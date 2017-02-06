Схемы украинского телерынка

На телевизионном рынке Украины грядут серьезные изменения. Депутат из фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий признался, что собирается продать свою долю в телеканале "Эспрессо". Появилась информация о возможной продаже канала "Тонис".
Кто и зачем может купить активы? Какую цель будут преследовать новые собственники? Как каналы страны смогут влиять на электорат, если досрочные выборы в Верховную Раду все же состоятся?
Настоящее Время попыталось разобраться в схемах украинского телевизионного рынка.
Три четверти украинского телевизионного рынка принадлежит четырем украинским олигархам. Крупнейшими каналами владеют:
Среди известных, но менее рейтинговых, информационных каналов:
Такая концентрация медиасобственности – это ненормально. Она влияет на возможности плюрализма в СМИ
"Из общения с зарубежными коллегами мы понимаем, что такая концентрация медиасобственности – это ненормально. Она влияет на возможности плюрализма в СМИ", – считает юрист Института массовой информации Максим Ратушный.
Украинские медиаэксперты сходятся во мнении: за телеканалами закрепилась репутация проводников амбиций их собственников.
Поскольку украинские СМИ сейчас не окупаются, собственники их финансируют. Они получают отдачу, влияя на редакционную политику в своих бизнес или политических интересах
"Поскольку украинские СМИ сейчас не окупаются, собственники их финансируют. Соответственно, им нужна какая-то отдача. Они получают ее, влияя на редакционную политику в своих бизнес или политических интересах", – говорит медиаэксперт Института массовой информации Елена Голуб.
В частности, с подготовкой к президентским выборам 2019-го года связывают возможную покупку телеканала "Тонис". Якобы к сделке имеет отношение команда президента. О подробностях переговоров узнали журналисты "Украинской правды".
"Телеканал покупает администрация президента, но формальным владельцем, по нашим данным, будет Владимир Макеенко – бывший регионал, во время Евромайдана он возглавлял киевскую администрацию. Они хотят отстраниться, якобы это не наш канал и возглавляет его человек, которого не связывают ни с администрацией президента, ни с самим президентом, но довольно близкий к нему. Чем ценный "Тонис"? У него серьезная сетка вещания, то есть покрытие по стране очень мощное", – рассказал Роман Кравец, журналист издания "Украинская правда".
В администрации президента факт переговоров о покупке "Тониса" не опровергают. На самом канале вопрос не комментируют.
Владелец может смениться не только у "Тониса". Свой канал "Эспрессо" может продать Николай Княжицкий. Причина, по его словам – нехватка средств на содержание СМИ.
Нового инвестора для своего канала NewsOne также ищет Евгений Мураев – международный партнер нужен якобы для защиты от возможных нападок власти.
Это пропаганда образа жизни. Каждый вечер у вас российские военные, милиционеры и чиновники – герои сериала, и герои в общем-то позитивные
Российским гражданам владеть СМИ в Украине запрещает закон. Но многие политтехнологи отмечают рост влияния России в украинском медиапространстве. "Во-первых, Россия в довоенное время была одним из самых мощных поставщиков на украинский телерынок медиапродукта. И естественно, до сих пор это чистая бизнес-схема. Это пропаганда образа жизни. Каждый вечер у вас российские военные, милиционеры и чиновники – герои сериала, и герои в общем-то позитивные. Второе влияние это, безусловно, новостийное. В основном, они действуют через лояльных к ним политиков-владельцев медиаресурсов", – говорит политтехнолог Сергей Гайдай.
Также медиаэксперты отмечают: Москва, а точнее проводники ее интересов – некоторые украинские, политики, в том числе, бежавшие в Россию, могут иметь финансовое влияние на ряд украинских вещателей. Причем эти телеканалы, как кажется аудитории, самые украиноцентричные.
Впрочем, откуда идут деньги и кто заказывает контент нишевых каналов, украинский зритель привык лишь догадываться.