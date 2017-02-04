В январе 44 миллиона российских пенсионеров получили единоразовую доплату к пенсии в размере 5 тысяч рублей. Эти средства были выплачены по инициативе главы российского правительства Дмитрия Медведева вместо плановой индексации пенсионных выплат. В числе получателей доплаты оказались и крымчане. Крым.Реалии выясняли, насколько существенной для них стала эта сумма, и на что ее можно потратить.

По данным российских властей, для выплаты единоразовой помощи пенсионерам, включая крымчан, были потрачены около 200 миллиардов рублей. Эта единоразовая выплата призвана заменить полноценную индексацию пенсий, о которой крымские пенсионеры интересовались у Дмитрия Медведева в прошлом году.

Согласно нынешнему курсу, выплаченные крымчанам 5 тысяч рублей – это чуть более 2 тысяч гривен или две минимальные украинские пенсии.



«Под подушкой точно держать не будем»

Крымские пенсионеры, с которыми мы общались, отмечают, что никаких существенных приобретений за эти средства они себе позволить не смогли, учитывая высокие крымские цены. Поэтому направили эти средства на оплату долгов, покупку продуктов или просто отложили на будущие нужды.

С нашими ценами на продукты это не очень большие деньги, их не будет за несколько дней

​«Добавка в 5 тысяч – это больше половины моей основной пенсии. И это хорошо, что мы ее получили. Но с нашими ценами на продукты это не очень большие деньги, их не будет за несколько дней. Поэтому я на них особо не надеялась. Решила расплатиться с долгами за коммунальные услуги, и на этом вся моя доплата закончилась», – рассказывает Крым.Реалии крымская пенсионерка.

Немного больше повезло семьям, в которых есть два и больше пенсионера. Они получили по 10-15 тысяч рублей на всех.

«Мы получили доплаты вместе с женой. Я решил свои деньги отдать детям. Они снимают жилье и им нужнее. А жена моя пока не успела их потратить. Будем думать, на что эти деньги могут нам пригодиться. Но под подушкой точно держать не будем, чтобы инфляция их не «съела», – поделился с нами еще один крымчанин.

Вместе с тем, Крым.Реалии, на основании официальной информации Крымстата и публичных данных, подсчитали, на что можно потратить 5 тысяч рублей при нынешней экономической ситуации в Крыму.



Продуктовый минимум

​Желание запастись на эти деньги продуктами может обернуться для крымских пенсионеров разочарованием. По данным Крымстата, минимальный продуктовый набор на одного человека в Крыму стоит 3,8 тысячи рублей. То есть 5 тысяч рублей хватит всего на 1,5 таких закупки.

Вместе с тем, российский профильный ресурс «Ценомер», который мониторит реальные цены в России, обнародовал свои данные о стоимости продуктов в супермаркетах Симферополя, Керчи, Евпатории и Севастополя по состоянию на 31 января – 2 февраля. Как минимум 2 тысячи рублей придется выложить за покупку ряда самых простых и необходимых продуктов: 100 граммов чая, 1 литра растительного масла, десятка яиц, 1 литра молока, 1 литра йогурта, 1 кг рыбы, 1 буханки хлеба, 1 кг говядины, сахара, яблок, капусты, картофеля, гречки и муки.

Доплаты к крымской пенсии хватит на два с половиной похода в магазин

​На основании этой информации можем сделать вывод, что доплаты к крымской пенсии хватит на два с половиной похода в магазин.

Еще один вариант – потратить доплату к пенсии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этой суммы должно хватить, чтобы покрыть расходы для двух- или трехкомнатной квартиры в Симферополе. Подробнее о расценках на услуги ЖКХ в крымской столице, читайте здесь.

В то же время жильцы однокомнатных квартир из своей надбавки к пенсии имеют возможность платить за коммунальные услуги два месяца подряд.

Четыре пломбы или 1 коронка

Медведевской доплаты к пенсии также хватит, чтобы воспользоваться услугами стоматолога. Например, в Симферополе стоимость одной фотополимерной зубной пломбы стартует от 1 тысячи рублей. При этом услуга по пломбированию каждого зубного канала обойдется минимум в 200 рублей. Таким образом, за 5 тысяч рублей можно запломбировать четыре зуба. Более дешевая цементная пломба стоит 500 рублей, и ею, соответственно, можно запломбировать семь зубов.

Также за доплату к пенсии можно пять раз починить зубной протез.

Коронки обойдутся пенсионеру в более существенную сумму. По информации, представленной стоматологическими клиниками Симферополя, цельнолитая коронка стоит от 3 тысяч рублей, металлокерамическая – от 4,5 тысяч рублей. А вот на имплантацию одной пенсионной доплаты уже не хватит.



1/3 аренды квартиры в Симферополе

Недостаточно будет этой суммы для погашения стоимости аренды жилья детям или внукам. Если речь идет о Симферополе, то оплатить крымский пенсионер сможет только треть цены. Напомним, аренда однокомнатной квартиры в Симферополе на данный момент обходится как минимум в 15 тысяч рублей в месяц.



25 походов в кино или 12 тортов

Для крымских пенсионеров, которые любят развлечения и приятное времяпрепровождение, мы подготовили отдельные подсчеты. Например, за 5 тысяч рублей можно оплатить 25 походов в кинотеатр, но только если речь идет об утренних и дневных сеансах. Вечерние же обойдутся в 500 рублей каждый. И в таком случае число походов в кино придется сократить до 10.

Ужин на двоих в ресторане, включая спиртные напитки, по информации Крымстата, обойдется в 4,2 тысячи рублей.

Обед (без спиртного) в ресторане будет стоить в два раза дешевле.

Любители сладостей, которые предпочтут потратить свою доплату к пенсии в кондитерских, могут рассчитывать, что за 5 тысяч рублей в Крыму возможно купить 13 килограммов сливочного мороженого, 8 килограммов шоколадных конфет или 12 тортов весом 1 килограмм каждый.