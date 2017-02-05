Авдеевка, самолет и НАТО

По данным наблюдателей миссии ОБСЕ, в Украине возобновились массированные обстрелы Авдеевки. Приостановлены ремонтные работы на линиях электропередач. Украинские военные сообщили, что ремонтников обстреляли сепаратисты при поддержке российских военных. "Прекратите стрелять сейчас!" –​ написано в официальном Твиттер-аккаунте миссии.

Украина обвиняет власти так называемой "ДНР" в обстрелах города. Сепаратисты, в свою очередь, винят в нарушении режима прекращения огня украинских военных.

Начиная с 29 января в результате массированных обстрелов, в том числе из "Градов", Авдеевской промзоны и других армейских позиций погибли тринадцать украинских военных, еще более семидесяти ранены. Артиллерия и ракеты накрывают и жилые кварталы Авдеевки, а в последние дни – Марьинки и Сартаны. Есть жертвы и раненые среди местного населения, повреждены десятки домов. В Авдеевке продолжает действовать чрезвычайное положение. Более 20 тысяч человек остаются без электричества и воды. В домах города сейчас поддерживается тепло благодаря местному коксохимическому заводу. Из всех регионов Украины в Авдеевку волонтеры везут теплые вещи, продукты и медикаменты.

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал в Фейсбуке фотографии последствий обстрела сепаратистами Авдеевки в ночь на субботу.

Один из снарядов попал в пятиэтажный жилой дом. В квартире в этот момент находились мать и пятеро детей, все, к счастью, остались живы. А в прифронтовом поселке Сартана в результате утреннего обстрела 4 февраля повреждено около 30 частных зданий. По данным властей, никто не пострадал.

Ответственность за обострение ситуации в Авдеевке и ее окрестностях президент Петр Порошенко накануне возложил на "российские войска и боевиков, которых они поддерживают". На совещании в Киеве глава государства сказал, что в каждом подразделении так называемых "ДНР" и "ЛНР" есть кадровые российские военные, выполняющие приказы из Москвы. По словам военного эксперта Олега Жданова, украинские позиции фактически атакуют российские оккупационные войска.

Численность сепаратистов или местных жителей, которые взяли в руки оружие и встали в строй незаконных вооруженных формирований, не превышает 10 процентов

– Согласно данным украинской разведки, численность сепаратистов или местных жителей, которые взяли в руки оружие и встали в строй незаконных вооруженных формирований, созданных на оккупированных территориях, не превышает 10 процентов. В основном воюют за деньги. Остальной контингент – это регулярные части российской армии, насчитывающие 9-10 тысяч, а также два армейских корпуса. Они сейчас переформатируются в оперативные командования и укомплектованы контрактниками – гражданами РФ, подписавшими контракт на службу, как они это называют, в иностранном военном контингенте. Общая численность всех формирований колеблется в пределах от 40 до 45 тысяч, – говорит Жданов.

Международная группа следователей Bellingcat, проанализировав в том числе и спутниковые снимки, сообщила, что незаконные вооруженные формирования "ДНР" обстреливают Авдеевку из жилых кварталов Донецка. В подтверждение этой информации Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный телефонный разговор сепаратистов. Как подчеркивает Олег Жданов, это не первый случай использования местного населения в качестве "живого щита":

– Действительно, они размещают свои огневые позиции артиллерии, не только реактивные, но и ствольные, в жилых кварталах различных населенных пунктов. Они знают, что наша артиллерия не будет открывать ответный огонь по жилым кварталам. И мы прекрасно понимаем, что в районе этих огневых позиций, как правило, находятся съемочные группы российских СМИ. Поэтому, если прилетят туда ответные снаряды, то это сразу же Россия покажет всему миру по своим телеканалам.

В Киеве назвали провокацией распространяемую российскими СМИ информацию об обстреле украинскими военными Донецка в ответ на атаку сепаратистов.

Судя по последним сообщениям, обстановка на востоке Украины остается напряженной по всей линии разграничения – на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях.

Российский президент Владимир Путин заявил 2 февраля в Будапеште, что обострение на Донбассе произошло из-за желания Киева выставить себя жертвой. Эти слова Путина комментирует руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

Авдеевка оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Там нет отопления, электричества. Возникли проблемы с поставками воды

– Где лукавит Путин? Обострение началось с атаки сепаратистов, при поддержке россиян, на промзону Авдеевки. То есть бои начались по инициативе сепаратистов. Главная причина боев – сугубо тактическая. Сепаратисты еще в прошлом году пытались выбить украинских военных из Авдеевской промзоны. Это стратегически очень важный плацдарм. Он находится рядом с дорогой Горловка-Донецк, и с весны прошлого года там идут бои, периодически штурмовались украинские позиции, но безуспешно. И в этот раз безуспешно. Почему такое ожесточение приняли эти бои? Во-первых, там погиб основатель сепаратистского батальона "Восток", комбат с позывным "Грек" (Иван Балакай), и это очень сильно добавило эмоций. Но самое главное – в результате провалившейся атаки сепаратистов украинские войска заняли одну из их позиций, то есть, немного продвинулись вперед на одном из участков, приблизились к этой важной дороге. И это сейчас главная проблема. Обе стороны используют тяжелое вооружение, артиллерию. Авдеевка оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Там нет отопления, электричества. Возникли проблемы с поставками воды, поскольку на той стороне – территории сепаратистов – находится Донецкая фильтровальная станция, но электроэнергию она получает из Авдеевки. Из-за этих дополнительных причин бои приняли более ожесточенный, более длительный характер. Многие сейчас высказывают подозрение, что таким образом Россия проверяет Трампа на прочность. Как будет реагировать Америка? В принципе, это такой уже испытанный, тактический прием России: через обострение военных действий давить на переговорный процесс, – считает Владимир Фесенко.

