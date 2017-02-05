Ось Кремль – Чечня – Черногория

Кремль не оставляет попыток привести к власти в Черногории пророссийскую оппозицию, чьи представители оказались фигурантами дела о попытке убийства экс-премьера Мило Джукановича и организации беспорядков после выборов 16 октября. Черногорский "Демократический фронт" в последнее время активизировал контакты не только в Москве, но и в Чечне, напугав своих оппонентов силовым потенциалом Рамзана Кадырова.

Высокопоставленные российские дипломаты и люди в окружении Кадырова нечасто принимают иностранных политиков, отказывающихся признавать власть в своей стране и призывающих к ее свержению. Лидерам черногорской оппозиции, которые не признали результаты октябрьских выборов и теперь бойкотируют работу нового парламента, в этом смысле повезло. Не получив политической поддержки от властей соседней Сербии (сербский премьер Александр Вучич в контактах с политиками из "Демфронта" предпочитает не выходить за гуманитарно-культурные рамки), черногорские оппозиционеры налаживают все более тесные политические связи в Москве и, как ни странно, в Грозном.

На этой неделе самых известных деятелей "Демфронта" – Милана Кнежевича и Андрию Мандича – впервые принимали в России на уровне заместителя министра иностранных дел. Как сказано в сообщении самого "Демфронта", в разговоре с Алексеем Мешковым обсуждалась ситуация, связанная с "попыткой государственного переворота", который, по мнению черногорских оппозиционеров, инсценировал сам режим Джукановича при поддержке прошлой американской администрации, чтобы обеспечить преимущество для правящей Демократической партии социалистов на выборах 16 октября.

В российском МИДе не любят говорить об этом деле, особенно с тех пор как в международный розыск были объявлены двое предполагаемых российских граждан – Эдуард Широков и Владимир Попов. Они подозреваются в создании преступной организации и попытке совершения терактов в Черногории в день выборов. Широков, помимо этого, подозревается в планировании убийства Джукановича, который после выборов покинул премьерский пост. Расследование ведется и в отношении "Демократического фронта", поскольку, как полагает черногорская прокуратура, его лидеры предполагали взять власть на фоне планировавшихся беспорядков.

Многочисленные партии "Демфронта" (включая радикалов и коммунистов), который позиционирует себя как "ассоциацию свободных людей, выступающих за демократические перемены", не имеют общей идеологии и внешнеполитической платформы. Но основным "плюсом" в глазах Москвы является то, что часть его партий выступает за сближение с Россией и отказ от интеграции в НАТО, которую предполагается завершить в ближайшие месяцы. "Демфронт" требует проведения референдума по вопросу о членстве в НАТО, исход которого трудно предсказать с учетом раскола общественного мнения в стране. При этом в американском Конгрессе все еще не ратифицирован протокол о присоединении Черногории к НАТО.

По мнению Москвы, евроатлантическая интеграция ведет лишь "к дальнейшей дестабилизации" Черногории. На чем строится эта уверенность, не совсем понятно. Но в любом случае основным источником роста напряженности на Балканах в российском МИДе считают "навязывание балканским народам европейских ценностей в постхристианской упаковке".

Согласно Конституции Черногории, референдум может назначить только парламент, в котором большинство сохраняют Демократическая партия социалистов Мило Джукановича и ее партнеры по коалиции. Тот факт, что черногорские власти референдум о вступлении в НАТО проводить не собираются, ссылаясь на отсутствие подобной практики в самом Североатлантическом альянсе, оппозиционеров не пугает. В их представлении это будет "народный референдум" и пройдет он при поддержке России.

Более подробно вопрос о референдуме обсуждался на последней встрече черногорских оппозиционеров с заместителем секретаря Генерального совета "Единой России" Сергеем Железняком. Проведение такого голосования единоросс назвал едва ли не единственным цивилизованным способом сохранить мир и обещал наращивать двусторонние и многосторонние усилия в этом направлении.

Андрия Мандич рассказал, что "Демократический фронт" хотел бы связать дату референдума с годовщиной начала бомбардировок Югославии авиацией НАТО в 1999 году – 24 марта. А Милан Кнежевич предложил создать российско-американскую политическую рабочую группу, которая проконтролировала бы проведение "народного голосования" и помогла бы достижению консенсуса по вопросам безопасности Черногории и всего Балканского региона. Приход администрации Дональда Трампа, считают черногорские оппозиционеры, послужит установлению нового, объективного отношения США к Черногории и всему региону.

