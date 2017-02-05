Российские СМИ, а также медиа, подконтрольные группировке «ДНР», сообщили, что украинские военные выстрелили из «Бука» по большому беспилотнику ОБСЕ. В самой миссии по этому поводу сообщили, что ни на один из их беспилотников в последнее время не нападали. В штабе АТО такую «новость» опровергли и назвали «полной чушью».

В среду сайт «Русская весна» выдал «сенсационную новость»: 31 января в городе Макеевка якобы упала хвостовая часть ракеты от ПЗРК «Бук», которую выпустили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из окрестностей Авдеевки. К этому добавили фото и видео воронки в земле и остатков оружия. В новости добавляют, что ВСУ пытались сбить беспилотный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Такую «новость» распространили российские СМИ: Life.ru, Russia Today, «Газета.ру», канал «Звезда», «Политнавигатор», «Журналистская правда», «Экономика сегодня» и другие.

В заголовках публикаций они отмечали, что ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ. В пресс-службе СММ ОСБЕ сообщили: «Вопреки сообщениям некоторых СМИ, в последнее время ни один из беспилотников СММ ОБСЕ не подвергался атакам».

«Может еще ядерные боеголовки они там найдут?!» – Матюхин​

Спикер штаба АТО Леонид Матюхин назвал «полной чушью» утверждение о том, что украинские бойцы применили ПЗРК «БУК».

«Они делают как новости: сели себе и придумывают. «Буки»? Но это полный «бред». Пусть перестанут курить и совесть уже в них проснется, – говорит он. – У нас даже не о «Буках» речь шла. Наша сторона отводила артиллерию, отводила танки, а о «Буках» вообще нечего комментировать. Может еще ядерные боеголовки они там найдут?!».

Леонид Матюхин также отметил: «Я был в течение двух недель все время на передовых позициях – в Авдеевке, в Красногоровке, в Марьинке – и я там даже ни одной «гаубицы Д-30» не видел».

Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко не смог подтвердить, что нашли именно остатки ракеты «БУК»

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности с 29 января продолжаются ожесточенные бои недалеко от Авдеевки. Город остается частично без электричества, в некоторых домах отсутствуют также вода и отопление, есть проблемы с мобильной связью. Стороны конфликта обвинили друг друга в возобновлении боев, а также заявляют о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов. Также сообщают о сложной гуманитарной ситуации в оккупированной Ясиноватой, расположенной напротив Авдеевки по ту сторону линии фронта.

Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко не смог подтвердить, что нашли именно остатки ракеты «БУК».

Как выглядела «новость» в российских СМИ: