3 февраля заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг приехал в составе одного из патрулей в Авдеевку, поговорил с жителями и прокомментировал одновременно обстрелы Авдеевки и Донецка. Хуг еще раз подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня с обеих сторон. Международная группа расследователей Bellingcat заявляет, что боевики группировки «ДНР» намеренно ставят под угрозу жизни гражданских, ведя обстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», установленных вблизи жилых районов контролируемого ими Донецка. В свою очередь, стороны конфликта обвиняют друг друга в ведении боев и сообщили о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских жителей.