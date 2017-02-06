Сейран Салиев – общественный активист из Бахчисарая. В данный момент он находится за решеткой. Ему присудили 12 суток административного ареста за то, чтобы он якобы размещал в социальных сетях материалы экстремистского содержания. До этого силовики ворвались с обыском к нему домой, где живут трое его детей, беременная жена и пожилая мать Зодие Салиева. 7 февраля, во вторник, активиста должны освободить из-под стражи. Крым.Реалии рассказывают об общественной деятельности Салиева в Крыму, в частности, на прошлогоднем празднике Ораза-Байрам.