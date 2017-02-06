Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский утром 5 февраля указал на относительную нормализацию ситуации в Авдеевке Донецкой области. «Газ и теплоснабжение в квартирах есть, воду подаем по графику. Больница и «Укртелеком» работают в штатном режиме. Подразделения национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе», – сообщил он. Увидеть собственными глазами состояние оказания медицинской помощи в Авдеевки прибыла и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.



