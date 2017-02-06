Оккупированный Донецк расположен всего в 20 километрах от Авдеевки. Это расстояние выстрела артиллерийского снаряда или залпа из «Града». Оттуда они, кстати, тоже летели. Как переживали бой под Авдеевкой по ту сторону линии фронта – выясняли журналисты «Донбасс.Реалии».

«Не знаю, может, мама в рубашке родила, чудом остался жив», – едва оправившись от шока, рассказывает об утреннем обстреле Донецка Александр.

Во дворе – полуразрушенные здания, разбитые ветви деревьев и окровавленные металлические осколки.

«Очнулся, встал – в ушах звенит, в глазах – пелена. Лицо снегом растер, подбежал: «тетя Валя, тетя Валя»... Сапоги торчат, а ее уже нет» – продолжает мужчина.

30 января на неподконтрольной Украине территории в Макеевке погибла женщина. В то утро она, как и большинство ее соседей, пошла за дровами, чтобы обогреть дом. Однако домой уже не вернулась.

«У нас же нет ни центрального отопления, ни газа, поэтому мы ходим по углю, за дровами, «жужалкой». Так пошли несколько человек: кто «жужалку» выносить, кто по дрова. А Валя высыпала «жужалку» и пошла в сарай. И вот как бахнуло там! И сразу попало в нее – успела только открыть хлев», – рассказывает Алла Николаевна.

Из-за обстрелов временно эвакуировали всех пациентов Макеевской больницы №5. По предварительной информации, здесь одна женщина погибла и двое получили ранения.

«Сразу же позвонили в инфекционное отделение и из водолечебницы, что у нас есть повреждения, дал команду приостановить амбулаторный прием, сотрудников и пациентов пустили в полуподвальное помещение, где у нас оборудовано бомбоубежище», – говорит главный врач Макеевской городской больницы №5 Александр Щитько.

И если в центре Донецка спокойно, то жители окраин города выкладывают в сеть видео обстрелов. На кадрах – зенитно-ракетные установки, которые стреляют рядом с жилыми кварталами.

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Елена ​живет как раз на окраине Донецка. Говорит, в последние дни приходится всегда быть начеку.

«Страшно. Вот вчера начали стрелять «Грады», мы уже только «бамц» – уже стоим, бежим в подвал. Сумки, вещи у нас всегда готовы. Мы уже опытные, можно сказать», – рассказывает Елена.

Женщина показывает темное подвальное помещение – сюда семья спускается, как только начинаются обстрелы. Подвал разделили на несколько частей. Здесь стоят даже кровати.

«Смотрите. Здесь мы и пережидаем, здесь мы спали, ели. Здесь более-менее тепло, вот проходит теплосеть. Труба теплая, то есть здесь у нас тепло», – говорит женщина.

Из-за боевых действий несколько районов Макеевки и Донецка остались без воды и света. Снаряды повредили фильтровальную станцию в Ясиноватой. Позже подачу электричества и воды в города восстановили.