и ранены 13 гражданских. Независимого подтверждения этой информации нет. Корреспонденты Настоящего времени побывали в Донецке.