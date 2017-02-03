На Донбассе усилились обстрелы, растет количество погибших и раненых. Мирные жители стали новыми жертвами ужесточившихся в ночь на пятницу 3 февраля обстрелов на востоке Украины. Снаряды падали в Авдеевке и Донецке. Подконтрольное пророссийским сепаратистам информационное агентство ДАН сообщило, что бомбежки унесли жизни двух жителей Донецка, около 10 пострадали. Обостряется ситуация на Донбассе. Как сообщает штаб украинской военной операции на Донбассе, с полуночи 3 февраля до 8:00 в зоне боевых действий погибли двое военных, еще один ранен. За это время зафиксировано 24 обстрела, боевики применяют запрещенные Минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию, – заявляет штаб АТО. (Видео Reuters)