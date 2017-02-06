Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Криптовалюта: теперь и в Крыму», – материал с таким заголовком опубликовали на американском портале Eastern Daily News.

«В прошлом году Россия объявила, что она рассматривает сделки и обмены биткоинами как легитимные в глазах закона. Это была хорошая новость для криптовалют мира, учитывая, что Россия является страной, где законы, относящиеся к контролю над движением капитала, являются более строгими, чем в большинстве стран. Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил начать использовать криптовалюту в Крыму. Он считает, что открытие криптовалютных бирж будет способствовать привлечению новых инвесторов в этот регион. Для этого в пределах полуострова необходимо создать свободную экономическую зону.

Мариничев также сказал о регулировании криптовалют в России: «Крым является исключительной экономическая зоной, которая позволит открывать криптовалютные биржы там абсолютно легально. В результате мы увидим фактическую легализацию криптовалют».

В материале не упоминают о статусе аннексированного полуострова и западных санкциях в отношении его властей.

«Посол Трампа в ООН велела России вернуть Крым», – сообщает бельгийская газета New Europe. «Несмотря на все предыдущие страхи, новый посол Дональда Трампа в Организации Объединенных Наций Никки Хейли обвинила Россию в недавнем всплеске насилия на востоке Украины и пообещала Украине, что санкции против России не снимут, пока Москва не вернет Крым Киеву.

Санкции будут оставаться в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине

«Крым является частью Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», – сказала Хейли.

Ее комментарий пришел на фоне спекуляций по поводу намерений президента США по отношению к Москве. Дональд Трамп похвалил президента России Владимира Путина и высказал пожелание улучшить отношения между двумя странами».

«Верните Мальвины и Гибралтар, прежде чем говорить о Крыме, заявила Россия Соединенному Королевству», – цитирует Виталия Чуркина уругвайское информагентство MercoPress.

«Посол России в ООН предложил, чтобы Великобритания «очистила свою совесть», «отдав» Фолклендские/Мальвинские острова и Гибралтар, прежде чем осуждать аннексию Кремлем украинского полуострова Крым.

«Что касается позиции Соединенного Королевства, я хочу посоветовать: отдайте обратно Мальвинские острова, верните Гибралтар, аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть может быть чуть более чистой, и вы сможете обсудить другие темы», – сказал Чуркин британскому коллеге Мэтью Райкрофту. Эти слова вызвали смех у представителя США в ООН Никки Хейли.

В марте 2014 года, напоминает издание, Россия присоединила украинский Крым, введя на полуостров свои войска и проведя там незаконный «референдум». Посол Мэтью Райкрофт утверждал, что Россия вызвала кризисную ситуацию в Украине, в то время как посол Хейли подтвердила позицию США, призывая к немедленному прекращению российской оккупации Крыма».

«Газета на украинском языке будет издаваться в Крыму», – сообщает иракское новостное агентство Аshnona.

«В Крыму в ближайшее время будет выпущена первая газета на украинском языке, заявил председатель Государственного комитета по делам Республики межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов. Смирнов рассказал в интервью агентству «РИА Новости» в субботу, 4 февраля, что принято решение о выпуске первого номера газеты в течение месяца. Он сказал, что газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму, добавив, что название все еще находится в «рабочем проекте». По словам председателя Комитета, газета будет печататься при поддержке крымского правительства. Он отметил, что по этому вопросу уже была достигнута договоренность с «украинской общиной Крыма».

В бэкграунде приведена российская трактовка событий 2014 года: «возвращение в лоно России в результате референдума».

«Крымские татары собрались в Анкаре», – информирует турецкая газета Timeturk. «Несколько руководителей крымскотатарской диаспоры встретились в рамках Платформы крымскотатарских организаций. К ним присоединились ведущие общественные деятели и журналисты, присутствовал также национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев. На встрече обсуждали такие вопросы как освобождение Крыма от оккупации, улучшение сотрудничества и обмена информацией между членами диаспоры в разных странах.

Мы хотим освободить Крым не при помощи оружия, а при помощи дипломатии и давления санкций

Джемилев выступил перед собравшимися: «Мы хотим освободить Крым не при помощи оружия, а при помощи дипломатии и давления санкций. Нас очень огорчили абсурдные слова Трампа во время его предвыборной кампании. После аннексии взгляд на крымских татар, как в Украине, так и в мире, стал абсолютно другой. Их авторитет значительно вырос. Единственная группа людей, которая выступила именно как нация против оккупации, были именно крымские татары. Пользуясь этой возможностью, мы будем стараться принимать полезные и подходящие решения для Украины и нашего народа».