В сети разгорелся очередной скандал из-за карты Крыма. На этот раз объектом для критики стала инфографика организации Freedom House под названием «Свобода в мире». На ней материковая Украина отмечена желтым цветом, а Крым и соседняя Россия – фиолетовым. Министр иностранных дел Павел Климкин и некоторые другие украинские чиновники расценили это как неуважение к территориальной целостности Украины. Но представители Freedom House утверждают, что отмечая Крым другим цветом, они имели в виду особый уровень свобод на полуострове, а не его территориальную принадлежность.

Международная организация Freedom House 31 января 2017 года представила свой ежегодный отчет «Свобода в мире». Данное исследование посвящено состоянию политических и гражданских свобод во всех существующих на сегодняшний день странах.

Его результаты Freedom House изображает в виде интерактивной карты мира. На ней государства и отдельные территории отмечены тремя цветами. Зеленым эксперты обозначают страны и отдельные зоны, которые, по их мнению, являются свободными, желтым – частично свободными, фиолетовым – несвободными. Уровень свободы в исследовании имеет коэффициент от 1 до 7: чем больше балл, тем хуже ситуация с политическими и гражданскими правами.

На карте «Свобода в мире – 2017» материковая Украина отмечена желтым цветом, а Крым – фиолетовым, ровно как и Российская Федерация. При этом авторы графика пунктиром изобразили государственную границу в Керченском проливе, подчеркивая, что Крым является территорией Украины.

Однако некоторые украинские пользователи социальных сетей, увидев, что Крым и Россия отмечены фиолетовым, а Украина – желтым, сделали вывод, что Freedom House считает Крым российским.

«В Крыму хуже, чем на материке»

Freedom House – это одна из крупнейших в мире неправительственных организаций, основанная в 1941 году по инициативе Элеоноры Рузвельт. Специализируется на мониторинге политических и гражданских свобод. Организация декларирует, что ее целью является защита демократии и прав человека в мире. Ее бюджет на 66-80 процентов финансируется за счет грантов от правительства США.

«Свобода в мире» – одно из ключевых исследований Freedom House, которое проводится с 1972 года

​«Свобода в мире» – это одно из ключевых исследований Freedom House, которое проводится с 1972 года. По информации авторов, над ним работают привлеченные аналитики, имеющие доступ к 210 странам и территориям. При проведении мониторинга они ссылаются на полевые исследования и консультации на местах, а также используют информацию общественных организаций и СМИ.

После того, как в адрес Freedom House прозвучала критика по поводу «цветового отделения» Крыма от Украины, киевский офис организации изложил свою версию причин произошедшего.

Авторы исследования заявили, что цвет на карте показывает состояние свобод в стране или на определенной территории.

Freedom House не оценивает территорию Крыма как часть России. Украина имеет 3.0 в рейтинге свобод, Крым – 6.5. Поэтому они обозначены разными цветами

​«Freedom House не оценивает территорию Крыма как часть России. В новом отчете «Свобода в мире – 2017» Украина имеет 3.0 в рейтинге свобод, в то время как ситуация в Крыму с уровнем политических прав и гражданских свобод намного хуже. Крым имеет рейтинг 6.5, к сожалению. Поэтому они обозначены разными цветами», – заявили представители организации. По мнению Freedom House, Крым имеет относительно устойчивые границы, что позволяет экспертам мониторить ситуацию и делать ежегодные сравнения. Организация заявила, что она анализирует «некоторые подконтрольные и спорные территории» отдельно от независимых стран. В отчете за 2017 год были проанализированы 14 таких зон.

«Оценка территории отдельно от остальной страны не означает поддержки любой стороны в споре относительно суверенитета. У организации нет мандата на решение таких споров; и в своей позиции Freedom House руководствуется соответствующими документами ООН. Как известно, в декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию по правам человека в Крыму, в которой полуостров назван «временно оккупированной территорией», – заявила Freedom House.

«Забрать Freedom у House»

Среди тех, кто публично раскритиковал Freedom House, оказался и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Забрать Крым у Украины – это то же, что и забрать Freedom у House. В эпоху перемен надо менять методологию, а не международное право», – написал министр в своем Twitter.

Климкин пообещал обсудить эту ситуацию с руководством Freedom House во время своего визита в США.

Резкой критике отчет «Свобода в мире» подверг и член Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский. Чиновник обратил внимание на то, что Freedom House обозначила Крым как отдельную территорию, но не сделала того же самого по отношению к неподконтрольным Украине частям Донецкой и Луганской областей.

«По этой логике, «Фридом хауз» или не признает оккупации отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) Россией, и считает ее обычной «гражданской войной» в Украине. Или «Фридом Хаус» считает, что ОРДЛО находится под контролем украинского правительства, и уровень свобод там ничем не отличается от всеукраинского. Или «Фридом Хаус» просто «не определились» с юридическим статусом Крыма, и ОРДЛО здесь ни причем», – возмутился Костинский.

Отметим, что это уже не первая пикировка чиновника с данной организацией. Первый публичный спор между ними произошел в начале 2017 года, когда Нацсовет обязал украинских провайдеров исключить из кабельной сети российский телеканал «Дождь». Реагируя на эти действия, вице-президент Freedom House Роберт Герман назвал данный шаг «цензурой, ограничивающей доступ украинцев к выбору точек зрения». В ответ Сергей Костинский обвинил Freedom House в том, что она «легитимизирует нарушение ее (Украины – КР) суверенитета и территориальной целостности».

Интересно, что одним из поводов для исключения «Дождя» из украинских кабельных сетей также стало изображение карты Крыма. А точнее то, что, показывая Украину, телеканал демонстрировал только ее материковую часть. Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева обосновала это тем, что ее канал руководствуется Конституцией России, согласно которой Крым – это часть Российской Федерации.

Скандалы по поводу изображения карты Украины без Крыма вспыхивают довольно часто. Один из наиболее громких произошел в январе 2016 года, когда российское представительство компании Coca-Cola опубликовало в соцсетях карту России с Крымским полуостровом. В Украине в ответ начали звучать призывы бойкотировать их продукцию, и в конечном итоге руководство корпорации удалило публикацию с картой и принесло извинения.