«Когда был обстрелян «Восточный», вся страна помогала нам. Пришло наше время отдавать долги» – под таким лозунгом в Мариуполе начался сбор гуманитарной помощи для жителей Авдеевки, организованный общественной группой «Вместе» и меценатами города. С первых дней из Мариуполя в помощь авдеевцам отправлено более 2000 гигиенических наборов, теплая одежда, продукты питания и медикаменты. Металлургические предприятия отправили 20 тонн питьевой воды, 18 тонн дизельного топлива, армейские палатки, печки-буржуйки, дизельные генераторы, огнетушители, фонарики и свечи.

Несколько дней подряд в Мариуполе идет сбор помощи для жителей Авдеевки, который сосредоточен в двух местах города. Основную нагрузку принял на себя главный офис «Каритас Мариуполь». Сюда жители города приносят теплую одежду, медикаменты, продукты – все, что необходимо для людей, оказавшихся в сложной ситуации.

«Мы привезли 2000 гигиенических наборов из Мариуполя, которые раздаются сейчас жителям Авдеевки. Без любых категорий. Из «Каритас Краматорск» привезены аптечки и вода. Жители Мариуполя собирают теплые вещи и медикаменты. Но «Каритас» пока имеет свои ресурсы, мы много не берем», – говорит директор благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» отец Ростислав Спринюк.

Районы рядом с Мариуполем уже приняли эвакуированных из Авдеевки. На базе полка «Азов» размещены 28 семей, среди которых пенсионеры и семьи с маленькими детьми. В Мариупольском горсовете заявили, что при надобности могут разместить в пансионатах 700 человек.

Жители сел Мангушского района также готовы принять у себя дома беженцев из Авдеевки. Волонтер Инна Тодурова говорит, что звонки от сочувствующих не прекращаются.

«Жители в селах Мангушского района – Стародубовке и Демьяновке – начали к нам звонить и говорить, что готовы принять семью переселенцев из Авдеевки. В данный момент люди есть в Урзуфе, 28 человек. «Азов» их там разместил в пансионате. Мы хотим туда поехать, пообщаться с людьми. Там есть дети пятимесячные и годовалые. Насколько им будет удобно жить в пансионате, хотелось бы поговорить. Может, лучше их переселить в семьи, в дома», – говорит Инна Тодурова.

Гуманитарной катастрофы нет, но проблем хватает – волонтер

Помощь жителям Авдеевки оказывают из разных городов и областей, в том числе и из столицы. Координатор организации «Волонтерская сотня «Доброволя», киевлянка Наталья Воронкова, работающая сейчас в Авдеевке, говорит, что гуманитарной катастрофы нет. Еды и одежды достаточно. Генераторов хватает. Проблема в отсутствии электричества и отопления.

Одним из недостатков в организации помощи она считает размещение людей на открытом пространстве. Город по-прежнему подвергается обстрелам, а пункты питания и обогрева сейчас размещены на стадионе, и это очень опасно, считает Наталья.

Сейчас такая ситуация – никто не знает, что будет через 15 минут

«Гуманитарной помощи мирным более чем достаточно. Есть постоянно пополняющиеся потребности по медикаментам, но по оперативности подвозим. И военные, и волонтеры работают нормально, на износ. Все более-менее хорошо. Все потребности публикуем в социальных сетях, и информация постоянно обновляется. Ну, вот как бы все в процессе. То, чего не хватает, стараются подвозить автоматически. И Министерство обороны, и госпитали военные помогают, подвозят все, что нужно, и очень много привезли волонтеры. Сейчас такая ситуация – никто не знает, что будет через 15 минут. Потому что недавно прилет был недалеко от больницы. Дороги все пристреляны. Может так случиться, что дорогу перекроют», – рассказывает волонтер.

Жители Авдеевки не спешат в эвакуацию

Относительно эвакуации населения Наталья Воронкова говорит, что она проходит неактивно. Город покидают только те, у кого разбиты дома. Но в основном жители города остаются на месте.

«Я вчера у мамы четырех детей спрашиваю: «Почему не выезжаете?» Она говорит: «Мы это уже проходили. Мы выезжали. Нас вывезли в летние домики, туалет на улице. У меня на руках полуторагодовалый ребенок, мне нужно ходить его кормить. А это можно сделать в кафешке за полтора километра», – рассказывает Наталья.

Волонтер считает, что ситуация, в которой оказалась Авдеевка, может повториться где угодно. По ее мнению, в двух крупных городах, расположенных в зоне боевых действий, Краматорске и Покровске, необходимо открыть логистические центры, где будет собираться вся гуманитарная помощь. В случае необходимости из этих городов можно будет доставить помощь в течение часа в любой из населенных пунктов.