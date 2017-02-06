Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Фотогалереи

Авдеевка: огонь, холод и разрушения (фотогалерея)

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский утром 5 февраля указал на относительную нормализацию ситуации в Авдеевке Донецкой области. «Газ и теплоснабжение в квартирах есть, воду подаем по графику. Больница и «Укртелеком» работают в штатном режиме. Подразделения национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе», – сообщил он. Увидеть собственными глазами состояние оказания медицинской помощи в Авдеевки прибыла и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

1
2
3
4
5
6
7
8

Смотреть комментарии

ПО ТЕМЕ

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Наверх
XS
SM
MD
LG