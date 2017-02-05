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Политика

Ось Кремль – Чечня – Черногория

Премьер-министр Черногории Мило Джуканович

Премьер-министр Черногории Мило Джуканович

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Кремль не оставляет попыток привести к власти в Черногории пророссийскую оппозицию, чьи представители оказались фигурантами дела о попытке убийства экс-премьера Мило Джукановича и организации беспорядков после выборов 16 октября. Черногорский "Демократический фронт" в последнее время активизировал контакты не только в Москве, но и в Чечне, напугав своих оппонентов силовым потенциалом Рамзана Кадырова.

Высокопоставленные российские дипломаты и люди в окружении Кадырова нечасто принимают иностранных политиков, отказывающихся признавать власть в своей стране и призывающих к ее свержению. Лидерам черногорской оппозиции, которые не признали результаты октябрьских выборов и теперь бойкотируют работу нового парламента, в этом смысле повезло. Не получив политической поддержки от властей соседней Сербии (сербский премьер Александр Вучич в контактах с политиками из "Демфронта" предпочитает не выходить за гуманитарно-культурные рамки), черногорские оппозиционеры налаживают все более тесные политические связи в Москве и, как ни странно, в Грозном.

На этой неделе самых известных деятелей "Демфронта" – Милана Кнежевича и Андрию Мандича – впервые принимали в России на уровне заместителя министра иностранных дел. Как сказано в сообщении самого "Демфронта", в разговоре с Алексеем Мешковым обсуждалась ситуация, связанная с "попыткой государственного переворота", который, по мнению черногорских оппозиционеров, инсценировал сам режим Джукановича при поддержке прошлой американской администрации, чтобы обеспечить преимущество для правящей Демократической партии социалистов на выборах 16 октября.

Фотографии Интерпола (слева направо) Предраг Богичевич, Неманья Ристич, Владимир Попов, Эдуард Широков

Фотографии Интерпола (слева направо) Предраг Богичевич, Неманья Ристич, Владимир Попов, Эдуард Широков

В российском МИДе не любят говорить об этом деле, особенно с тех пор как в международный розыск были объявлены двое предполагаемых российских граждан – Эдуард Широков и Владимир Попов. Они подозреваются в создании преступной организации и попытке совершения терактов в Черногории в день выборов. Широков, помимо этого, подозревается в планировании убийства Джукановича, который после выборов покинул премьерский пост. Расследование ведется и в отношении "Демократического фронта", поскольку, как полагает черногорская прокуратура, его лидеры предполагали взять власть на фоне планировавшихся беспорядков.

Многочисленные партии "Демфронта" (включая радикалов и коммунистов), который позиционирует себя как "ассоциацию свободных людей, выступающих за демократические перемены", не имеют общей идеологии и внешнеполитической платформы. Но основным "плюсом" в глазах Москвы является то, что часть его партий выступает за сближение с Россией и отказ от интеграции в НАТО, которую предполагается завершить в ближайшие месяцы. "Демфронт" требует проведения референдума по вопросу о членстве в НАТО, исход которого трудно предсказать с учетом раскола общественного мнения в стране. При этом в американском Конгрессе все еще не ратифицирован протокол о присоединении Черногории к НАТО.

По мнению Москвы, евроатлантическая интеграция ведет лишь "к дальнейшей дестабилизации" Черногории. На чем строится эта уверенность, не совсем понятно. Но в любом случае основным источником роста напряженности на Балканах в российском МИДе считают "навязывание балканским народам европейских ценностей в постхристианской упаковке".

Согласно Конституции Черногории, референдум может назначить только парламент, в котором большинство сохраняют Демократическая партия социалистов Мило Джукановича и ее партнеры по коалиции. Тот факт, что черногорские власти референдум о вступлении в НАТО проводить не собираются, ссылаясь на отсутствие подобной практики в самом Североатлантическом альянсе, оппозиционеров не пугает. В их представлении это будет "народный референдум" и пройдет он при поддержке России.

Более подробно вопрос о референдуме обсуждался на последней встрече черногорских оппозиционеров с заместителем секретаря Генерального совета "Единой России" Сергеем Железняком. Проведение такого голосования единоросс назвал едва ли не единственным цивилизованным способом сохранить мир и обещал наращивать двусторонние и многосторонние усилия в этом направлении.

Сергей Железняк

Сергей Железняк

Андрия Мандич рассказал, что "Демократический фронт" хотел бы связать дату референдума с годовщиной начала бомбардировок Югославии авиацией НАТО в 1999 году – 24 марта. А Милан Кнежевич предложил создать российско-американскую политическую рабочую группу, которая проконтролировала бы проведение "народного голосования" и помогла бы достижению консенсуса по вопросам безопасности Черногории и всего Балканского региона. Приход администрации Дональда Трампа, считают черногорские оппозиционеры, послужит установлению нового, объективного отношения США к Черногории и всему региону.

