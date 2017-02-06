Сайт аналитического центра Atlantic Council размышляет над тем, почему президент США Дональд Трамп не может игнорировать Украину. Американский журнал The Washington Post взвешивает шансы на то, что США могут бросить Украину на произвол судьбы. Американское издание международного журнала Politico пишет о возможных последствиях частной встречи Дональда Трампа с Юлией Тимошенко.

Сайт аналитического центра Atlantic Council публикует материал «Почему Трамп не может игнорировать Украину». Автор статьи ‒ главный исследователь Atlantic Council Адриан Каратницкий пишет, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся на фоне слухов и предположений, что Трамп может отменить санкции против России. Тогда как ничего подобного не произошло, очертания нового диалога США-Россия будут иметь прямые последствия для европейской безопасности и для Украины.

Автор статьи отмечает, что в то время как оба лидера не обсуждали возможную отмену санкций против России, общий оптимизм этого разговора, а также многочисленные положительные высказывания Трампа в отношении Путина вновь породили опасения относительно возможного американо-российского соглашения о так называемых «сферах влияния» в Центральной и Восточной Европе. Действительно, буквально через день после того, как состоялся разговор Трампа с Путиным, поддерживаемые Россией силы боевиков на востоке Украины начали грубое наступление на город Авдеевку.

Сайт Atlantic Council отмечает, что, несмотря на все, Путин может поощрить Трампа к заключению соглашения по целому ряду вопросов, включая урегулирование в Украине. Далее автор статьи указывает, что российская пропаганда сейчас заявляет, что Путин будет пытаться убедить Трампа в том, что украинское руководство является ненадежным, а украинское государство является недееспособным, находясь на грани коллапса. Все это, по мнению автора, отражает стратегию российской информационной войны. С другой стороны, как отмечает Каратницкий, в течение последних двух лет президент Украины Порошенко и украинское правительство искусно провели работу по реструктуризации зарубежного долга Украины, основали свободную от коррупции систему госзакупок, приняли серьезный бюджет в соответствии с требованиями МВФ, преодолели большинство случаев коррупции в газовой сфере и одновременно положили конец зависимости от российского энергоснабжения, а также основали новое Национальное антикоррупционное бюро.

«Адриан Каратницкий: Почему Трамп не может игнорировать Украину?»

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Американский журнал The Washington Post публикует статью «Соединенные Штаты бросают Украину на произвол судьбы». В материале отмечается, что украинские граждане никогда не имели много иллюзий относительно настроенности международного сообщества встать на сторону Киева в кровавом конфликте с Россией. Ведь красивые слова западных партнеров о поддержке в борьбе с российской агрессией изредка подкреплялись конкретными действиями. Но, впрочем, украинцы знали, что могут полагаться на американцев.

Украина и США поддерживали дружеские отношения на протяжении 25 лет. Но сейчас этот дружеский альянс, похоже, может прекратить свое существование. Президент США Трамп 28 января провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Этот разговор отличался дружелюбным духом и атмосферой примирения. Через несколько часов после этого разговора с новой силой возобновились боевые действия на востоке Украины. Согласно данным ОБСЕ, количество выпущенных ракет в момент увеличилось с 420 до 10330 в течение буквально нескольких дней. Украина сейчас стоит перед серьезным гуманитарным кризисом, так как ракеты пророссийских боевиков и их российских покровителей поразили объекты гражданской инфраструктуры в прифронтовых районах.

The Washington Post пишет, что в нынешних условиях правления администрации Трампа Государственном департаменту США понадобилось целых два дня, чтобы среагировать на эскалацию конфликта на востоке Украины. И, наконец, когда было обнародовано соответствующее заявление, ни словом в этом заявлении не была упомянута Россия. В дополнение, как сообщает американский журнал, посольство США в Киеве обнародовало один единственный твит в отношении детей в прифронтовой зоне.

«Украина сейчас знает, что Трамп не поможет. Позор, что многие американские украинцы за него голосовали»

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Американское издание международного журнала Politico печатает материал «Трамп говорит украинскому политику, что не будет отменять санкции против России».

Издание пишет, что во время встречи с одним из ведущих политиков украинской оппозиции президент Трамп пообещал не отменять санкции против Москвы, пока Россия не выведет свои войска из Украины. Из американских источников следует, что Юлия Тимошенко, которая позиционирует себя как оппозицию к президенту Порошенко, заявила после встречи с Трампом, что американский руководитель обещал не бросать Украину на произвол судьбы. Далее издание ссылается на лицо, говорившее с Тимошенко сразу же после ее встречи один на один с Трампом, и украинский политик заметно выглядела успокоенной и уверенной относительно ситуации с поддержкой США Украины.

Издание добавляет, что это довольно нетипично, когда президент США встречается с лидером оппозиции еще до того, как официально встретится с президентом страны. Далее издание пишет, что Петр Порошенко может встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом во время международной конференции по безопасности в Мюнхене. Киев выражает надежду на то, что Пенс может играть роль адвоката Украины в Белом доме – как Джо Байден в администрации Барака Обамы.

«Экс-премьер, а ныне оппозиционер Тимошенко говорит, что Трамп пообещал ей не отменять санкций против России»