Схемы украинского телерынка

На телевизионном рынке Украины грядут серьезные изменения. Депутат из фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий признался, что собирается продать свою долю в телеканале "Эспрессо". Появилась информация о возможной продаже канала "Тонис".

Кто и зачем может купить активы? Какую цель будут преследовать новые собственники? Как каналы страны смогут влиять на электорат, если досрочные выборы в Верховную Раду все же состоятся?

Настоящее Время попыталось разобраться в схемах украинского телевизионного рынка.

Три четверти украинского телевизионного рынка принадлежит четырем украинским олигархам. Крупнейшими каналами владеют:

Ринат Ахметов (ТРК Украина),

Игорь Коломойский (1+1),

Дмитрий Фирташ (Интер),

Виктор Пинчук (StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новый канал).

Среди известных, но менее рейтинговых, информационных каналов:

“5-ый” (канал Петра Порошенко),

"112" Украина (неизвестный инвестор),

"Эспрессо" (семья депутата Верховной Рады Николая Княжицкого, соратника министра внутренних дел Авакова),

канал NewsOne (Евгений Мураев, экс-член фракции "Оппозиционный блок").

Такая концентрация медиасобственности – это ненормально. Она влияет на возможности плюрализма в СМИ

"Из общения с зарубежными коллегами мы понимаем, что такая концентрация медиасобственности – это ненормально. Она влияет на возможности плюрализма в СМИ", – считает юрист Института массовой информации Максим Ратушный.

Украинские медиаэксперты сходятся во мнении: за телеканалами закрепилась репутация проводников амбиций их собственников.

Поскольку украинские СМИ сейчас не окупаются, собственники их финансируют. Они получают отдачу, влияя на редакционную политику в своих бизнес или политических интересах

"Поскольку украинские СМИ сейчас не окупаются, собственники их финансируют. Соответственно, им нужна какая-то отдача. Они получают ее, влияя на редакционную политику в своих бизнес или политических интересах", – говорит медиаэксперт Института массовой информации Елена Голуб.

В частности, с подготовкой к президентским выборам 2019-го года связывают возможную покупку телеканала "Тонис". Якобы к сделке имеет отношение команда президента. О подробностях переговоров узнали журналисты "Украинской правды".

"Телеканал покупает администрация президента, но формальным владельцем, по нашим данным, будет Владимир Макеенко – бывший регионал, во время Евромайдана он возглавлял киевскую администрацию. Они хотят отстраниться, якобы это не наш канал и возглавляет его человек, которого не связывают ни с администрацией президента, ни с самим президентом, но довольно близкий к нему. Чем ценный "Тонис"? У него серьезная сетка вещания, то есть покрытие по стране очень мощное", – рассказал Роман Кравец, журналист издания "Украинская правда".

В администрации президента факт переговоров о покупке "Тониса" не опровергают. На самом канале вопрос не комментируют.



Владелец может смениться не только у "Тониса". Свой канал "Эспрессо" может продать Николай Княжицкий. Причина, по его словам – нехватка средств на содержание СМИ.

Нового инвестора для своего канала NewsOne также ищет Евгений Мураев – международный партнер нужен якобы для защиты от возможных нападок власти.

Это пропаганда образа жизни. Каждый вечер у вас российские военные, милиционеры и чиновники – герои сериала, и герои в общем-то позитивные

Российским гражданам владеть СМИ в Украине запрещает закон. Но многие политтехнологи отмечают рост влияния России в украинском медиапространстве. "Во-первых, Россия в довоенное время была одним из самых мощных поставщиков на украинский телерынок медиапродукта. И естественно, до сих пор это чистая бизнес-схема. Это пропаганда образа жизни. Каждый вечер у вас российские военные, милиционеры и чиновники – герои сериала, и герои в общем-то позитивные. Второе влияние это, безусловно, новостийное. В основном, они действуют через лояльных к ним политиков-владельцев медиаресурсов", – говорит политтехнолог Сергей Гайдай.

Также медиаэксперты отмечают: Москва, а точнее проводники ее интересов – некоторые украинские, политики, в том числе, бежавшие в Россию, могут иметь финансовое влияние на ряд украинских вещателей. Причем эти телеканалы, как кажется аудитории, самые украиноцентричные.

Впрочем, откуда идут деньги и кто заказывает контент нишевых каналов, украинский зритель привык лишь догадываться.