Ну а пока Дональд Трамп не сформулировал свой подход к черногорским проблемам, лидеры "Демфронта" наращивают контакты в Чечне. В конце января Кнежевич с Мандичем и несколькими представителями мусульманской общины Черногории провели в Грозном презентацию экономического и духовного потенциала и потребностей республики. Их поездку курировал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. Программа черногорской делегации включала встречи с председателем парламента и "правой рукой Кадырова" Магомедом Даудовым, мэром Грозного Муслимом Хучиевым и муфтием Чечни Салахом-хаджи Межиевым.

Столь экзотических попыток установления международных связей история Черногории еще не знала, особенно если учесть, что главный политик Чечни находится под международными санкциями, которые поддержали и черногорские власти. Так что наблюдатели увязали эти контакты в Грозном прежде всего с попыткой развала правящей коалиции Черногории путем убеждения Бошнякской партии, представляющей черногорских мусульман, в том, что им стоит перейти на сторону оппозиции. На Балканах сразу вспомнили и о силовом потенциале Рамзана Кадырова, в том числе его обещания направить на восток Украины 74 тысячи чеченских добровольцев.

Как бы то ни было, переговоры в Москве и Грозном выглядят как часть единой кампании. Российские власти не установили контакт с новым черногорским правительством Душко Марковича и теперь пытаются увеличить вес оппонентов черногорского режима, оказывая им радушный прием. Тем самым Москва сигнализирует о своей готовности и дальше влиять на черногорские дела и в целом на процесс сближения балканских стран с Западом.

Колумнист черногорского портала "Аналитика" Слободан Йованович говорит, что политическая ситуация в стране остается сложной, и ее развитие будет зависеть в том числе от отношений Москвы и Вашингтона.

"Народный референдум" по вопросу о НАТО – это совершенно бессмысленная идея. Он не будет законным и легитимным

– Ясно, что основную политическую и финансовую поддержку черногорская оппозиция получает теперь из Москвы, а не из Белграда, как это было в прошлом. Сербский премьер Вучич заинтересован в стабильной ситуации на Балканах. Ему не нужны протесты в Черногории. В контактах с представителями сербских партий из Черногории он всегда делает акцент на вопросах культуры, не выражая поддержки каким бы то ни было уличным акциям или смене власти в Черногории. Поэтому "Демократический фронт" рассчитывает на свои связи с Россией. Их недавний визит в Чечню вместе с представителями мусульман был воспринят как попытка развала правящей коалиции ДПС и Бошнякской партии. Если же говорить о "народном референдуме" по вопросу о НАТО, который оппозиция хочет организовать при поддержке России, то это совершенно бессмысленная идея. Большинство граждан проигнорировали бы такое голосование, и оно не отразило бы реальные настроения людей. Такой референдум не будет законным и легитимным.

​– Как политики и общество воспринимают расследование дела о попытке дестабилизации и захвата власти в Черногории, фигурантом которого оказался "Демфронт", десятки граждан Сербии и два россиянина? Во что может вылиться это противостояние власти и оппозиции?

– Каждый оценивает ситуацию в соответствии со своими политическими интересами. Те, кто хотел бы представить выборы 16 октября нелегитимными, занимаются дискредитацией расследования и обвиняют специального прокурора в сговоре с властью. Этот процесс не может быстро закончиться. Но многое указывает на то, что речь действительно идет о попытке дестабилизации. Другой вопрос – представляли ли люди, связанные с этим делом, серьезную опасность. Обнаруженные сербскими службами безопасности предметы и деньги служат свидетельством того, что шла определенная подготовка и что это расследование является обоснованным.

Политическая ситуация в Черногории остается сложной. На сегодняшний день парламент работает без оппозиции, что неприемлемо для демократических стран. Очевидно, что в обществе большое недовольство и что ДПС слишком долго находится у власти. Остается надеяться, что дело все же не дойдет до смены власти в результате уличных волнений, что все будет делаться законным путем. При этом не понятно, в каком направлении будет развиваться ситуация на Балканах после прихода новой американской администрации. С одной стороны, серьезных изменений не должно произойти, но в то же время ясно, что многое будет зависеть от отношений между Москвой и Вашингтоном, поскольку их споры будут влиять на ситуацию в Черногории и в целом в регионе, – считает политический аналитик Слободан Йованович.