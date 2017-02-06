Спортсмены в форме «Тополя»

Спортивные границы для России на этой неделе закрылись. Паралимпийская сборная страны, скорее всего, пропустит еще одни игры – 2018 года. Международный олимпийский комитет запретил параатлетам из России подавать заявки на отборочные турниры.

Официально спортсменам из России пока не запретили участвовать в Паралимпиаде – но все к этому идет. Недопуск к отборочным турнирам фактически закрывает игры для параатлетов.

Ответить на спортивные санкции в Москве решили неожиданно – и поменяли производителя официальной олимпийской формы. Теперь за нее отвечает автор патриотических маек с портретами Путина и надписью "Тополь М" санкций не боится".

Пустить спортсменов в южнокорейский Пхенчан просил Паралимпийский комитет России и лично его глава Владимир Лукин. В обмен он гарантировал допинговую чистоту атлетов. Международный паралимпийский комитет в обещания не поверил. И после специального заседания в Бонне прислал в Москву официальный отказ.

"Я уверен, что здесь есть определенный заказ с чьей-то стороны. Решение, на мой взгляд, политизировано, и оно не связано с идеалами спорта, которые в начале прошлого века пропагандировал и пытался донести до людей Пьер де Кубертен", – считает генсек паралимпийского комитета России Андрей Строкин.

Отправленный в Россию документ подписал лично глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен. Он известен своей непримиримой позицией по отношению к допинговой ситуации в России. Именно Крэйвен был инициатором полного недопуска россиян к играм в Рио-де-Жанейро.

"Международный паралимпийский комитет не мог просто закрыть глаза на допинг, спонсируемый государством. Безусловно, мы категорически против этого. Мы единогласно считаем, что если не принять серьезных мер против финансируемого государством допинга, то все паралимпийское движение окажется под угрозой", – объяснил свою позицию Филип Крэйвен.

"Санкции? Не смешите мои искандеры", – такой ответ Олимпийский комитет России подготовил на спортивный бойкот. Новые олимпийские одежды российских атлетов и параатлетов будут выглядеть еще более патриотично.

Поставщик экипировки для олимпийцев сменился в России впервые за 15 лет. С начала нулевых одежду для спортсменов поставляла компания Bosco di Ciliegi миллиардера и хозяина ГУМа Михаила Куснировича. Казалось, ничего эти позиции не пошатнет – в куртках от Куснировича валялся в снегу с собаками сам Владимир Путин.

Куснирович из олимпийской формы сделал личный фетиш, куртки с Россией на спине стали непременным атрибутом русского – от Сочи до Куршевеля. В олимпийском 2014 году оборот Bosco Group составил полмиллиарда евро и 80 миллионов из них на спортивные одежды.

Заменить Боско "Искандерами" решил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. И, как рассказали источники в комитете, не просто так. Решение это – политическое. На смене партнера сборной настаивали давно. А контракты отдали компании ZA, близкой – если не сказать подконтрольной – российским силовикам.

ZA – это ​Анастасия Задорина. Девушка непростая: дочь завхоза ФСБ, генерала-полковника Михаила Шекина. Руководитель службы обеспечения деятельности главной спецслужбы страны. По совместительству – еще и президент спортклуба "Динамо". Форму для которого, естественно, также производит компания ZA.

Михаил Шекин – очень влиятельный силовик, а еще и друг главы Росгвардии Виктора Золотова. Сын Золотова Роман – член совета директоров компании ZA.

Их майки с "Искандерами" и "Тополями" появились на фоне антироссийский санкций в 2014 году. Футболки раздавали на улицах всем желающим. В обтягивающих "Искадерах" фотографировались певица Анна Семенович и депутат Николай Валуев.

Шутка истории – по сути такие же майки с политическими лозунгами для самых заядлых патриотов продаются сейчас в некогда флагманском бутике Боско в Киеве – он сгорел в дни Майдана и был занят Правым сектором. Маечки с трезубцами – чем не те же "Искандеры"?

В прошлом году в Боско впервые отошли от народных узоров с пошловатыми шрифтами. И вооружились русским авангардом, который с 20-х годов прошлого века в моде примерно всегда.

Форму имени Варвары Степановой журнал Dazed снабдил эпитетом Must have. Всемирная любовь к кириллице сделала так, что в Боско теперь ходят не только чиновники из Ханты-Мансийского автономного округа, заехавшие в командировку в Москву, но и парочка блогеров из Нью-Йорка.

А может быть, потому контракт и не продлили? Скрепы не те? Поплатились за ошибку с патриотическими ориентирами? И правда. Зачем вспоминать двадцать первый, когда есть такой заманчивый тридцать седьмой?