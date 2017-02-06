Крым: антиукраинская газета на украинском языке

Специально для Крым.Реалии

«Власти» Крыма анонсировали выпуск региональной газеты на украинском языке. В «совмине» заверили, что заручились поддержкой «украинской общины» Крыма, созданной по указке кремлевской администрации. Подобные инициативы нацелены на пропаганду среди жителей полуострова ложных стереотипов и информационное прикрытие дальнейших репрессий против украинских активистов.

Как сообщил российским журналистам глава «госкомитета» по делам национальностей Заур Смирнов, выпуск издания согласовали с «украинской общиной Крыма».

Газета будет рассказывать о жизни украинцев на полуострове. Название газеты находится пока в рабочем проекте

«Газета будет рассказывать о жизни украинцев на полуострове. Название газеты находится пока в рабочем проекте», –​ сказал Смирнов. По его словам, газета будет выходить при поддержке крымского «правительства», и первый номер планируют выпустить уже в текущем месяце.

«Украинская община Крыма» – организация, учрежденная в прошлом году с подачи республиканского «правительства». Ее основной задачей является пропаганда среди крымчан и жителей Украины вообще образа «правильного», с точки зрения Москвы, украинца – эдакого простоватого «младшего брата». Организацию возглавил Олег Усик – житель Симферопольского района, активный член «Единой России». На сайте «Миротворец», собирающем информацию о коллаборационистах и террористах, указано, что Усик является депутатом местного совета от ЕР. Хотя на странице общины в сети Facebook опровергли указанную информацию.

Крымский активист открыто распространяет украинофобские заявления, тиражирует в социальных сетях записи в духе: «Украинцы – это русские, которые предали русских»

Олег Усик – «профессиональный украинец» на службе у российской администрации Крыма. Он активно поддерживает агрессивную политику Москвы в отношении Украины, выступает за расчленение страны, создание на базе восточных областей прокремлевского квазигосударства – «Новороссии». Также крымский активист открыто распространяет украинофобские заявления и агитки. Например, он тиражирует в социальных сетях записи в духе: «Украинцы – это русские, которые предали русских». Формально такие «художества» подпадают под знаменитую 282-ю статью Уголовного кодекса России – действия, направленные на разжигание межнациональной розни.

С момента создания «украинская община» Крыма практически не фигурировала в информационном пространстве. Почему ее активизировали именно сейчас и в контексте запуска газеты? Украинский язык в Крыму объявили «государственным» еще в 2014 году, но прежде чиновники «совмина» даже не заикались о подобных проектах. Ответ лежит на поверхности. Речь идет об издании антиукраинской газеты на языке Тараса Шевченко и Ивана Франко. Подобные действия – типичная практика оккупационных администраций. Нацисты в ходе Второй мировой войны, захватив советские территории, издавали газеты и агитационные материалы на русском и национальных языках; формировали общественно-политические структуры, лояльные властям Третьего рейха.

Нацисты в ходе Второй мировой войны, захватив советские территории, издавали газеты и агитационные материалы на русском и национальных языках

Москва и ее ставленники на полуострове действуют по схожему сценарию, но с учетом политических и дипломатических нюансов украинско-российского конфликта. Во-первых, крымские «власти» пытаются, таким образом, активизировать пропаганду среди граждан Украины и сбить столку американских и европейских политиков. Во-вторых, изданием украинской газеты намерены прикрыть репрессии против украинских активистов и противников аннексии вообще.

После выборов президента США, Москва, надеясь на скорейшее решение «крымского вопроса», активизировала деятельность в информационном пространстве нашей страны. В ход пошли не только агенты Кремля, но и наивные паникеры. Украинской и мировой общественности пытаются донести, что мир в стране возможен только после отказа от Крыма, в котором якобы защищены интересы всех национальностей; и после смены власти в Киеве, когда во главе государства окажется «компромиссная» фигура. Российские издания назвали таковым олигарха Виктора Пинчука, предложившего отказаться от украинского полуострова. И якобы жители Украины готовы закрыть глаза на отторжение части территории, начав отношения с Москвой с «чистого листа»; мол, даже этнические украинцы на полуострове поддерживают политику российского президента Владимира Путина.

Российские политики и пропагандисты неоднократно заявляли о том, что до 2014 года на полуострове якобы проводили «агрессивную украинизацию». Если речь зашла о печатных изданиях, то стоит напомнить, что в Крыму на украинском языке выходила лишь «Крымская светлица» и украинское приложение к газете «Крымские известия». Все остальное – преимущественно на русском. Даже самая тиражная крымскотатарская газета «Голос Крыма» издавалась на «великом и могучем». Фактически до аннексии речь шла об ущемлении государственного языка на полуострове и дискриминации крымских украинцев.

Украинский культурный центр, действующий в Симферополе, оказался на грани ликвидации. Причина – политические преследования со стороны ФСБ

Теперь кремлевские ставленники, рассказывая о «братских народах», занялись насильственной деукраинизацией. Инициатива «властей» по выпуску украинской газеты совпала по времени с очередным витком репрессий против крымских активистов. На прошлой неделе стало известно, что Украинский культурный центр (УКЦ), действующий в Симферополе, оказался на грани ликвидации. Причина – политические преследования со стороны ФСБ. В прошлом месяце силовики обыскали активистов центра – семейную пару Андрея Виноградова и Наталью Харченко. Их заподозрили в «экстремизме» за публикации в социальных сетях. Виноградова уволили с работы. Российские силовики неоднократно намекали активистам о необходимости срочно покинуть республику. Спецслужбы уже выдавили с полуострова другого активиста УКЦ – Вельдара Шукурджиева.

Сомнительно, что газета, анонсированная Зауром Смирновым, подготовит материал в поддержку журналиста Николая Семены или активиста Владимира Балуха, преследуемых российскими спецслужбами. Если издание запустят, великая вероятность, что на полосах газеты могут появиться публикации в духе «Крымский правды». Сомнительно, что функционирование марионеточной «украинской общины» и запуск очередного пропагандистского ресурса принесет «властям» ощутимый результат. Москва проиграла информационное противостояние за Крым еще в начале аннексии, так как не смогла убедить мировую общественность в «законности» собственных действий.

Сергей Стельмах, политический обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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