Многие эксперты обращают внимание на тот факт, что обострение на Донбассе началось после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. В Авдеевке, отмечает исполнительный директор Центра общественных отношений Евгений Магда, Кремль пытается повторить эффект сирийского Алеппо:

Россия стремится обстрелами переписать Минские соглашения

– Россия нагнетает ситуацию, она стремится обстрелами переписать Минские соглашения, вынудить Запад угрозами гуманитарной катастрофы надавить на Украину, чтобы она стала более уступчивой. Это одна цель, а вторая – Путин стремится показать и Трампу, и Европейскому союзу, что он играет с ними на равных, что он с ними одного уровня, то есть то, что он может задавать тон международным отношениям. Это достаточно рискованная игра, поскольку не может Россия быть окончательно уверенной в реакции Запада. Конечно, Кремль делает ставку на то, что Запад разрознен, неконсолидирован, и поэтому он рассчитывает, что у него многое получится. Но я думаю – не получится.

Авдеевка оказалась в центре боевых действий как минимум по двум причинам: во-первых, там воюет группа "Правого сектора", и это дает повод России заявлять, как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, что там "какие-то самостийные отряды" начали боевые действия первыми. Но как они могли начать первыми, не имея тяжелого вооружения? Во-вторых, это то, что жилищно-коммунальное хозяйство Авдеевки замкнуто в едином цикле с Авдеевским коксохимом. И разрушение коммуникаций может привести к очень быстрому замерзанию города. Здесь могут повториться события Алчевска. И сейчас в результате военных действий Россия пытается если не заморозить Авдеевку, то создать угрозу. Москва таким образом спекулирует на демократических европейских и мировых ценностях, – полагает Евгений Магда.

На фоне событий в Авдеевке 1 февраля в Черном море российские военные обстреляли самолет украинских ВМС. Стреляли из буровых вышек над Одесским газовым месторождением, захваченных у Украины после аннексии Крыма. Летчики не пострадали. После благополучной посадки они сообщили, что зафиксировали в районе размещения вышек работу российской радиолокационной станции. Она используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

– Украина не признает Крым российским, соответственно, не признает и то, что Россия заявляет о своих правах на экономическую зону в Черном море, не признает то, что захвачены украинские буровые вышки. Украина заявляет, что украинские самолеты могут летать над своей территорией, а Россия считает эту территорию своей. Поэтому такого рода инциденты возможны и дальше. Обе стороны должны воздерживаться от резких движений. Но, тем не менее, это связано не с боями в Авдеевке, а с вопросом о том, чья это территория, в частности, морская экономическая зона. Инцидент, конечно же опасный, но он был бы еще более опасным, если бы самолет был сбит, – подчеркивает Владимир Фесенко.

В штабе Черноморского флота РФ опровергли информацию об обстреле украинского самолета. Тем не менее, как заявили в Киеве, при осмотре АН-26 обнаружено повреждение в виде трехсантиметрового пулевого отверстия и найдена одна из пуль. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что эта пуля будет приобщена к доказательствам по делу российской агрессии против Украины в международном суде в Гааге. А министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Киев дополнит направленный ранее в Гаагу иск к России по фактам ее военных преступлений в Авдеевке.

Из-за угрозы гуманитарной катастрофы в этом городе украинский президент вечером 30 января прервал визит в Германию, но перед этим успел дать интервью газете Berliner Morgenpost. Порошенко, в частности, заявил, что готов провести референдум по вопросу о вступлении Украины в НАТО и в случае положительного голосования сделает все возможное, чтобы добиться членства в военно-политическом союзе. Согласно последним опросам, идею вступления страны в НАТО поддерживают 54% украинцев. Очевидно, что до урегулирования конфликта на Донбассе и достижения необходимых критериев членства Украина не сможет претендовать на присоединение к Североатлантическому союзу. Прозвучавшее из уст украинского лидера заявление следует рассматривать как его реакцию, возможно, не только на обострение конфликта на Донбассе, считает киевский политолог Петр Олещук:

Мы помним, что именно опасностью вступления в НАТО, в одном из своих публичных выступлений, Путин обосновал необходимость аннексии Крыма

– Формулировки в этом интервью не столь однозначны, но могут трактоваться как некий дипломатический намек. Президент указывает на то, что если Россия не будет считать себя связанной какими-либо обязательствами в отношении Украины и откажется от мирного урегулирования (на Донбассе – КР), то в таком случае и Украина не обязана идти по пути, который в недалеком прошлом пытались обозначить фразой "не провоцировать Путина". Мы знаем, что для России вопрос вступления Украины в НАТО является, мягко говоря, болезненным и он – ключевой в отношении политики с Украиной. Мы помним, что именно опасностью вступления в НАТО, в одном из своих публичных выступлений, Путин обосновал необходимость аннексии Крыма. Мне кажется, что заявление Порошенко – попытка несколько изменить характер дискуссии и показать, что Украина также готова к определенным действиям в ответ на политику России. И есть еще один момент. Порошенко таким образом указывает на свою позицию в отношении тех мирных планов, которые в последнее время начали массово появляться в украинской, но чаще – в западной прессе. Их смысл состоит в том, что украинско-российский конфликт можно урегулировать путем какого-либо нейтрального статуса Украины. Наш президент дает понять, что подобные планы невозможны. И более того, они могут быть отвергнуты не его личным мнением, а мнением всего украинского народа", - считает политолог Петр Олещук.