Ну а пока Дональд Трамп не сформулировал свой подход к черногорским проблемам, лидеры "Демфронта" наращивают контакты в Чечне. В конце января Кнежевич с Мандичем и несколькими представителями мусульманской общины Черногории провели в Грозном презентацию экономического и духовного потенциала и потребностей республики. Их поездку курировал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. Программа черногорской делегации включала встречи с председателем парламента и "правой рукой Кадырова" Магомедом Даудовым, мэром Грозного Муслимом Хучиевым и муфтием Чечни Салахом-хаджи Межиевым.

Магомед Даудов

Магомед Даудов

Столь экзотических попыток установления международных связей история Черногории еще не знала, особенно если учесть, что главный политик Чечни находится под международными санкциями, которые поддержали и черногорские власти. Так что наблюдатели увязали эти контакты в Грозном прежде всего с попыткой развала правящей коалиции Черногории путем убеждения Бошнякской партии, представляющей черногорских мусульман, в том, что им стоит перейти на сторону оппозиции. На Балканах сразу вспомнили и о силовом потенциале Рамзана Кадырова, в том числе его обещания направить на восток Украины 74 тысячи чеченских добровольцев.

Как бы то ни было, переговоры в Москве и Грозном выглядят как часть единой кампании. Российские власти не установили контакт с новым черногорским правительством Душко Марковича и теперь пытаются увеличить вес оппонентов черногорского режима, оказывая им радушный прием. Тем самым Москва сигнализирует о своей готовности и дальше влиять на черногорские дела и в целом на процесс сближения балканских стран с Западом.

Колумнист черногорского портала "Аналитика" Слободан Йованович говорит, что политическая ситуация в стране остается сложной, и ее развитие будет зависеть в том числе от отношений Москвы и Вашингтона.

"Народный референдум" по вопросу о НАТО – это совершенно бессмысленная идея. Он не будет законным и легитимным

– Ясно, что основную политическую и финансовую поддержку черногорская оппозиция получает теперь из Москвы, а не из Белграда, как это было в прошлом. Сербский премьер Вучич заинтересован в стабильной ситуации на Балканах. Ему не нужны протесты в Черногории. В контактах с представителями сербских партий из Черногории он всегда делает акцент на вопросах культуры, не выражая поддержки каким бы то ни было уличным акциям или смене власти в Черногории. Поэтому "Демократический фронт" рассчитывает на свои связи с Россией. Их недавний визит в Чечню вместе с представителями мусульман был воспринят как попытка развала правящей коалиции ДПС и Бошнякской партии. Если же говорить о "народном референдуме" по вопросу о НАТО, который оппозиция хочет организовать при поддержке России, то это совершенно бессмысленная идея. Большинство граждан проигнорировали бы такое голосование, и оно не отразило бы реальные настроения людей. Такой референдум не будет законным и легитимным.

​– Как политики и общество воспринимают расследование дела о попытке дестабилизации и захвата власти в Черногории, фигурантом которого оказался "Демфронт", десятки граждан Сербии и два россиянина? Во что может вылиться это противостояние власти и оппозиции?

– Каждый оценивает ситуацию в соответствии со своими политическими интересами. Те, кто хотел бы представить выборы 16 октября нелегитимными, занимаются дискредитацией расследования и обвиняют специального прокурора в сговоре с властью. Этот процесс не может быстро закончиться. Но многое указывает на то, что речь действительно идет о попытке дестабилизации. Другой вопрос – представляли ли люди, связанные с этим делом, серьезную опасность. Обнаруженные сербскими службами безопасности предметы и деньги служат свидетельством того, что шла определенная подготовка и что это расследование является обоснованным.

Политическая ситуация в Черногории остается сложной. На сегодняшний день парламент работает без оппозиции, что неприемлемо для демократических стран. Очевидно, что в обществе большое недовольство и что ДПС слишком долго находится у власти. Остается надеяться, что дело все же не дойдет до смены власти в результате уличных волнений, что все будет делаться законным путем. При этом не понятно, в каком направлении будет развиваться ситуация на Балканах после прихода новой американской администрации. С одной стороны, серьезных изменений не должно произойти, но в то же время ясно, что многое будет зависеть от отношений между Москвой и Вашингтоном, поскольку их споры будут влиять на ситуацию в Черногории и в целом в регионе, – считает политический аналитик Слободан Йованович.

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