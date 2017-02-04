Крымские газеты пишут о визите в Крым руководства «ДНР» и «ЛНР», анализируют работу нынешнего правительства полуострова за январь, а также сообщают о подорожании проезда в общественном транспорте.

«Крымское время» в материале «Донбасс идет дорогой Крыма» рассказывает о визите в Крым лидеров непризнанных образований «ДНР» и «ЛНР» – Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. По информации издания, их приезд был приурочен к годовщине Переяславской рады: 18 января 1654 года гетман Украины Богдан Хмельницкий подписал договор о воссоединении с Россией.

Гости приняли участие в митинге у памятника «пророссийскому» гетману в Симферополе, а также провели пресс-конференцию. Плотницкий сказал, что впереди – освобождение всего Донбасса, а затем и всей Украины, и «мы точно знаем, где будет стоять знамя победы, нашей победы». Захарченко объяснил, что в армии Донецка и Луганска нет мобилизации. «Но если понадобится призвать резервистов (они называются дополнительными дивизионами), готовых к защите республик, то под ружье встанут до 250 тысяч человек. И тогда та самая украинская армия, которую Порошенко назвал одной из сильнейших в мире, может просто не беспокоиться. Ни числом они не возьмут, ни умением», – заявил глава «ДНР».

«Крымская газета» проанализировала работу российского правительства полуострова за январь 2017 года. В большинстве случаев в публикации издания, подконтрольного Совету министров, отмечаются положительные тенденции. К примеру, число туристов, отдохнувших на полуострове в период новогодних праздников, увеличилось в сравнении с 2015 годом вдвое. Больше всего отдыхающих посетило Южный берег Крыма – 72,5% от общего количества туристов, западное побережье Крыма – 13%, восточное побережье Крыма – 12,5%, другие регионы – 2%.

«В новом году ситуация на рынке продовольственных товаров Крыма остается стабильной. В то же время правительство Крыма принимает необходимые меры для развития продовольственного производства. В частности, в январе прошел ряд совещаний с руководством предприятия «Крымхлеб», в рамках которых прорабатывался вопрос привлечения средств для улучшения конкурентоспособности, уменьшения себестоимости продукции и модернизации производства на предприятии», – пишет газета.

Следующее подорожание стоимости проезда в троллейбусах ожидается с 1 июля – цена вырастет до 14 рублей

​«Крымский телеграф» в статье «Без верхнего предела» сообщает о подорожании проезда в симферопольских троллейбусах. С нового года билет на проезд по городу стоит 12 рублей. Как стало известно, следующее подорожание ожидается с 1 июля текущего года – цена вырастет до 14 рублей. «В то же время до экономически обоснованного тарифа на электрический транспорт в Крыму, который на сегодняшний день составляет 19 рублей 62 копейки, нам еще далеко», – отмечает еженедельник.

Зампредседателя Госкомитета по ценам и тарифам Крыма Ольга Игошина заявила, что повышение связано, прежде всего, с теми троллейбусами, которые были получены в лизинг. «Есть второй момент, который очень сильно повлиял на стоимость перевозок. При Украине – и мы сохраняли до 2016 года эту группу потребителей – у городского электрифицированного транспорта был пониженный тариф. Сейчас все потребители перешли на общие правила, и, соответственно, это повлияло на повышение тарифов», – сообщила Игошина. Решение о следующем этапе повышения будет приниматься уже в 2018 году. На междугородных и пригородных маршрутах стоимость проезда на троллейбусе составляет 1,47 рубля за один пассажиро-километр при экономически обоснованной в 4 рубля. Разница «Крымтроллейбусу» покрывается за счет местного бюджета. По данным еженедельника, в маршрутках стоимость также будет повышаться, но когда и на сколько – неизвестно.

«Крымская правда» в статье «Мост обретает форму» пишет о том, что строительство Крымского моста «идет полным ходом, несмотря на сложные погодные условия». В данный момент строители приступили к сооружению мостовых пролетов между морскими опорами моста. Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала, сообщает газета.